Тур: 11. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Брамэлл Томас
0'
1:0
11' ГолМопе Нил
12' Желтая карточкаЭмерсон Палмиери
1:1
19' ГолКудус Мохаммед
24' Желтая карточкаАйер Кристоффер
1:2
26' ГолБоуэн Джаррод
52' Желтая карточкаСоучек Томаш
53' Желтая карточкаДэвид Мойес
2:2
55' Гол в свои воротаМавропанос Константинос
Ход матча
11'
1:0
12'
19'
1:1
24'
26'
1:2
52'
53'
55'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
292 Количество передач 156
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ониика
Фрэнк
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
38 Брирли ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
45 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брентфорд
Вест Хэм
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|0.55
|Йенсен Матиас
|3
|0.27
|Висса Йоан
|3
|0.27
|Мопе Нил
|1
|0.09
|Норгор Кристиан
|1
|0.09
|Годдос Саман
|1
|0.09
|Пиннок Итан
|1
|0.09
|Шаде Кевин
|1
|0.09
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Коллинз Натан
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|7
|0.64
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.18
|Антонио Майкл
|2
|0.18
|Соучек Томаш
|2
|0.18
|Кудус Мохаммед
|2
|0.18
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.09
|Зума Курт
|1
|0.09
|Агер Наиф
|1
|0.09
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|5
|0
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Годдос Саман
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Айер Кристоффер
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|6
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Альварес Эдсон
|5
|0
|Агер Наиф
|1
|1
|Антонио Майкл
|2
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
3
Брентфорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
7
Брентфорд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
5
50%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
6%
2
13%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
12
17
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
33%
2
12%
61-75
4
33%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2
Результаты матчей
Брентфорд
Вест Хэм
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
55
55
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|11
|9
|0
|2
|25 - 7
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|12 - 16
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|8.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|23 - 20
|17
|9.
|2:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|10.
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|11.
|2:2 Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 14
|14
|12.
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 14
|13
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|0:3 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 24
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|8 - 26
|4
|20.
|0:0 Заявка
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|3:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|2:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|11 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|13.
|1:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|17.
|0:3 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|3:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 8
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|2:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|10.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|13.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|0:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|20.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 2:2 Вест Хэм
Исход игры
Брентфорд
34.7% (42)
Ничья
28.1% (34)
Вест Хэм
37.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
54.78% (63)
Меньше
45.22% (52)
Обе команды забьют
Да
80.87% (93)
Нет
19.13% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.8% (30)
1:2 Вест Хэм
23.1% (28)
2:1 Брентфорд
20.7% (25)
0:1 Вест Хэм
6.6% (8)
1:0 Брентфорд
6.6% (8)
1:3 Вест Хэм
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Брентфорд
2.5% (3)
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