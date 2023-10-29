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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: .
Мьельбю
0:0
Второй тайм: 50'
Хеккен
0'
9' Желтая карточка
Рюгор Миккель
23' Желтая карточка
Сандберг Симон

Ход матча

9'
 
Рюгор Миккель
23'
 
Сандберг Симон

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хеккен
4.30
4.00
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3.90
Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
26
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
29
Эйле
Ноа
14
Йоханссон
Херман
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
9
Фенгер
Макс
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
21
Тотлэнд
Томас
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
23
Сонко
Момоду
Мьельбю
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хеккен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

24 матча

8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

А
3:0
К
1:4
А
1:0
А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.92

Среднее время на гол

82
97

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

2.54
2.09

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.88
1.46

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 6 0.21
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.14
Штоль Адам 3 0.11
Йоханссон Херман 2 0.07
Брорссон Арвид 2 0.07
Leo Walta 2 0.07
Йоханссон Александр 2 (1) 0.07
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Gudmundur Nokkvason 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Петерссон Адам 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.43
Рюгор Миккель 7 0.25
Сонко Момоду 7 0.25
Ховланд Эвен 6 0.21
Ларсен Ларс Олден 5 0.18
Садик Ибраим 5 0.18
Лаюни Амор 4 (1) 0.14
Чилуфя Эдвард 4 0.14
Ромео Аман 3 0.11
Дабо Понтус 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Густафссон Симон 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 6 0
Йоханссон Херман 6 0
Эйле Ноа 6 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Александр 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Петерссон Адам 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Leo Walta 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Рюгор Миккель 3 0
Сандберг Симон 3 0
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Дабо Понтус 2 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Оусоу Айхам 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Хеккен
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
9
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

15
44
Мьельбю
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Хеккен
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

21
53

Голы по времени матча

Забито

12
19
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
25%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
1
8%
6
32%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

15
45
8 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
2
13%
7
16%
1-15
2
13%
3
7%
16-30
4
27%
9
20%
31-45
3
20%
11
24%
46-60
1
7%
6
13%
61-75
3
20%
9
20%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Забито

27
64
17 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
5
19%
8
13%
1-15
3
11%
4
6%
16-30
9
33%
11
17%
31-45
4
15%
16
25%
46-60
2
7%
12
19%
61-75
4
15%
13
20%
76-90

Пропущено

30
32
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
3
10%
4
13%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
5
17%
7
22%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
6
20%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3
Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1
Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0

Результаты матчей

Мьельбю
Хеккен

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
4:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
2
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
5 раз 19%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
13
1
1
12
2.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
8
5
2
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
22
5
9
18
1.5
21
6
3
24
2.5
12
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
2.
Мальмё
 0:0 28 18 5 5 58 - 23 59
3.
Хеккен
 0:0 28 17 4 7 63 - 33 55
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 1:0 28 14 2 12 34 - 30 44
6.
Кальмар
 0:1 28 12 6 10 32 - 34 42
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 28 11 6 11 41 - 39 39
9.
Мьельбю
 0:0 28 10 6 12 27 - 30 36
10.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
11.
АИК
 27 8 7 12 29 - 35 31
12.
Хальмстад
 27 8 7 12 24 - 41 31
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 0:0 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 0:1 14 7 3 4 15 - 15 24
7.
ИФК Норрчепинг
 0:0 14 6 3 5 17 - 15 21
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 1:0 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
15.
Мьельбю
 0:0 14 3 4 7 12 - 16 13
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 0:0 14 8 2 4 21 - 12 26
3.
Вернаму
 1:0 14 8 1 5 21 - 17 25
4.
Мьельбю
 0:0 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 0:1 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 0:0 14 4 4 6 18 - 17 16
10.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Мэтьюз Ташрик 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Хаммарбю Странд Симон 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Сандберг Симон получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Рюгор Миккель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
Хеккен
4.30
4.00
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3.90
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