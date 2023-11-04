Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Оооо... вот это был удар! Мбеумо Брайан должен был забить с этой позиции.

53' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Мбеумо Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Айер Кристоффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

48' Мбеумо Брайан не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' Идет дождь, трудные условия для игроков.

42' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Брентфорд

41' Оооо... вот это был удар! Антонио Майкл должен был забить с этой позиции.

41' Антонио Майкл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Боуэн Джаррод создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Брентфорд

29' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вест Хэм будет все-таки засчитан.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вест Хэм

26' Г О О О О Л - Боуэн Джаррод первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

26' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кудус Мохаммед нанес удар в каркас ворот!

26' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Айер Кристоффер получил желтую карточку от судьи

23' Матч возобновлен

22' Флеккен Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Г О О О О Л - Кудус Мохаммед точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

19' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Брентфорд

17' Боуэн Джаррод оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Агер Наиф получает желтую карточку за неспортивное поведение

12' Эмерсон Палмиери получает желтую карточку за неспортивное поведение

12' Команда Брентфорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

8' Ониика Фрэнк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мбеумо Брайан бьет со штрафного в створ, но Альфонс Ареоля держит все под контролем

4' Удар от ворот произведет Брентфорд

3' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Брентфорд начинает с центра поля

1' Судья начинает матч