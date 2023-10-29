Тур: 28. Стадион: Гульдфогельн Арена.
0'
2' Желтая карточкаФридрих Рикардо
0:1
2' ПенальтиЗелькович Айдин
39' Желтая карточкаЛарссон Виктор
0:2
52' ГолЭнгвалль Густав
54' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
0:3
69' ГолHampus Naesstroem
1:3
70' ГолХуммет Денис
90'+5
Ход матча
2'
0:1
39'
52'
0:2
54'
69'
70'
1:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 11
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Терн СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Хасич ЭминЗащитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Кальмар
Вернаму
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|9
|0.32
|Скрабб Симон
|7 (2)
|0.25
|Райович Милета
|7
|0.25
|Шамун Ноа
|3
|0.11
|Саетра Ларс
|3
|0.11
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.07
|Хальберг Мелькер
|1
|0.04
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|10
|0.36
|Зелькович Айдин
|7 (1)
|0.25
|Йоханссон Оскар
|5 (1)
|0.18
|Адеми Альбион
|3
|0.11
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.11
|Hampus Naesstroem
|2
|0.07
|Терн Симон
|1
|0.04
|Берг Виктор
|1
|0.04
|Albin Lohikangas
|1
|0.04
|Бечирович Эдвин
|1
|0.04
|Ларссон Виктор
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|4
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Виктор
|5
|0
|Ларссон Виктор
|5
|0
|Грозданич Эмин
|3
|1
|Зелькович Айдин
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вернаму
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
5
Кальмар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Вернаму
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
14
11
Кальмар
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Вернаму
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
20
16
Голы по времени матча
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
29%
29%
2
9%
1-15
1
6%
7
32%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
7
41%
6
27%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
5
33%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Забито
18
13
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
5
28%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
2
11%
5
38%
76-90
Забито
35
35
22 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
10
29%
4
11%
1-15
4
11%
9
26%
16-30
8
23%
3
9%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
8
23%
8
23%
76-90
Пропущено
33
32
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
4
12%
3
9%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
9
27%
3
9%
46-60
5
15%
7
22%
61-75
4
12%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1
Вернаму
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1
Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2
Результаты матчей
Кальмар
Вернаму
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:3
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
86
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
208
919
1117
424
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|4
|5
|59 - 23
|61
|2.
|27
|19
|3
|5
|55 - 22
|60
|3.
|28
|17
|3
|8
|64 - 35
|54
|4.
|28
|15
|5
|8
|38 - 30
|50
|5.
|28
|14
|2
|12
|36 - 31
|44
|6.
|28
|12
|6
|10
|33 - 36
|42
|7.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|8.
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|9.
|28
|11
|5
|12
|29 - 31
|38
|10.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|11.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|29 - 35
|32
|12.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|13.
|27
|7
|9
|11
|29 - 33
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|14
|6
|1
|7
|13 - 13
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|14
|9
|1
|4
|22 - 12
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|10.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|13 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|10 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9