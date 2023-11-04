Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче 11 тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Борнмутом". Для вас работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин.

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Команды представляют разные полюса турнирной таблицы. Но это ничего не значит для АПЛ. Подопечные Адаони Ираола сегодня должны будут выложиться на 114%, чтобы добыть три очка. Или побороться за одно. Иначе попадание в зону вылета. С другой стороны, у хозяев с первых минут играет Эрлинг Холанн, который уже имеет 11 голов на своеём счету в текущем сезоне АПЛ (80 минут на гол). И сегодня он должен вновь отличиться. Таким командам как "Борнмут" норвежец забивать любит и умеет.