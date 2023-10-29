  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Эстер
1:0
Второй тайм: 72'
Браге
0'
6' Желтая карточка
Тити Адиль
1:0
13' Гол
Вестермарк Йеспер

Ход матча

6'
 
Тити Адиль
13'
Вестермарк Йеспер
(Thorri Thorisson)
1:0
46'
 
Samouil Izountouemoi
Тити Адиль
46'
 
Johan Arvidsson
Kevin Appiah Nyarko
59'
Хейкссон Алекс
Antonio Yakoub
 
67'
Кусу Манассе
Хедлунд Себастьян
 
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Браге
4.20
5.40
Реклама, betboom.ru
5.40
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
32
Carl
Lundahl
Persson
2
Thorri
Thorisson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
17
Adam
Herdonsson
27
Мёрфельт
Альбин
26
Antonio
Yakoub
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
30
Andre
Bernardini
3
Асанте
Эйрик
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
6
Тити
Адиль
7
Викстрём
Эмиль
19
Kevin
Appiah
Nyarko
Эстер
4-2-3-1
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Эстер
Браге

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
0:3
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.63
1.78

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.47
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
54

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 18 0.62
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.45
Сёдерберг Никлас 6 0.21
Родич Владимир 5 0.17
Ahmed Bonnah 3 0.1
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.03
Косица Дзенис 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Прекович Милое 1 0.03
Thorri Thorisson 1 0.03
Adam Herdonsson 1 0.03
Кусу Манассе 1 0.03
Theodor Johansson 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 9 (2) 0.32
Samouil Izountouemoi 5 0.18
Хеллберг Сет 4 0.14
Kevin Appiah Nyarko 3 0.11
Christopher Redenstrand 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Jacob Stensson 2 0.07
Викстрём Эмиль 2 0.07
Редин Понтус 2 0.07
Pontus Jonsson1 1 0.04
Тити Адиль 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Henry Sletsjoee 1 0.04
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Карлссон Монц 7 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Adam Herdonsson 7 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Кричак Иван 2 0
Прекович Милое 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 8 0
Хеллберг Сет 6 1
Jacob Stensson 6 0
Henry Sletsjoee 6 0
Samouil Izountouemoi 5 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 3 0
Тити Адиль 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Эстер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Браге
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
5
Эстер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Браге
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

21
25
Эстер
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Браге
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (3)
41% (11)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

27
30

Голы по времени матча

Забито

27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
3
11%
2
22%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
2
22%
31-45
8
30%
30%
3
33%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
4
15%
0
0%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
17%
2
9%
1-15
2
17%
4
18%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
3
25%
4
18%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
6
24%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
3
12%
7
26%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
6
24%
7
26%
76-90

Пропущено

25
16
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
8
32%
3
19%
61-75
2
8%
5
31%
76-90

Забито

52
36
24 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 7
9
17%
3
8%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
9
17%
9
25%
31-45
12
23%
8
22%
46-60
6
12%
5
14%
61-75
10
19%
7
19%
76-90

Пропущено

37
38
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
3
8%
3
8%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
9
24%
5
13%
46-60
10
27%
7
18%
61-75
5
14%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1
Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Браге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0
Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1

Результаты матчей

Эстер
Браге

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эстер
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
8
6
4
9
2.5
4
10
2
11
3.5
2
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
6
7
9
6
1.5
2
11
4
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
19
8
17
11
1.5
10
17
8
20
2.5
4
23
2
26
3.5
2
25
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 28 19 6 3 48 - 21 63
2.
ГАИС
 1:2 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Утсиктенс
 0:1 28 15 6 7 49 - 30 51
4.
Эстер
 1:0 29 15 6 8 55 - 36 51
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 28 9 12 7 41 - 37 39
7.
Браге
 0:1 28 11 5 12 35 - 40 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
12.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
13.
Хельсинборг
 28 7 9 12 30 - 36 30
14.
Сковде АИК
 1:0 28 8 5 15 38 - 50 29
15.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 0:1 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 1:2 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 0:1 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 1:0 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 1:0 14 7 3 4 25 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 14 6 6 2 27 - 20 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2:1 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 1:2 14 7 4 3 31 - 10 25
3.
Эстер
 1:0 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 0:1 14 6 3 5 17 - 17 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Браге
 0:1 14 2 3 9 8 - 24 9
15.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
16.
Сковде АИК
 1:0 14 1 2 11 13 - 34 5
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 18 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Thorri Thorisson сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Вестермарк Йеспер бьет в цель!
  • 6'
    Тити Адиль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эстер
    Ничья
    Браге
    4.20
    5.40
    Реклама, betboom.ru
    5.40
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эстер 1:0 Браге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эстер
    Браге
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     