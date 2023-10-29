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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: .
Мьельбю
2:1
Конец матча
Хеккен
0'
9' Желтая карточка
Рюгор Миккель
23' Желтая карточка
Сандберг Симон
1:0
50' Гол
Эйле Ноа
2:0
62' Гол
Йоханссон Херман
64' Желтая карточка
Ромео Аман
73' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
2:1
80' Гол
Хрстич Срджан
90'+5

Ход матча

9'
 
Рюгор Миккель
23'
 
Сандберг Симон
50'
Эйле Ноа
(Бергстрем Якоб)
1:0
58'
 
Хрстич Срджан
Сонко Момоду
58'
 
Абдулразак Исхак
Тотлэнд Томас
62'
Йоханссон Херман
(Эйле Ноа)
2:0
64'
 
Ромео Аман
72'
Silas Nwankwo
Бергстрем Якоб
 
72'
Петерссон Адам
Leo Walta
 
73'
Густавссон Йеспер
 
80'
2:1
Хрстич Срджан
(Густафссон Самуэль)
82'
 
Дабо Понтус
Ромео Аман
82'
Йоханссон Александр
Йоханссон Херман
 
83'
Брорссон Арвид
Фенгер Макс
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
1
Тернквист
Ноэль
26
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
29
Эйле
Ноа
14
Йоханссон
Херман
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
9
Фенгер
Макс
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
21
Тотлэнд
Томас
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
17
Чилуфя
Эдвард
23
Сонко
Момоду
Мьельбю
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Хеккен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

24 матча

8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

А
3:0
К
1:4
А
1:0
А
1:2
А
0:0
А
1:1
А
2:2
А
3:1
КШ
4:2
К
4:2
А
1:1
А
1:4
КШ
3:0
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
2:2
А
0:1
С
3:2
С
0:2
С
0:2

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.92

Среднее время на гол

82
97

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

2.54
2.09

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.88
1.46

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 6 0.21
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.14
Йоханссон Херман 3 0.11
Штоль Адам 3 0.11
Брорссон Арвид 2 0.07
Leo Walta 2 0.07
Йоханссон Александр 2 (1) 0.07
Эйле Ноа 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Gudmundur Nokkvason 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Моро Мамудо 0 0
Петерссон Адам 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.43
Рюгор Миккель 7 0.25
Сонко Момоду 7 0.25
Ховланд Эвен 6 0.21
Ларсен Ларс Олден 5 0.18
Садик Ибраим 5 0.18
Лаюни Амор 4 (1) 0.14
Чилуфя Эдвард 4 0.14
Ромео Аман 3 0.11
Дабо Понтус 2 0.07
Юссеф Али 2 0.07
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хрстич Срджан 1 0.04
Густафссон Симон 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густавссон Йеспер 7 0
Йоханссон Херман 6 0
Эйле Ноа 6 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Александр 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Петерссон Адам 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Leo Walta 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромео Аман 4 0
Густафссон Самуэль 2 1
Рюгор Миккель 3 0
Сандберг Симон 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Дабо Понтус 2 0
Абрахамссон Петер 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Чилуфя Эдвард 1 0
Оусоу Айхам 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Хеккен
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
10
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хеккен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

15
44
Мьельбю
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Хеккен
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

21
54

Голы по времени матча

Забито

14
20
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
1
7%
5
25%
76-90

Пропущено

17
18
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

15
45
8 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
2
13%
7
16%
1-15
2
13%
3
7%
16-30
4
27%
9
20%
31-45
3
20%
11
24%
46-60
1
7%
6
13%
61-75
3
20%
9
20%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Забито

29
65
17 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 42
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
5
17%
8
12%
1-15
3
10%
4
6%
16-30
9
31%
11
17%
31-45
5
17%
16
25%
46-60
3
10%
12
18%
61-75
4
14%
14
22%
76-90

Пропущено

31
34
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
3
10%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
7
23%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3
Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1
Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0

Результаты матчей

Мьельбю
Хеккен

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
4:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
2
9 раз 32%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
5 раз 18%
1
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
13
1
1
13
2.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
8
6
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
23
5
10
18
1.5
21
7
3
25
2.5
12
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
2.
Эльфсборг
 27 19 3 5 55 - 22 60
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 28 14 2 12 36 - 31 44
6.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
7.
Хаммарбю
 27 11 8 8 37 - 35 41
8.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
9.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
10.
Сириус
 27 10 5 12 43 - 40 35
11.
АИК
 0:0 28 8 8 12 29 - 35 32
12.
Хальмстад
 0:0 28 8 8 12 24 - 41 32
13.
Гётеборг
 27 7 9 11 29 - 33 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 13 8 3 2 25 - 17 27
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 0:0 14 5 6 3 17 - 12 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 0:0 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 13 9 1 3 24 - 11 28
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 0:0 14 4 3 7 13 - 24 15
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 0:0 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Сандберг Симон получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Рюгор Миккель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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