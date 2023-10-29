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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: .
Кальмар
1:3
Конец матча
Вернаму
0'
2' Желтая карточка
Фридрих Рикардо
0:1
2' Пенальти
Зелькович Айдин
39' Желтая карточка
Ларссон Виктор
0:2
52' Гол
Энгвалль Густав
54' Желтая карточка
Энгвалль Густав
0:3
69' Гол
Hampus Naesstroem
1:3
70' Гол
Хуммет Денис
90'+5
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
8
Адеми
Альбион
18
Оливейра
Вендерсон
28
Frank
Junior
Adjei
14
Энгвалль
Густав
9
Йоханссон
Оскар
10
Зелькович
Айдин
22
Терн
Симон
Кальмар
4-3-3
Вернаму
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Вернаму

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:1
А
1:3
А
1:0
ТМК
3:0
ТМК
2:1
К
2:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 9 0.32
Скрабб Симон 7 (2) 0.25
Райович Милета 7 0.25
Шамун Ноа 3 0.11
Саетра Ларс 3 0.11
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.07
Хальберг Мелькер 1 0.04
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Олафссон Давид-Кристьян 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 10 0.36
Зелькович Айдин 7 (1) 0.25
Йоханссон Оскар 5 (1) 0.18
Адеми Альбион 3 0.11
Бастос Марко 3 (1) 0.11
Hampus Naesstroem 2 0.07
Терн Симон 1 0.04
Берг Виктор 1 0.04
Albin Lohikangas 1 0.04
Бечирович Эдвин 1 0.04
Ларссон Виктор 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 4 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Виктор 5 0
Ларссон Виктор 5 0
Грозданич Эмин 3 1
Зелькович Айдин 4 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Энгвалль Густав 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0

Результаты матчей

Кальмар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вернаму
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
5
Кальмар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Вернаму
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

14
11
Кальмар
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Вернаму
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

20
16

Голы по времени матча

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
29%
29%
2
9%
1-15
1
6%
7
32%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
7
41%
6
27%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
5
33%
3
16%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Забито

18
13
13 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
5
28%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
4
31%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
2
11%
5
38%
76-90

Забито

35
35
22 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
10
29%
4
11%
1-15
4
11%
9
26%
16-30
8
23%
3
9%
31-45
1
3%
5
14%
46-60
4
11%
6
17%
61-75
8
23%
8
23%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
4
12%
3
9%
1-15
6
18%
5
16%
16-30
5
15%
6
19%
31-45
9
27%
3
9%
46-60
5
15%
7
22%
61-75
4
12%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Кальмар - Хеккен 1:0
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1
Вернаму
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1
Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2

Результаты матчей

Кальмар
Вернаму

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:3
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
8
6
4
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
20
8
9
19
1.5
11
17
4
24
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
2.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 28 14 2 12 36 - 31 44
6.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
9.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
10.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
11.
АИК
 0:0 28 8 8 12 29 - 35 32
12.
Хальмстад
 0:0 28 8 8 12 24 - 41 32
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 0:0 14 5 6 3 17 - 12 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 0:0 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 0:0 14 4 3 7 13 - 24 15
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 0:0 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 10 (4)
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
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    • 46'
      Frank Junior Adjei уходит с поля. Берг Виктор выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Кальмар 1:3 Вернаму онлайн

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