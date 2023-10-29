Тур: 28. Стадион: Страндваллен.
0'
9' Желтая карточкаРюгор Миккель
23' Желтая карточкаСандберг Симон
1:0
50' ГолЭйле Ноа
2:0
62' ГолЙоханссон Херман
64' Желтая карточкаРомео Аман
73' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
2:1
80' ГолХрстич Срджан
90'+5
Ход матча
23'
50'
1:0
62'
2:0
64'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Мьельбю
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
24 матча
8.3%
25%
66.7%
2 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.92
Среднее время на гол
82
97
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
2.54
2.09
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.88
1.46
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.21
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.14
|Йоханссон Херман
|3
|0.11
|Штоль Адам
|3
|0.11
|Брорссон Арвид
|2
|0.07
|Leo Walta
|2
|0.07
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.07
|Эйле Ноа
|1
|0.04
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Рослер Колин
|1
|0.04
|Seedy Jagne
|1
|0.04
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.04
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.43
|Рюгор Миккель
|7
|0.25
|Сонко Момоду
|7
|0.25
|Ховланд Эвен
|6
|0.21
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.18
|Садик Ибраим
|5
|0.18
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|4
|0.14
|Ромео Аман
|3
|0.11
|Дабо Понтус
|2
|0.07
|Юссеф Али
|2
|0.07
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Хрстич Срджан
|1
|0.04
|Густафссон Симон
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Leo Walta
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромео Аман
|4
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Сандберг Симон
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Дабо Понтус
|2
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Чилуфя Эдвард
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Хеккен
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
10
Мьельбю
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Хеккен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
15
44
Мьельбю
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Хеккен
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
18% (5)
36% (10)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
10
8
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
21
54
Голы по времени матча
Забито
14
20
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
5
36%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
2
14%
6
30%
61-75
1
7%
5
25%
76-90
Пропущено
17
18
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
5
29%
29%
4
22%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
15
45
8 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
2
13%
7
16%
1-15
2
13%
3
7%
16-30
4
27%
9
20%
31-45
3
20%
11
24%
46-60
1
7%
6
13%
61-75
3
20%
9
20%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Забито
29
65
17 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 42
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 5
5
17%
8
12%
1-15
3
10%
4
6%
16-30
9
31%
11
17%
31-45
5
17%
16
25%
46-60
3
10%
12
18%
61-75
4
14%
14
22%
76-90
Пропущено
31
34
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
3
10%
4
12%
1-15
4
13%
5
15%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
6
19%
7
21%
46-60
6
19%
5
15%
61-75
7
23%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3
Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1
Хеккен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1
Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2 Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0
Результаты матчей
Мьельбю
Хеккен
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
4:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
4
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
2
9 раз 32%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
5 раз 18%
1
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
131
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
59
86
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
235
1018
217
325
1216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|19
|4
|5
|59 - 23
|61
|2.
|27
|19
|3
|5
|55 - 22
|60
|3.
|28
|17
|3
|8
|64 - 35
|54
|4.
|28
|15
|5
|8
|38 - 30
|50
|5.
|28
|14
|2
|12
|36 - 31
|44
|6.
|28
|12
|6
|10
|33 - 36
|42
|7.
|27
|11
|8
|8
|37 - 35
|41
|8.
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|9.
|28
|11
|5
|12
|29 - 31
|38
|10.
|27
|10
|5
|12
|43 - 40
|35
|11.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|29 - 35
|32
|12.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|13.
|27
|7
|9
|11
|29 - 33
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|13
|8
|3
|2
|25 - 17
|27
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 12
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|9.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|10.
|14
|6
|1
|7
|13 - 13
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|18 - 11
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|14
|9
|1
|4
|22 - 12
|28
|3.
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|9.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|10.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|13 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|12 - 18
|14
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|10 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9