Тур: 28.
0'
6' Желтая карточкаТити Адиль
1:0
13' ГолВестермарк Йеспер
78' Желтая карточкаБерггрен Густав
79' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
80' Желтая карточкаAdam Herdonsson
90'+8
Ход матча
6'
13'
78'
79'
80'
18
Люнг
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Эстер
Браге
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.63
1.78
Среднее время на гол
55
50
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.47
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
54
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|18
|0.62
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (2)
|0.45
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.21
|Родич Владимир
|5
|0.17
|Ahmed Bonnah
|3
|0.1
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.03
|Косица Дзенис
|1
|0.03
|Люнг Даниэль
|1
|0.03
|Прекович Милое
|1
|0.03
|Thorri Thorisson
|1
|0.03
|Adam Herdonsson
|1
|0.03
|Кусу Манассе
|1
|0.03
|Theodor Johansson
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|9 (2)
|0.32
|Samouil Izountouemoi
|5
|0.18
|Хеллберг Сет
|4
|0.14
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0.11
|Christopher Redenstrand
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Jacob Stensson
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|2
|0.07
|Редин Понтус
|2
|0.07
|Pontus Jonsson1
|1
|0.04
|Тити Адиль
|1
|0.04
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.04
|Henry Sletsjoee
|1
|0.04
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|10
|0
|Adam Herdonsson
|8
|0
|Карлссон Монц
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|7
|0
|Сёдерберг Никлас
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|8
|0
|Хеллберг Сет
|6
|1
|Henry Sletsjoee
|7
|0
|Jacob Stensson
|6
|0
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Браге
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
5
Эстер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Браге
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
21
25
Эстер
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Браге
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (3)
39% (11)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
27
30
Голы по времени матча
Забито
28
9
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
14%
2
22%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
2
22%
31-45
8
29%
3
33%
46-60
2
7%
2
22%
61-75
4
14%
0
0%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
4
17%
76-90
Забито
25
27
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
6
24%
1
4%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
3
12%
7
26%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
6
24%
7
26%
76-90
Пропущено
25
16
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
4%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
8
32%
3
19%
61-75
2
8%
5
31%
76-90
Забито
53
36
25 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 11
2 Не забивали 8
10
19%
3
8%
1-15
6
11%
4
11%
16-30
9
17%
9
25%
31-45
12
23%
8
22%
46-60
6
11%
5
14%
61-75
10
19%
7
19%
76-90
Пропущено
37
39
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
3
8%
4
10%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
5
14%
7
18%
31-45
9
24%
5
13%
46-60
10
27%
7
18%
61-75
5
14%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1
Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3
Браге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0
Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1
Результаты матчей
Эстер
Браге
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эстер
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
86
86
410
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
68
96
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
199
1712
1018
821
424
227
226
128
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|18 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9