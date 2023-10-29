Тур: 28. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 23213
0'
0:1
45' ГолViktor Granath
72' Желтая карточкаКарлссон Каспер
1:1
75' ПенальтиПиттас Яннис
75' Красная карточкаЮханссон Марко
76' Желтая карточкаМодесто Руй
77' Желтая карточкаУльссон Маркус
90' Желтая карточкаБоаки Томас
90' Желтая карточкаПальссон Мальте
90'+10
Ход матча
45'
72'
75'
1:1
75'
76'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
АИК
Хальмстад
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
9.5%
33.4%
12 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.21
|Питтас Яннис
|6 (2)
|0.21
|Тюкосен Мадс
|3
|0.11
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.11
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.07
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.07
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Милошевич Александер
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|7 (2)
|0.25
|Naeem Mohammed
|5
|0.18
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.11
|Карлссон Каспер
|2
|0.07
|Йоханссон Александр II
|2
|0.07
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|1
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|3
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Модесто Руй
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Целина Берсант
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Abdihakin Ali
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлссон Каспер
|7
|0
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Ульссон Маркус
|2
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Боаки Томас
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Юханссон Марко
|0
|1
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Пальссон Мальте
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Хальмстад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
8
6
АИК
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
6
9
АИК
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
36% (10)
14% (4)
Хальмстад
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
4
31%
31-45
4
24%
4
31%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
14
26
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
21%
4
15%
1-15
3
21%
4
15%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
1
7%
9
35%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
4
40%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
22%
1
6%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
5
28%
76-90
Забито
29
23
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
3
10%
0
0%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
8
28%
7
30%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
1
3%
2
9%
61-75
7
24%
4
17%
76-90
Пропущено
37
44
19 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
8
22%
5
11%
1-15
6
16%
9
20%
16-30
5
14%
4
9%
31-45
5
14%
6
14%
46-60
7
19%
6
14%
61-75
6
16%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0
АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0
Хальмстад
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3
Результаты матчей
АИК
Хальмстад
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
0
12 раз 43%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
Тоталы голов в матче
АИК
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
68
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1612
919
919
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|10 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9