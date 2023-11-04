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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Бёрнли
0:2
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
16' Желтая карточка
Эдуар Одсонн
0:1
22' Гол
Шлупп Джеффри
45' Желтая карточка
Гехи Марк
45' Желтая карточка
Айю Джордан
90' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
0:2
90' Гол
Митчелл Тайрик
90'+7

Ход матча

16'
 
Эдуар Одсонн
22'
0:1
Шлупп Джеффри
(Айю Джордан)
45'
 
Гехи Марк
45'
 
Айю Джордан
58'
 
Эзе Эберечи
Дукуре Шейк
70'
 
Ахамада Науиру
Шлупп Джеффри
70'
 
Клайн Натаниэль
Уорд Джоэл
78'
Редмонд Натан
Амдуни Зеки
 
78'
Одоберт Уилсон
Колеошо Лука
 
86'
 
Ричардс Крис
Эдуар Одсонн
86'
Ндайишимий Майк
Бейер Джордан
 
90'
 
Хефферсон Лерма
90'
Ларсен Якоб-Бруун
Гудмундссон Йоханн
 
90'
 
Андерсен Йоаким
90'
0:2
Митчелл Тайрик
(Эзе Эберечи)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 568 Количество передач 294
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Бёрнли 28.3% (34)
X 40% (48)
Кристал Пэлас 31.7% (38)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Траффорд
Джеймс
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
5
Бейер
Джордан
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
16
Берге
Сандер
8
Браунхилл
Джош
30
Колеошо
Лука
9
Родригес
Джей
25
Амдуни
Зеки
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
8
Хефферсон
Лерма
9
Айю
Джордан
19
Хьюз
Уилл
15
Шлупп
Джеффри
22
Эдуар
Одсонн
Бёрнли
4-4-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Кристал Пэлас

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
26.1%
34.8%
9 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
Ч
1:0
Ч
4:3
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
4:2
Ч
0:0
Ч
5:0

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.83

Среднее время на гол

55
108

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.25
1.45

Среднее время на гол

72
61

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.43
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
79

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.27
Тэйлор Чарли 1 0.09
Браунхилл Джош 1 0.09
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.09
Амдуни Зеки 1 0.09
Одоберт Уилсон 1 0.09
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
О'Ши Дара 0 0
Колеошо Лука 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.36
Андерсен Йоаким 2 0.18
Айю Джордан 1 0.09
Эзе Эберечи 1 0.09
Митчелл Тайрик 1 0.09
Шлупп Джеффри 1 0.09
Матета Жан-Филипп 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллен Джош 5 0
Робертс Коннор II 3 1
Тэйлор Чарли 3 0
Бейер Джордан 3 0
Берге Сандер 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Одоберт Уилсон 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Хефферсон Лерма 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Гехи Марк 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Бёрнли
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кристал Пэлас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
3
Бёрнли
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Кристал Пэлас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
12%
1
13%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
1
13%
61-75
1
6%
3
38%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Пропущено

26
12
11 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
12%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
3
12%
2
17%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
8
31%
3
25%
61-75
5
19%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эвертон - Бёрнли 3:0 Борнмут - Бёрнли 2:1 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Челси 1:4
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2

Результаты матчей

Бёрнли
Кристал Пэлас

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 7 4 0 23 - 8 25
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 5 3 3 26 - 11 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
15.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Кристал Пэлас не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Бёрнли: 67%, Кристал Пэлас: 33%.
  • 97'
    Родригес Джей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 95'
    Контроль мяча: Бёрнли: 67%, Кристал Пэлас: 33%.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Бёрнли 28.3% (34)
    X 40% (48)
    Кристал Пэлас 31.7% (38)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Бёрнли
    28.3% (34)
    Ничья
    40% (48)
    Кристал Пэлас
    31.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.9% (37)
    Меньше
    68.1% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (80)
    Нет
    31.03% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (44)
    0:1 Кристал Пэлас
    15% (18)
    1:2 Кристал Пэлас
    15% (18)
    2:1 Бёрнли
    14.2% (17)
    1:0 Бёрнли
    11.7% (14)
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