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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 29454 Главный судья: Джонс Роберт
Шеффилд Юнайтед
2:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
22' Желтая карточка
Бэлдок Джордж
49' Желтая карточка
Доусон Крэйг
58' Желтая карточка
Дойл Томми
1:0
72' Гол
Арчер Камерон
82' Желтая карточка
Силва Фабио
1:1
89' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
89' Желтая карточка
Хамер Густаво
90' Желтая карточка
Хе­кинг­бот­том Пол
2:1
90' Пенальти
Норвуд Оливер
90'+11

Ход матча

22'
Бэлдок Джордж
 
45'
Макати Джон
Брюстер Риан
 
49'
 
Доусон Крэйг
58'
 
Дойл Томми
61'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Калайджич Саша
70'
 
Траоре Бубакар
Дойл Томми
72'
Арчер Камерон
(Макати Джон)
1:0
81'
 
Силва Фабио
Гомеш Тоти
82'
 
Силва Фабио
89'
1:1
Беллегард Жан-Рикнер
(Хи-Чан Хван)
89'
Хамер Густаво
 
90'
Хе­кинг­бот­том Пол
 
90'
Осборн Бен
Хамер Густаво
 
90'
Норвуд Оливер
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 296 Количество передач 496
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Шеффилд Юнайтед 7.6% (9)
X 24.6% (29)
Вулверхэмптон 67.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
5
Трасти
Остон
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
7
Брюстер
Риан
10
Арчер
Камерон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
5
Лемина
Марио
20
Дойл
Томми
3
Аит-Нури
Раян
11
Хи-Чан
Хван
18
Калайджич
Саша
12
Кунья
Матеус
Шеффилд Юнайтед
3-4-1-2
Вулверхэмптон
3-4-3

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
3:0
Ч
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.29

Среднее время на гол

112
315

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.18
Арчер Камерон 2 0.18
Макбарни Оливер 1 (1) 0.09
Богл Джейден 1 0.09
Норвуд Оливер 1 (1) 0.09
Робинсон Джек 0 0
Макати Джон 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 6 0.55
Кунья Матеус 2 0.18
Калайджич Саша 2 0.18
Нету Педру 1 0.09
Лемина Марио 1 0.09
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.09
Сарабия Пабло 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 2 1
Норвуд Оливер 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Бэлдок Джордж 2 0
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Хамер Густаво 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Томас Люк 1 0
Трасти Остон 1 0
Богл Джейден 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 5 1
Доусон Крэйг 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Гомес Жоао 3 0
Нету Педру 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
Хи-Чан Хван 3 0
Луис Матеус II 1 1
Силва Фабио 2 0
Килман Макс 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
О'Нил Гари 1 0
Сарабия Пабло 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Кунья Матеус 1 0
Дойл Томми 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4
Шеффилд Юнайтед
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

0
4
Шеффилд Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Вулверхэмптон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
4
57%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
4
24%
4
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
21%
6
55%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
4
29%
61-75
3
38%
5
36%
76-90

Пропущено

31
19
10 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
6%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
6
19%
7
37%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
10
32%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1
Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Блэкпул 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Селтик - Вулверхэмптон 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:8
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 7 4 0 23 - 8 25
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 5 3 3 26 - 11 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
15.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
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    Прогнозы 118
    Шеффилд Юнайтед 7.6% (9)
    X 24.6% (29)
    Вулверхэмптон 67.8% (80)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    7.6% (9)
    Ничья
    24.6% (29)
    Вулверхэмптон
    67.8% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Вулверхэмптон
    38.1% (45)
    1:1 Ничья
    21.2% (25)
    0:1 Вулверхэмптон
    19.5% (23)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    5.1% (6)
    0:2 Вулверхэмптон
    3.4% (4)
    1:3 Вулверхэмптон
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
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