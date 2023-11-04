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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Шеффилд Юнайтед
0:0
Второй тайм: 65'
Вулверхэмптон
0'
22' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
49' Желтая карточка
Доусон Крэйг
58' Желтая карточка
Дойл Томми

Ход матча

22'
Бэлдок Джордж
 
45'
Макати Джон
Брюстер Риан
 
49'
 
Доусон Крэйг
58'
 
Дойл Томми
61'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Калайджич Саша

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 171 Количество передач 290
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 118
Шеффилд Юнайтед 7.6% (9)
X 24.6% (29)
Вулверхэмптон 67.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Шеффилд Юнайтед
Ничья
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18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
7
Брюстер
Риан
10
Арчер
Камерон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
20
Дойл
Томми
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
18
Калайджич
Саша
12
Кунья
Матеус
Шеффилд Юнайтед
3-4-1-2
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
3:0
Ч
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.29

Среднее время на гол

112
315

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.18
Макбарни Оливер 1 (1) 0.09
Богл Джейден 1 0.09
Арчер Камерон 1 0.09
Робинсон Джек 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 6 0.55
Кунья Матеус 2 0.18
Калайджич Саша 2 0.18
Нету Педру 1 0.09
Лемина Марио 1 0.09
Сарабия Пабло 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 2 1
Норвуд Оливер 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Бэлдок Джордж 2 0
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Томас Люк 1 0
Трасти Остон 1 0
Хамер Густаво 1 0
Богл Джейден 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Доусон Крэйг 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Гомес Жоао 3 0
Нету Педру 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Хи-Чан Хван 3 0
Луис Матеус II 1 1
Килман Макс 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Силва Фабио 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Шеффилд Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

0
4
Шеффилд Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

16
6
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
3
19%
3
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
6
55%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

30
17
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
7%
2
12%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
6
20%
7
41%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
9
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:8
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 11 9 0 2 25 - 7 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 11 5 2 4 23 - 20 17
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
11.
Брентфорд
 2:2 Заявка 11 3 5 3 18 - 14 14
12.
Эвертон
 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 14 13
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
14.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 11 1 3 7 8 - 24 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 11 1 1 9 8 - 26 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 6 1 4 1 11 - 10 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 5 6
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
9.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
13.
Брайтон
 0:1 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
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    Прогнозы 118
    Шеффилд Юнайтед 7.6% (9)
    X 24.6% (29)
    Вулверхэмптон 67.8% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Вулверхэмптон
    5.30
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    7.6% (9)
    Ничья
    24.6% (29)
    Вулверхэмптон
    67.8% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Вулверхэмптон
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    21.2% (25)
    0:1 Вулверхэмптон
    19.5% (23)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    5.1% (6)
    0:2 Вулверхэмптон
    3.4% (4)
    1:3 Вулверхэмптон
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
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