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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Эвертон
1:1
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
7' Гол
Миколенко Виталий
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Данк Льюис
20' Желтая карточка
Гилмор Билли
23' Желтая карточка
Данк Льюис
43' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
54' Желтая карточка
Дукуре Абдулай
77' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред
81' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
1:1
84' Гол в свои ворота
Янг Эшли
90'+5

Ход матча

7'
Миколенко Виталий
1:0
14'
 
Данк Льюис
20'
 
Гилмор Билли
23'
 
Данк Льюис
43'
Гуэйе Идрисса
 
46'
 
Педро Жоао
Лаллана Адам
54'
Дукуре Абдулай
 
68'
 
Фати Ансу
Фергюсон Эван
68'
 
Дауд Махмуд
Гилмор Билли
77'
Брэнтуэйт Джерред
 
79'
 
Буонанотте Факундо
Милнер Джеймс
81'
Тарковски Джеймс
 
84'
1:1
Янг Эшли
90'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
90'
Паттерсон Нэйтан
Янг Эшли
 
90'
 
Роша Игор
Саймон Адингра

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 206 Количество передач 852
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Эвертон 46% (57)
X 25.8% (32)
Брайтон 28.2% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
6
Милнер
Джеймс
14
Лаллана
Адам
11
Гилмор
Билли
13
Гросс
Паскаль
24
Саймон
Адингра
28
Фергюсон
Эван
22
Митома
Каору
Эвертон
4-4-1-1
Брайтон
4-3-3

История личных встреч

Эвертон
Брайтон

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
1:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 3 0.27
Калверт-Льюин Доминик 3 0.27
Харрисон Джек 1 0.09
Тарковски Джеймс 1 0.09
Гарнер Джеймс 1 0.09
Миколенко Виталий 1 0.09
Данджума Арно 1 0.09
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 5 0.45
Митома Каору 3 0.27
Марч Соломон 3 0.27
Гросс Паскаль 2 0.18
Саймон Адингра 2 0.18
Педро Жоао 2 (1) 0.18
Фати Ансу 2 0.18
Эступиньян Первис 1 0.09
Уэлбек Данни 1 0.09
Данк Льюис 1 0.09
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 4 1
Брэнтуэйт Джерред 4 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Дукуре Абдулай 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Шон 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Кин Майкл 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 3 0
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Марч Соломон 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Балеба Карлос 1 0

Результаты матчей

Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
12
Эвертон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
4
31%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
3
23%
6
26%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
1
8%
5
22%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
31%
4
19%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
4
31%
5
24%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2
Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1

Результаты матчей

Эвертон
Брайтон

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
6
5
2
9
2.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 7 4 0 23 - 8 25
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 5 3 3 26 - 11 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
15.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Брайтон сравняла счет.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эвертон: 20%, Брайтон: 80%.
  • 95'
    Пикфорд Джордан из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 94'
    Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 93'
    Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 92'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 92'
    Пикфорд Джордан из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Эвертон 46% (57)
    X 25.8% (32)
    Брайтон 28.2% (35)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Брайтон

    Исход игры
    Эвертон
    46% (57)
    Ничья
    25.8% (32)
    Брайтон
    28.2% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    29% (36)
    1:1 Ничья
    21.8% (27)
    1:2 Брайтон
    12.9% (16)
    1:0 Эвертон
    8.9% (11)
    0:1 Брайтон
    5.6% (7)
    2:0 Эвертон
    4% (5)
    1:3 Брайтон
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
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