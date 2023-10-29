Тур: 28. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
2' Желтая карточкаФридрих Рикардо
0:1
2' ПенальтиЗелькович Айдин
39' Желтая карточкаЛарссон Виктор
Ход матча
2'
0:1
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Хасич ЭминЗащитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Кальмар
Вернаму
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|8
|0.29
|Скрабб Симон
|7 (2)
|0.25
|Райович Милета
|7
|0.25
|Шамун Ноа
|3
|0.11
|Саетра Ларс
|3
|0.11
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Хальберг Мелькер
|1
|0.04
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|9
|0.32
|Зелькович Айдин
|7 (1)
|0.25
|Йоханссон Оскар
|5 (1)
|0.18
|Адеми Альбион
|3
|0.11
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.11
|Терн Симон
|1
|0.04
|Hampus Naesstroem
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Albin Lohikangas
|1
|0.04
|Бечирович Эдвин
|1
|0.04
|Ларссон Виктор
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|4
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Виктор
|5
|0
|Ларссон Виктор
|5
|0
|Грозданич Эмин
|3
|1
|Зелькович Айдин
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вернаму
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
5
Кальмар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Вернаму
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
14
11
Кальмар
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Вернаму
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
31%
1
5%
1-15
1
6%
7
37%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
7
44%
6
32%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
3
17%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
4
33%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Забито
18
13
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
5
28%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
2
11%
5
38%
76-90
Забито
34
32
22 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 10
10
29%
29%
3
9%
1-15
4
12%
9
28%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
1
3%
4
13%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
8
24%
8
25%
76-90
Пропущено
30
31
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
3
10%
3
10%
1-15
6
20%
5
16%
16-30
5
17%
6
19%
31-45
8
27%
3
10%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
4
13%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1
Вернаму
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1
Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2
Результаты матчей
Кальмар
Вернаму
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 22%
3:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
58
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
112
410
76
410
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
198
918
1017
423
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|3
|5
|55 - 22
|60
|2.
|0:0
|28
|18
|5
|5
|58 - 23
|59
|3.
|0:0
|28
|17
|4
|7
|63 - 33
|55
|4.
|28
|15
|5
|8
|38 - 30
|50
|5.
|1:0
|28
|14
|2
|12
|34 - 30
|44
|6.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|32 - 34
|42
|7.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|8.
|0:0
|28
|11
|6
|11
|41 - 39
|39
|9.
|0:0
|28
|10
|6
|12
|27 - 30
|36
|10.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|11.
|27
|8
|7
|12
|29 - 35
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|13.
|27
|7
|9
|11
|29 - 33
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|15 - 15
|24
|7.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|13 - 13
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 16
|13
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|0:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|3.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|21 - 17
|25
|4.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|18 - 17
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7