  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: .
АИК
0:0
Первый тайм: 13'
Хальмстад
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хальмстад
1.75
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, betboom.ru
5.60
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Целина
Берсант
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
АИК
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

АИК
Хальмстад

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

А
2:1
А
1:0
А
1:0
К
3:1
А
4:1
А
0:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
3:3
КШ
1:2
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
1:2
А
1:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.21
Питтас Яннис 5 (1) 0.18
Тюкосен Мадс 3 0.11
Фараж Омар 3 (1) 0.11
Магаши Абдуссалам 2 0.07
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.07
Салетрос Антон 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Милошевич Александер 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Халити Йетмир 0 0
Целина Берсант 0 0
Беширович Дино 0 0
Victor Andersson 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.21
Naeem Mohammed 5 0.18
Ахльстранд Эрик 3 0.11
Карлссон Каспер 2 0.07
Йоханссон Александр II 2 0.07
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 4 1
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 3 1
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Кейта Абубакар 3 0
Тюкосен Мадс 3 0
Халити Йетмир 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Салетрос Антон 2 0
Целина Берсант 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Дурмаз Джимми 1 0
Питтас Яннис 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Abdihakin Ali 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Каспер 6 0
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 3 1
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
5
АИК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

6
9
АИК
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Хальмстад
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
4
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
16%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
4
16%
46-60
3
23%
4
16%
61-75
1
8%
9
36%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
4
40%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
22%
1
6%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
5
28%
76-90

Забито

28
22
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
8
29%
6
27%
31-45
6
21%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
7
25%
4
18%
76-90

Пропущено

36
43
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
8
22%
5
12%
1-15
6
17%
9
21%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
6
17%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0
АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Хальмстад
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3

Результаты матчей

АИК
Хальмстад

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
0
12 раз 44%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%

Тоталы голов в матче

АИК
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
7
6
7
1.5
4
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
15
12
9
18
1.5
9
18
1
26
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
2.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 28 14 2 12 36 - 31 44
6.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
9.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
10.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
11.
АИК
 0:0 28 8 8 12 29 - 35 32
12.
Хальмстад
 0:0 28 8 8 12 24 - 41 32
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 0:0 14 5 6 3 17 - 12 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 0:0 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 0:0 14 4 3 7 13 - 24 15
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 0:0 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой АИК.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.68. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.68 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хальмстад
1.75
Реклама, betcity.ru
5.00
Реклама, betboom.ru
5.60
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:0 Хальмстад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АИК
Хальмстад
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 