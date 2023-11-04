Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Янг Эшли из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Брайтон

84' Г О О О О Л - Янг Эшли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

81' Тарковски Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Данк Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Эвертон

79' Жуан Педру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Милнер Джеймс из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Брэнтуэйт Джерред получил желтую карточку от судьи

76' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Брайтон

75' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

74' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

70' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Макнил Дуайт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

68' Удар от ворот произведет Эвертон

67' Гросс Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Гарнер Джеймс выиграл воздушное противоборство у Жуан Педру.

65' Милнер Джеймс из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Саймон Адингра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

62' Пикфорд Джордан из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Милнер Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Эвертон

58' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Эвертон

56' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Данк Льюис бьет со штрафного в створ, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

54' Дукуре Абдулай получил желтую карточку от судьи

52' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Лаллана Адам уходит с поля и его заменяет Жуан Педру