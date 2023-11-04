Тур: 11. Стадион: Терф Мур. Главный судья: Питер Банкс
0:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаЭдуар Одсонн
0:1
22' ГолШлупп Джеффри
45' Желтая карточкаГехи Марк
45' Желтая карточкаАйю Джордан
90' Желтая карточкаХефферсон Лерма
90' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
0:2
90' ГолМитчелл Тайрик
90'+7
Ход матча
16'
22'
0:1
45'
45'
90'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
11 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
12 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
568 Количество передач 294
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Берге
Сандер
30
Колеошо
Лука
25
Амдуни
Зеки
28
Дукуре
Шейк
19
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Колеошо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зарури АнассНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Кристал Пэлас
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.83
Среднее время на гол
55
108
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.25
1.45
Среднее время на гол
72
61
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.43
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
79
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|3
|0.27
|Тэйлор Чарли
|1
|0.09
|Браунхилл Джош
|1
|0.09
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.09
|Амдуни Зеки
|1
|0.09
|Одоберт Уилсон
|1
|0.09
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Берге Сандер
|0
|0
|О'Ши Дара
|0
|0
|Колеошо Лука
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|4
|0.36
|Андерсен Йоаким
|2
|0.18
|Айю Джордан
|1
|0.09
|Эзе Эберечи
|1
|0.09
|Митчелл Тайрик
|1
|0.09
|Шлупп Джеффри
|1
|0.09
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллен Джош
|5
|0
|Робертс Коннор II
|3
|1
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Бейер Джордан
|3
|0
|Берге Сандер
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|Браунхилл Джош
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Траффорд Джеймс
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Одоберт Уилсон
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Бёрнли
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
3
Бёрнли
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
12%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Пропущено
26
12
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
12%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
8
31%
3
25%
61-75
5
19%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2
Результаты матчей
Бёрнли
Кристал Пэлас
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|4
|0
|23 - 8
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|7.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 20
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 27
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 27
|4
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|5.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас
Исход игры
Бёрнли
28.3% (34)
Ничья
40% (48)
Кристал Пэлас
31.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
31.9% (37)
Меньше
68.1% (79)
Обе команды забьют
Да
68.97% (80)
Нет
31.03% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (44)
0:1 Кристал Пэлас
15% (18)
1:2 Кристал Пэлас
15% (18)
2:1 Бёрнли
14.2% (17)
1:0 Бёрнли
11.7% (14)
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