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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Манчестер Сити
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 125
Манчестер Сити 99.2% (124)
X 0% (0)
Борнмут 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
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31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
8
Ковачич
Матео
19
Альварес
Хулиан
11
Доку
Жереми
9
Холанн
Эрлинг
20
Ионуц
Андрей
Раду
5
Келли
Ллойд
27
Забарный
Илья
6
Мефам
Крис
37
Ааронс
Макс
3
Керкез
Милош
16
Тавернер
Маркус
29
Биллинг
Филип
14
Скотт
Алекс
10
Кристи
Райан
9
Соланке
Доминик
Манчестер Сити
3-2-4-1
Борнмут
5-4-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Борнмут

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
11 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

3.43
2.67

Среднее время на гол

26
33

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.08
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 11 (2) 1.1
Альварес Хулиан 4 0.4
Фоден Фил 2 0.2
Родри Эрнандес 2 0.2
Силва Бернарду 1 0.1
Доку Жереми 1 0.1
Аке Натан 1 0.1
Уокер Кайл 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 4 0.4
Семеньо Антуан 2 0.2
Биллинг Филип 1 0.1
Брукс Дэвид 1 0.1
Кристи Райан 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 3 1
Аканджи Мануэль 2 1
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Фоден Фил 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Забарный Илья 2 0
Кук Льюис 0 1
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Биллинг Филип 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Уттара Данго 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Борнмут
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Борнмут
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

11
3
Манчестер Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Борнмут
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
50%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

23
9
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
5
22%
1
11%
1-15
2
9%
4
44%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
33%
76-90

Пропущено

6
20
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
33%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
33%
2
10%
61-75
2
33%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0
Борнмут
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0
Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Борнмут

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
1
3
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
3
1.5
2
8
4
6
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 8 0 2 22 - 7 24
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Брайтон
 Заявка 10 5 2 3 23 - 19 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
11.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
8.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
13.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
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  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче 11 тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Борнмутом". Для вас работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
  • - «Манчестер Сити» выиграл в 20 из прошлых 24 матчей АПЛ
    - «Борнмут» проиграл в 13 предыдущих поединках с «Манчестер Сити»
    Подробно с прогнозом можно ознакомиться здесь
  • Команды представляют разные полюса турнирной таблицы. Но это ничего не значит для АПЛ. Подопечные  Адаони Ираола сегодня должны будут выложиться на 114%, чтобы добыть три очка. Или побороться за одно. Иначе попадание в зону вылета. С другой стороны, у хозяев с первых минут играет Эрлинг Холанн, который уже имеет 11 голов на своеём счету в текущем сезоне АПЛ (80 минут на гол). И сегодня он должен вновь отличиться. Таким командам как "Борнмут" норвежец забивать любит и умеет. 
  • Отметим, что в двух последних очных матчах "Манчестер Сити" отправлял в ворота "Борнмута" по четыре мяча за игру. И у Холанна только один гол за два матча. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2023, осталось 11 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.4% пользователей.
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Прогнозы 125
Манчестер Сити 99.2% (124)
X 0% (0)
Борнмут 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Борнмут
1.11
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12.00
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34.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут

Исход игры
Манчестер Сити
99.2% (125)
Ничья
0% (0)
Борнмут
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
28.07% (32)
Нет
71.93% (82)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
29.4% (37)
3:0 Манчестер Сити
29.4% (37)
3:1 Манчестер Сити
16.7% (21)
4:0 Манчестер Сити
5.6% (7)
4:1 Манчестер Сити
4.8% (6)
2:1 Манчестер Сити
4% (5)
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