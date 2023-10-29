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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:1
Конец матча
Мальмё
0'
26' Желтая карточка
Daniel Eid
0:1
60' Гол
Телин Исаак
66' Желтая карточка
Эрикссон Антон
69' Желтая карточка
Траустасон Арнор
90'+7

Ход матча

26'
Daniel Eid
 
60'
0:1
Телин Исаак
(Али Таха Абди)
65'
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
Бьёрк Карл
 
66'
Эрикссон Антон
 
69'
Траустасон Арнор
 
72'
Сигюргейрссон Исак
Daniel Eid
 
72'
Сисей Йеспер
Kevin Jansson
 
74'
 
Йонсен Лассер Берг
Otto Rosengren
74'
 
Рикс Сёрен
Веккья Стефано
87'
 
Левицки Оскар
Пенья Серхио
90'
Marcus Baggesen
Лунд Марко
 
90'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Али Таха Абди

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
2
Толинссон
Йеспер
20
Daniel
Eid
15
Бьёрк
Карл
25
Kevin
Jansson
9
Траустасон
Арнор
14
Каллей
Яхья
5
Нюман
Кристоффер
19
Линн
Виктор
27
Далин
Юхан
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
17
Otto
Rosengren
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
ИФК Норрчепинг
3-5-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Мальмё

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 12 побед

29 матчей

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.6%
44.8%
27.6%
8 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:0
А
2:1
А
0:2
А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.57
0.8

Среднее время на гол

57
112

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

47
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 8 0.29
Траустасон Арнор 8 (1) 0.29
Линн Виктор 6 0.21
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 0.18
Сигурдссон Арнор 5 0.18
Лунд Марко 2 0.07
Сигюргейрссон Исак 2 0.07
Хазени Кристоффер 1 0.04
Сема Майч 1 0.04
Бьёрк Карл 1 0.04
Шабани Лаорент 1 0.04
Daniel Eid 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Сисей Йеспер 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 14 (3) 0.5
Нанаси Себастьян 11 (1) 0.39
Веккья Стефано 8 0.29
Али Таха Абди 6 0.21
Рикс Сёрен 3 0.11
Otto Rosengren 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Корнелиус Дерек 2 0.07
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Йонсен Лассер Берг 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Антон 9 0
Сисей Йеспер 9 0
Траустасон Арнор 7 0
Лунд Марко 5 1
Ортмарк Якоб 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Daniel Eid 3 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0
Скуласон Ари 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Marcus Baggesen 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Пенья Серхио 5 0
Корнелиус Дерек 5 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Телин Исаак 2 0
Otto Rosengren 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Мальмё
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
0
ИФК Норрчепинг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Мальмё
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

18
34
ИФК Норрчепинг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
Мальмё
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

25
34

Голы по времени матча

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
10%
4
18%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
5
25%
5
23%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
15%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
4
33%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

24
35
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
4%
7
20%
1-15
8
33%
3
9%
16-30
4
17%
5
14%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
3
13%
7
20%
61-75
5
21%
7
20%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
21%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
6
25%
2
15%
76-90

Забито

44
57
22 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
3
7%
11
19%
1-15
10
23%
6
11%
16-30
9
20%
8
14%
31-45
6
14%
10
18%
46-60
6
14%
10
18%
61-75
10
23%
12
21%
76-90

Пропущено

37
25
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
7
19%
5
20%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
2
5%
6
24%
31-45
11
30%
30%
4
16%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
10
27%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2
ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1
Мальмё
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2
Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3 Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Мальмё

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:3
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
5 раз 18%
3
8 раз 29%
0
6 раз 21%
1
5 раз 18%
2
5 раз 18%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
11
3
2
12
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
6
8
3
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
13
15
1.5
17
11
5
23
2.5
12
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
2.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 28 14 2 12 36 - 31 44
6.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
9.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
10.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
11.
АИК
 0:0 28 8 8 12 29 - 35 32
12.
Хальмстад
 0:0 28 8 8 12 24 - 41 32
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 0:0 14 5 6 3 17 - 12 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 0:0 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 0:0 14 4 3 7 13 - 24 15
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 0:0 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Daniel Eid получил желтую карточку от судьи
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