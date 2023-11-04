Тур: 11. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Робинсон Тим
0'
1:0
7' ГолМиколенко Виталий
14' Undefined phrase: football_event_Данк Льюис
20' Желтая карточкаГилмор Билли
23' Желтая карточкаДанк Льюис
43' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
54' Желтая карточкаДукуре Абдулай
Ход матча
7'
14'
20'
23'
43'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
92 Количество передач 483
-
16 Владение мячом, % 84
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
14
Лаллана
Адам
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Митома КаоруНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Брайтон
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|3
|0.27
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.27
|Харрисон Джек
|1
|0.09
|Тарковски Джеймс
|1
|0.09
|Гарнер Джеймс
|1
|0.09
|Миколенко Виталий
|1
|0.09
|Данджума Арно
|1
|0.09
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|5
|0.45
|Митома Каору
|3
|0.27
|Марч Соломон
|3
|0.27
|Гросс Паскаль
|2
|0.18
|Саймон Адингра
|2
|0.18
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.18
|Фати Ансу
|2
|0.18
|Эступиньян Первис
|1
|0.09
|Уэлбек Данни
|1
|0.09
|Данк Льюис
|1
|0.09
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|4
|1
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|3
|0
|Митома Каору
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
3
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
12
Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
3
27%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
3
27%
6
26%
46-60
2
18%
5
22%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
4
31%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1
Результаты матчей
Эвертон
Брайтон
Точный счет
0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
4 раза 40%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
37
64
28
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|11
|9
|0
|2
|25 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|23 - 20
|17
|9.
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|11.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 14
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 14
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|0:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 26
|4
|20.
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|3:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|2:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|11 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|17.
|0:3 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|2:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брайтон
Исход игры
Эвертон
46% (57)
Ничья
25.8% (32)
Брайтон
28.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
29% (36)
1:1 Ничья
21.8% (27)
1:2 Брайтон
12.9% (16)
1:0 Эвертон
8.9% (11)
0:1 Брайтон
5.6% (7)
2:0 Эвертон
4% (5)
1:3 Брайтон
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
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