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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Эвертон
1:0
Второй тайм: 62'
Брайтон
0'
1:0
7' Гол
Миколенко Виталий
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Данк Льюис
20' Желтая карточка
Гилмор Билли
23' Желтая карточка
Данк Льюис
43' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
54' Желтая карточка
Дукуре Абдулай

Ход матча

7'
Миколенко Виталий
1:0
14'
 
Данк Льюис
20'
 
Гилмор Билли
23'
 
Данк Льюис
43'
Гуэйе Идрисса
 
46'
 
Педро Жоао
Лаллана Адам
54'
Дукуре Абдулай
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 92 Количество передач 483
  • 16 Владение мячом, % 84

Владение мячом

Прогнозы 124
Эвертон 46% (57)
X 25.8% (32)
Брайтон 28.2% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брайтон
2.95
3.65
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5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
6
Милнер
Джеймс
14
Лаллана
Адам
11
Гилмор
Билли
13
Гросс
Паскаль
24
Саймон
Адингра
28
Фергюсон
Эван
22
Митома
Каору
Эвертон
4-4-1-1
Брайтон
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Брайтон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 3 0.27
Калверт-Льюин Доминик 3 0.27
Харрисон Джек 1 0.09
Тарковски Джеймс 1 0.09
Гарнер Джеймс 1 0.09
Миколенко Виталий 1 0.09
Данджума Арно 1 0.09
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 5 0.45
Митома Каору 3 0.27
Марч Соломон 3 0.27
Гросс Паскаль 2 0.18
Саймон Адингра 2 0.18
Педро Жоао 2 (1) 0.18
Фати Ансу 2 0.18
Эступиньян Первис 1 0.09
Уэлбек Данни 1 0.09
Данк Льюис 1 0.09
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 4 1
Брэнтуэйт Джерред 3 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Дукуре Абдулай 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Кин Майкл 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 3 0
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Марч Соломон 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Балеба Карлос 1 0

Результаты матчей

Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
3
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
12
Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
3
27%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
3
27%
6
26%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
31%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1

Результаты матчей

Эвертон
Брайтон

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
4 раза 40%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
4
2
8
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 11 9 0 2 25 - 7 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 11 5 2 4 23 - 20 17
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
11.
Брентфорд
 2:2 Заявка 11 3 5 3 18 - 14 14
12.
Эвертон
 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 14 13
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
14.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 11 1 3 7 8 - 24 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 11 1 1 9 8 - 26 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 6 1 4 1 11 - 10 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 5 6
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
9.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
13.
Брайтон
 0:1 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
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    Прогнозы 124
    Эвертон 46% (57)
    X 25.8% (32)
    Брайтон 28.2% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брайтон
    2.95
    3.65
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    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брайтон

    Исход игры
    Эвертон
    46% (57)
    Ничья
    25.8% (32)
    Брайтон
    28.2% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    29% (36)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    1:2 Брайтон
    12.9% (16)
    1:0 Эвертон
    8.9% (11)
    0:1 Брайтон
    5.6% (7)
    2:0 Эвертон
    4% (5)
    1:3 Брайтон
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
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