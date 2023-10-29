  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Эстер
1:0
Конец матча
Браге
0'
6' Желтая карточка
Тити Адиль
1:0
13' Гол
Вестермарк Йеспер
78' Желтая карточка
Берггрен Густав
79' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
80' Желтая карточка
Adam Herdonsson
90'+8
32
Carl
Lundahl
Persson
2
Thorri
Thorisson
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
17
Adam
Herdonsson
27
Мёрфельт
Альбин
26
Antonio
Yakoub
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
30
Andre
Bernardini
3
Асанте
Эйрик
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
6
Тити
Адиль
7
Викстрём
Эмиль
19
Kevin
Appiah
Nyarko
Эстер
4-2-3-1
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Эстер
Браге

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
0:3
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.63
1.78

Среднее время на гол

55
50

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.47
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
54

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 18 0.62
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.45
Сёдерберг Никлас 6 0.21
Родич Владимир 5 0.17
Ahmed Bonnah 3 0.1
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.03
Косица Дзенис 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Прекович Милое 1 0.03
Thorri Thorisson 1 0.03
Adam Herdonsson 1 0.03
Кусу Манассе 1 0.03
Theodor Johansson 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 9 (2) 0.32
Samouil Izountouemoi 5 0.18
Хеллберг Сет 4 0.14
Kevin Appiah Nyarko 3 0.11
Christopher Redenstrand 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Jacob Stensson 2 0.07
Викстрём Эмиль 2 0.07
Редин Понтус 2 0.07
Pontus Jonsson1 1 0.04
Тити Адиль 1 0.04
Зеттерстрём Александр 1 0.04
Henry Sletsjoee 1 0.04
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Adam Herdonsson 8 0
Карлссон Монц 7 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Кричак Иван 2 0
Прекович Милое 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 8 0
Хеллберг Сет 6 1
Henry Sletsjoee 7 0
Jacob Stensson 6 0
Samouil Izountouemoi 5 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 3 0
Берггрен Густав 2 0
Тити Адиль 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Браге
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
5
Эстер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Браге
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

21
25
Эстер
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Браге
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (3)
39% (11)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

27
30

Голы по времени матча

Забито

28
9
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
14%
2
22%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
2
22%
31-45
8
29%
3
33%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
4
14%
0
0%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
4
17%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
6
24%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
3
12%
7
26%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
6
24%
7
26%
76-90

Пропущено

25
16
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
8
32%
3
19%
61-75
2
8%
5
31%
76-90

Забито

53
36
25 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
10
19%
3
8%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
9
17%
9
25%
31-45
12
23%
8
22%
46-60
6
11%
5
14%
61-75
10
19%
7
19%
76-90

Пропущено

37
39
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
3
8%
4
10%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
9
24%
5
13%
46-60
10
27%
7
18%
61-75
5
14%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1
Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Браге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0
Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1

Результаты матчей

Эстер
Браге

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эстер
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
8
6
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
6
8
9
6
1.5
2
12
4
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
19
9
17
12
1.5
10
18
8
21
2.5
4
24
2
27
3.5
2
26
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 28 19 6 3 48 - 21 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Утсиктенс
 28 15 6 7 49 - 31 51
4.
Эстер
 29 15 6 8 55 - 36 51
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 28 9 12 7 41 - 37 39
7.
Браге
 28 11 5 12 35 - 40 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 28 8 7 13 37 - 52 31
11.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
12.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
13.
Хельсинборг
 28 7 9 12 30 - 36 30
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
16.
Эргрюте
 27 6 8 13 30 - 45 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 14 6 6 2 27 - 20 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
14.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
15.
Сундсвалль
 14 4 4 6 20 - 26 16
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Браге
 14 2 3 9 8 - 24 9
15.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 18 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Albin Moerfelt уходит с поля. Сёдерберг Никлас выходит вместо него
  • 88'
    Thorri Thorisson уходит с поля. Магнуссон Исак выходит вместо него
  • 87'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Kevin Appiah Nyarko уходит с поля. Johan Arvidsson выходит вместо него
    • 46'
      Тити Адиль уходит с поля. Samouil Izountouemoi выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Thorri Thorisson сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Вестермарк Йеспер бьет в цель!
    • 6'
      Тити Адиль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстер 1:0 Браге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     