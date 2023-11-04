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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Брентфорд
2:2
Второй тайм: 60'
Вест Хэм
0'
1:0
11' Гол
Мопе Нил
12' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
1:1
19' Гол
Кудус Мохаммед
24' Желтая карточка
Айер Кристоффер
1:2
26' Гол
Боуэн Джаррод
52' Желтая карточка
Соучек Томаш
53' Желтая карточка
Дэвид Мойес
2:2
55' Гол в свои ворота
Мавропанос Константинос

Ход матча

11'
Мопе Нил
(Ониика Фрэнк)
1:0
12'
 
Эмерсон Палмиери
19'
1:1
Кудус Мохаммед
(Антонио Майкл)
24'
Айер Кристоффер
 
26'
1:2
Боуэн Джаррод
46'
Стракоша Томас
Флеккен Марк
 
52'
 
Соучек Томаш
53'
 
Дэвид Мойес
55'
Мавропанос Константинос
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 292 Количество передач 156
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 121
Брентфорд 34.7% (42)
X 28.1% (34)
Вест Хэм 37.2% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брентфорд
Ничья
Вест Хэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
28
Соучек
Томаш
22
Бенрахма
Саид
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
Брентфорд
4-3-3
Вест Хэм
4-4-2

История личных встреч

Брентфорд
Вест Хэм

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМК
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (2) 0.55
Йенсен Матиас 3 0.27
Висса Йоан 3 0.27
Мопе Нил 1 0.09
Норгор Кристиан 1 0.09
Годдос Саман 1 0.09
Пиннок Итан 1 0.09
Шаде Кевин 1 0.09
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Коллинз Натан 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 7 0.64
Уорд-Праус Джеймс 2 0.18
Антонио Майкл 2 0.18
Соучек Томаш 2 0.18
Кудус Мохаммед 2 0.18
Пакета Лукас 1 (1) 0.09
Зума Курт 1 0.09
Агер Наиф 1 0.09
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 3 0
Годдос Саман 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Мопе Нил 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 6 0
Пакета Лукас 5 0
Альварес Эдсон 5 0
Агер Наиф 1 1
Антонио Майкл 2 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Соучек Томаш 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Кудус Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
3
Брентфорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
7
Брентфорд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Вест Хэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
5
50%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
6%
2
13%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Пропущено

12
17
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
4
33%
2
12%
61-75
4
33%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2

Результаты матчей

Брентфорд
Вест Хэм

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
5
5
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 11 9 0 2 25 - 7 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 11 5 2 4 23 - 20 17
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
11.
Брентфорд
 2:2 Заявка 11 3 5 3 18 - 14 14
12.
Эвертон
 1:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 14 13
13.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
14.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 11 1 3 7 8 - 24 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 0:1 Заявка 11 1 1 9 8 - 26 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
4.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 0:1 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 6 1 4 1 11 - 10 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 5 6
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
17.
Борнмут
 0:3 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 0:1 Заявка 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
9.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
13.
Брайтон
 0:1 Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
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    Прогнозы 121
    Брентфорд 34.7% (42)
    X 28.1% (34)
    Вест Хэм 37.2% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Вест Хэм
    5.60
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 2:2 Вест Хэм

    Исход игры
    Брентфорд
    34.7% (42)
    Ничья
    28.1% (34)
    Вест Хэм
    37.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.8% (30)
    1:2 Вест Хэм
    23.1% (28)
    2:1 Брентфорд
    20.7% (25)
    0:1 Вест Хэм
    6.6% (8)
    1:0 Брентфорд
    6.6% (8)
    1:3 Вест Хэм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Брентфорд
    2.5% (3)
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