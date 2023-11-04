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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брамэлл Томас
Брентфорд
3:2
Конец матча
Вест Хэм
0'
1:0
11' Гол
Мопе Нил
12' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
1:1
19' Гол
Кудус Мохаммед
24' Желтая карточка
Айер Кристоффер
1:2
26' Гол
Боуэн Джаррод
52' Желтая карточка
Соучек Томаш
53' Желтая карточка
Дэвид Мойес
2:2
55' Гол в свои ворота
Мавропанос Константинос
62' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
3:2
69' Гол
Коллинз Натан
90' Желтая карточка
Ингс Дэнни
90'+6

Ход матча

11'
Мопе Нил
(Ониика Фрэнк)
1:0
12'
 
Эмерсон Палмиери
19'
1:1
Кудус Мохаммед
(Антонио Майкл)
24'
Айер Кристоффер
 
26'
1:2
Боуэн Джаррод
46'
Стракоша Томас
Флеккен Марк
 
52'
 
Соучек Томаш
53'
 
Дэвид Мойес
55'
Мавропанос Константинос
2:2
62'
 
Мавропанос Константинос
64'
 
Форнальс Пабло
Бенрахма Саид
64'
 
Ингс Дэнни
Антонио Майкл
69'
Коллинз Натан
(Йенсен Матиас)
3:2
78'
Расмуссен Мадс
Айер Кристоффер
 
78'
Ярмолюк Егор
Йенсен Матиас
 
89'
Годдос Саман
Висса Йоан
 
90'
Ми Бен
Янельт Витали
 
90'
 
Ингс Дэнни

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 548 Количество передач 373
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Брентфорд 34.7% (42)
X 28.1% (34)
Вест Хэм 37.2% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
27
Янельт
Витали
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
7
Мопе
Нил
11
Висса
Йоан
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
28
Соучек
Томаш
22
Бенрахма
Саид
20
Боуэн
Джаррод
9
Антонио
Майкл
Брентфорд
4-3-3
Вест Хэм
4-4-2

История личных встреч

Брентфорд
Вест Хэм

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМК
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (2) 0.55
Йенсен Матиас 3 0.27
Висса Йоан 3 0.27
Мопе Нил 1 0.09
Норгор Кристиан 1 0.09
Коллинз Натан 1 0.09
Годдос Саман 1 0.09
Пиннок Итан 1 0.09
Шаде Кевин 1 0.09
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 7 0.64
Уорд-Праус Джеймс 2 0.18
Антонио Майкл 2 0.18
Соучек Томаш 2 0.18
Кудус Мохаммед 2 0.18
Пакета Лукас 1 (1) 0.09
Зума Курт 1 0.09
Агер Наиф 1 0.09
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 5 0
Норгор Кристиан 3 0
Годдос Саман 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Мопе Нил 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 6 0
Пакета Лукас 5 0
Альварес Эдсон 5 0
Агер Наиф 1 1
Антонио Майкл 2 0
Соучек Томаш 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
6
Брентфорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вест Хэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
7
Брентфорд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Вест Хэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

11
11
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
27%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
4
21%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
3
16%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
4
27%
3
16%
61-75
4
27%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1
Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2

Результаты матчей

Брентфорд
Вест Хэм

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 7 4 0 23 - 8 25
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 5 3 3 26 - 11 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
15.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Брентфорд владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Брентфорд: 59%, Вест Хэм: 41%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Брентфорд
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Ингс Дэнни сейчас получил желтую
  • 95'
    Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 95'
    Вест Хэм пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брентфорд 34.7% (42)
    X 28.1% (34)
    Вест Хэм 37.2% (45)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 3:2 Вест Хэм

    Исход игры
    Брентфорд
    34.7% (42)
    Ничья
    28.1% (34)
    Вест Хэм
    37.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.78% (63)
    Меньше
    45.22% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.8% (30)
    1:2 Вест Хэм
    23.1% (28)
    2:1 Брентфорд
    20.7% (25)
    0:1 Вест Хэм
    6.6% (8)
    1:0 Брентфорд
    6.6% (8)
    1:3 Вест Хэм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Брентфорд
    2.5% (3)
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