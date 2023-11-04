Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' О'Ши Дара нанес удар головой, но Сэм Джонстон спокойно отбил мяч.

90' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Эдуар Одсонн получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Эдуар Одсонн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Бейер Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Родригес Джей нанес удар головой, но Сэм Джонстон спокойно отбил мяч.

80' Браунхилл Джош пробует нанести удар издали, но Сэм Джонстон держит все под контролем

79' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Тактическая замена. Зеки Амдуни уходит с поля и его заменяет Редмонд Натан

77' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Гудмундссон Йоханн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Колеошо Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Родригес Джей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Зеки Амдуни нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Гудмундссон Йоханн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Колеошо Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Айю Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля