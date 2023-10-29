Тур: 28. Стадион: Френдс Арена.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
АИК
Хальмстад
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.21
|Питтас Яннис
|5 (1)
|0.18
|Тюкосен Мадс
|3
|0.11
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.11
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.07
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.07
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Милошевич Александер
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.21
|Naeem Mohammed
|5
|0.18
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.11
|Карлссон Каспер
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|1
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|3
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Целина Берсант
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Abdihakin Ali
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлссон Каспер
|6
|0
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
5
АИК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
6
9
АИК
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Хальмстад
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
4
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
3
23%
4
16%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
4
16%
46-60
3
23%
4
16%
61-75
1
8%
9
36%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
4
40%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
22%
1
6%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
5
28%
76-90
Забито
28
22
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
5
23%
16-30
8
29%
6
27%
31-45
6
21%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
7
25%
4
18%
76-90
Пропущено
36
43
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
8
22%
5
12%
1-15
6
17%
9
21%
16-30
4
11%
4
9%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
6
17%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0
АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Хальмстад
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3
Результаты матчей
АИК
Хальмстад
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
0
12 раз 44%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
Тоталы голов в матче
АИК
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
77
67
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
311
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1512
918
918
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|4
|5
|59 - 23
|61
|2.
|27
|19
|3
|5
|55 - 22
|60
|3.
|28
|17
|3
|8
|64 - 35
|54
|4.
|28
|15
|5
|8
|38 - 30
|50
|5.
|28
|14
|2
|12
|36 - 31
|44
|6.
|28
|12
|6
|10
|33 - 36
|42
|7.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|8.
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|9.
|28
|11
|5
|12
|29 - 31
|38
|10.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|11.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|29 - 35
|32
|12.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|13.
|27
|7
|9
|11
|29 - 33
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|14
|6
|1
|7
|13 - 13
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|14
|9
|1
|4
|22 - 12
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|10.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|13 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|10 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9