Тур: 28. Стадион: Страндваллен.
Ход матча
23'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Мьельбю
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
24 матча
8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.92
Среднее время на гол
82
97
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
2.54
2.09
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.88
1.46
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.21
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.14
|Штоль Адам
|3
|0.11
|Йоханссон Херман
|2
|0.07
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Leo Walta
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.07
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Рослер Колин
|1
|0.04
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Seedy Jagne
|1
|0.04
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.04
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.43
|Рюгор Миккель
|7
|0.25
|Сонко Момоду
|7
|0.25
|Ховланд Эвен
|6
|0.21
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.18
|Садик Ибраим
|5
|0.18
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|4
|0.14
|Ромео Аман
|3
|0.11
|Дабо Понтус
|2
|0.07
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Густафссон Симон
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|6
|0
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Leo Walta
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Сандберг Симон
|3
|0
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Хеккен
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
9
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хеккен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
15
44
Мьельбю
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Хеккен
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
21
53
Голы по времени матча
Забито
12
19
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
25%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
5
42%
2
11%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
1
8%
6
32%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
3
19%
3
19%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
15
45
8 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
2
13%
7
16%
1-15
2
13%
3
7%
16-30
4
27%
9
20%
31-45
3
20%
11
24%
46-60
1
7%
6
13%
61-75
3
20%
9
20%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Забито
27
64
17 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 41
12 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
5
19%
8
13%
1-15
3
11%
4
6%
16-30
9
33%
11
17%
31-45
4
15%
16
25%
46-60
2
7%
12
19%
61-75
4
15%
13
20%
76-90
Пропущено
30
32
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 22
3
10%
4
13%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
5
17%
7
22%
31-45
6
20%
6
19%
46-60
6
20%
4
13%
61-75
6
20%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3
Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1
Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0
Результаты матчей
Мьельбю
Хеккен
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
4:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
7 раз 54%
0
5 раз 38%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
2
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
5 раз 19%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
49
131
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
59
85
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
225
918
216
324
1215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|3
|5
|55 - 22
|60
|2.
|0:0
|28
|18
|5
|5
|58 - 23
|59
|3.
|0:0
|28
|17
|4
|7
|63 - 33
|55
|4.
|28
|15
|5
|8
|38 - 30
|50
|5.
|1:0
|28
|14
|2
|12
|34 - 30
|44
|6.
|0:1
|28
|12
|6
|10
|32 - 34
|42
|7.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|8.
|0:0
|28
|11
|6
|11
|41 - 39
|39
|9.
|0:0
|28
|10
|6
|12
|27 - 30
|36
|10.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|11.
|27
|8
|7
|12
|29 - 35
|31
|12.
|27
|8
|7
|12
|24 - 41
|31
|13.
|27
|7
|9
|11
|29 - 33
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|15 - 15
|24
|7.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|17 - 15
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|13 - 13
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|15.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 16
|13
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|0:0
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|3.
|1:0
|14
|8
|1
|5
|21 - 17
|25
|4.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|18 - 17
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Мэтьюз Ташрик
|9 (7)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 7