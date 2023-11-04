Тур: 11. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Джонс Роберт
0:0
Второй тайм: 65'
0'
22' Желтая карточкаБэлдок Джордж
49' Желтая карточкаДоусон Крэйг
58' Желтая карточкаДойл Томми
Ход матча
22'
49'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
171 Количество передач 290
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
11
Хи-Чан
Хван
12
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
- Нападающий
-
12 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.29
Среднее время на гол
112
315
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.18
|Макбарни Оливер
|1 (1)
|0.09
|Богл Джейден
|1
|0.09
|Арчер Камерон
|1
|0.09
|Робинсон Джек
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|6
|0.55
|Кунья Матеус
|2
|0.18
|Калайджич Саша
|2
|0.18
|Нету Педру
|1
|0.09
|Лемина Марио
|1
|0.09
|Сарабия Пабло
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|2
|1
|Норвуд Оливер
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|Робинсон Джек
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Богл Джейден
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|5
|1
|Доусон Крэйг
|4
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Гомес Жоао
|3
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|Хи-Чан Хван
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|Килман Макс
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|О'Нил Гари
|1
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Силва Фабио
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Шеффилд Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
0
4
Шеффилд Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
16
6
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
3
19%
3
50%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
6
55%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
9%
76-90
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
30
17
10 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
7%
2
12%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
6
20%
7
41%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
9
30%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:8
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|11
|9
|0
|2
|25 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|23 - 20
|17
|9.
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|11.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 14
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 14
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|0:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 26
|4
|20.
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|3:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|2:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|11 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|17.
|0:3 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|2:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
7.6% (9)
Ничья
24.6% (29)
Вулверхэмптон
67.8% (80)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
1:2 Вулверхэмптон
38.1% (45)
1:1 Ничья
21.2% (25)
0:1 Вулверхэмптон
19.5% (23)
1:0 Шеффилд Юнайтед
5.1% (6)
0:2 Вулверхэмптон
3.4% (4)
1:3 Вулверхэмптон
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:3 Вулверхэмптон
1.7% (2)
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