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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Бёрнли
0:1
Второй тайм: 66'
Кристал Пэлас
0'
16' Желтая карточка
Эдуар Одсонн
0:1
22' Гол
Шлупп Джеффри
45' Желтая карточка
Гехи Марк
45' Желтая карточка
Айю Джордан

Ход матча

16'
 
Эдуар Одсонн
22'
0:1
Шлупп Джеффри
(Айю Джордан)
45'
 
Гехи Марк
45'
 
Айю Джордан
58'
 
Эзе Эберечи
Дукуре Шейк

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 239 Количество передач 143
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 120
Бёрнли 28.3% (34)
X 40% (48)
Кристал Пэлас 31.7% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
30
Колеошо
Лука
9
Родригес
Джей
25
Амдуни
Зеки
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
8
Хефферсон
Лерма
9
Айю
Джордан
19
Хьюз
Уилл
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
Бёрнли
4-4-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Кристал Пэлас

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
Ч
1:0
Ч
4:3
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
4:2
Ч
0:0
Ч
5:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.83

Среднее время на гол

55
108

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.45

Среднее время на гол

72
61

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
79

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.27
Тэйлор Чарли 1 0.09
Браунхилл Джош 1 0.09
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.09
Амдуни Зеки 1 0.09
Одоберт Уилсон 1 0.09
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
О'Ши Дара 0 0
Колеошо Лука 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.36
Андерсен Йоаким 2 0.18
Айю Джордан 1 0.09
Шлупп Джеффри 1 0.09
Эзе Эберечи 1 0.09
Матета Жан-Филипп 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Тэйлор Чарли 3 0
Бейер Джордан 3 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Андерсен Йоаким 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Гехи Марк 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Бёрнли
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
3
Бёрнли
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
40%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

24
12
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
13%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
3
13%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
8
33%
3
25%
61-75
4
17%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2

Результаты матчей

Бёрнли
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 11 9 0 2 25 - 7 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 11 5 2 4 23 - 20 17
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
11.
Брентфорд
 2:2 Заявка 11 3 5 3 18 - 14 14
12.
Эвертон
 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 14 13
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
14.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 11 1 3 7 8 - 24 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 11 1 1 9 8 - 26 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 6 1 4 1 11 - 10 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 5 6
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
9.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
13.
Брайтон
 0:1 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
  • 63'
    Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Берге Сандер
  • 63'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 62'
    Матч возобновлен
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 61'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 61'
    Гудмундссон Йоханн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 61'
    Колеошо Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 61'
    Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 120
    Бёрнли 28.3% (34)
    X 40% (48)
    Кристал Пэлас 31.7% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Кристал Пэлас
    9.00
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    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Бёрнли
    28.3% (34)
    Ничья
    40% (48)
    Кристал Пэлас
    31.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.9% (37)
    Меньше
    68.1% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (44)
    0:1 Кристал Пэлас
    15% (18)
    1:2 Кристал Пэлас
    15% (18)
    2:1 Бёрнли
    14.2% (17)
    1:0 Бёрнли
    11.7% (14)
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