Тур: 11. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
11
Доку
Жереми
37
Ааронс
Макс
14
Скотт
Алекс
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Борнмут
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
3.43
2.67
Среднее время на гол
26
33
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
2.08
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
58
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|1.1
|Альварес Хулиан
|4
|0.4
|Фоден Фил
|2
|0.2
|Родри Эрнандес
|2
|0.2
|Силва Бернарду
|1
|0.1
|Доку Жереми
|1
|0.1
|Аке Натан
|1
|0.1
|Уокер Кайл
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|4
|0.4
|Семеньо Антуан
|2
|0.2
|Биллинг Филип
|1
|0.1
|Брукс Дэвид
|1
|0.1
|Кристи Райан
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|3
|1
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|3
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Кук Льюис
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Борнмут
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Борнмут
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
11
3
Манчестер Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
50%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
23
9
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
5
22%
1
11%
1-15
2
9%
4
44%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
33%
76-90
Пропущено
6
20
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
33%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
2
33%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0
Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Борнмут
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
15
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
42
13
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
28
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|22 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 19
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут
Исход игры
Манчестер Сити
99.2% (125)
Ничья
0% (0)
Борнмут
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
28.07% (32)
Нет
71.93% (82)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
29.4% (37)
3:0 Манчестер Сити
29.4% (37)
3:1 Манчестер Сити
16.7% (21)
4:0 Манчестер Сити
5.6% (7)
4:1 Манчестер Сити
4.8% (6)
2:1 Манчестер Сити
4% (5)
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