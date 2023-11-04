"Фулхэм" на этой неделе удачно сыграл в Кубке лиги, обыграв на выезде одного из лидеров Чемпионшипа "Ипсвич" со счётом 3:1. В чемпионате команда Марку Силва находится в начале второго десятка.

Снова не удается гостям создать остроту у ворот соперника, Гарначо оказался в положении "вне игры".

Робинсон с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, куда открывался Уилсон, однако Далот опережает соперника, не допуская удара по своим воротам.

Полчаса отыграли команды, не очень событийным получается матч, моментов мы практически не видим.

Угловой с левого фланга подает Эриксен, Эванс после верхового единоборства с участием Хёйлунна попытался пробить в падении боковыми ножницами, однако в створ не попал.

Хёйлунн получает мяч на левом краю штрафной и отдает передачу на радиус штрафной, Фернандеш пробивает в правый от себя угол, однако Лено снаряд забирает.

24' 68 процентов игрового времени мячом владеют гости, однако, за исключением момента с отмененным голом, остроты команда Эрика Тен Хага не создает.

23' Угловой в исполнении хозяев получился не самым опасным, как и удар Уилсона с подбора, мяч разминулся со створом ворот.

22' Виллиан в быстрой атаке лондонцев вошел в штрафную с левого края и попытался пробить с острого угла, однако мяч ушел на угловой от защитника.

20' Напомним, что последняя неделя для "МЮ" получилась крайне плохой - 0:3 в дерби против "Манчестер Сити" и 0:3 в Кубке лиги против "Ньюкасла".

18' Робинсон завершает атаку "Фулхэма" подачей с левого фланга, однако проблем у обороны манкунианцев не возникает.

16' Острая атака "Фулхэма" завершается ударом Уилсона и спасением от Онана, однако чуть раньше у Родриго Муниса зафиксировали офсайд.

14' Продолжаются у нас попытки давления от "МЮ", хороший момент для удара получил Фернандеш, однако защитник накрывает португальца.