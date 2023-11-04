Томас Дойл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Томас Дойл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

45' Брюстер Риан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Камерон Арчер выиграл воздушное противоборство у Доусон Крэйг

42' Томас Дойл нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Богл Джейден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

33' Аит-Нури Раян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Томас Дойл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Томас Дойл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Хорошую попытку сделал Кунья Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Хи-Чан Хван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бэлдок Джордж тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

20' Брюстер Риан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Люк Томас из команды Шеффилд Юнайтед своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

17' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Томас Дойл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Люк Томас ослабляет давление, выбив мяч.

16' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Лемина Марио выиграл воздушное противоборство у Камерон Арчер.

11' Хи-Чан Хван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Винисиус Соуза наказан за толчок Томас Дойл

7' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

6' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч