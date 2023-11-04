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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 36'
Манчестер Юнайтед
0'
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Мактоминай Скотт
31' Желтая карточка
Робинсон Энтони

Ход матча

8'
 
Мактоминай Скотт
31'
Робинсон Энтони
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 133
Фулхэм 9.8% (13)
X 9.8% (13)
Манчестер Юнайтед 80.5% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.35
3.75
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2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
3
Угелумба
Кэлвин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
22
Айуоби
Алекс
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
39
Мактоминай
Скотт
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Фулхэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
33.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед

23 матча

8.7%
13%
78.3%
2 победы 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

13%
21.7%
65.3%
3 победы 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
К
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
К
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.75

Среднее время на гол

99
120

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

2.5
2.27

Среднее время на гол

36
39

Всего голов

40
34

Голов в среднем за матч

1.74
1.48

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.18
Пальинья Жоау 2 0.18
Перейра Андреас 1 0.09
Виллиан Боргес 1 0.09
Рим Тим 1 0.09
Винисиус Карлос 1 0.09
Уилсон Гарри 0 0
Рид Харрисон 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 3 0.27
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.18
Эриксен Кристиан 1 0.09
Рэшфорд Маркус 1 0.09
Каземиро Карлос 1 0.09
Варан Рафаэль 1 0.09
Далот Диогу 1 0.09
Межбри Ханнибал 1 0.09
Эванс Джонни 0 0
Магуайр Гарри 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Пальинья Жоау 3 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 4 0
Онана Андре 3 0
Антони 2 0
Амрабат Софьян 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Эванс Джонни 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

4
6
Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
2
22%
6
50%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
5
33%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3

Результаты матчей

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
2
4
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
5
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 8 0 2 22 - 7 24
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 2 3 23 - 19 17
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 16 13
12.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
10.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
13.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
14.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    Хёйлунн получает мяч на левом краю штрафной и отдает передачу на радиус штрафной, Фернандеш пробивает в правый от себя угол, однако Лено снаряд забирает.
  • 32'
    Угловой с левого фланга подает Эриксен, Эванс после верхового единоборства с участием Хёйлунна попытался пробить в падении боковыми ножницами, однако в створ не попал.
  • Желтая карточка
    31'
    Робинсон получает предупреждение за срыв перспективной атаки.
  • 30'
    Полчаса отыграли команды, не очень событийным получается матч, моментов мы практически не видим.
  • 28'
    Робинсон с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, куда открывался Уилсон, однако Далот опережает соперника, не допуская удара по своим воротам.
  • Офсайд
    27'
    Снова не удается гостям создать остроту у ворот соперника, Гарначо оказался в положении "вне игры".
  • 26'
    "Фулхэм" на этой неделе удачно сыграл в Кубке лиги, обыграв на выезде одного из лидеров Чемпионшипа "Ипсвич" со счётом 3:1. В чемпионате команда Марку Силва находится в начале второго десятка.
  • 24'
    68 процентов игрового времени мячом владеют гости, однако, за исключением момента с отмененным голом, остроты команда Эрика Тен Хага не создает.
  • Угловой
    23'
    Угловой в исполнении хозяев получился не самым опасным, как и удар Уилсона с подбора, мяч разминулся со створом ворот.
  • 22'
    Виллиан в быстрой атаке лондонцев вошел в штрафную с левого края и попытался пробить с острого угла, однако мяч ушел на угловой от защитника.
  • 20'
    Напомним, что последняя неделя для "МЮ" получилась крайне плохой - 0:3 в дерби против "Манчестер Сити" и 0:3 в Кубке лиги против "Ньюкасла".
  • 18'
    Робинсон завершает атаку "Фулхэма" подачей с левого фланга, однако проблем у обороны манкунианцев не возникает.
  • Офсайд
    16'
    Острая атака "Фулхэма" завершается ударом Уилсона и спасением от Онана, однако чуть раньше у Родриго Муниса зафиксировали офсайд.
  • 14'
    Продолжаются у нас попытки давления от "МЮ", хороший момент для удара получил Фернандеш, однако защитник накрывает португальца.
  • Судья
    12'
    Да, после просмотра видео Джон Брукс касание определяет, а значит, гол "Манчестер Юнайтед" отменен из-за положения "вне игры"!
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    • 11'
      Довольно долгим получает просмотр момента, в итоге Джон Брукс отправляется к монитору. Вопрос в том, коснулся ли мяча Магуйар перед тем, как тот достался Гарначо.
    • Видеоповтор
      9'
      Впрочем, ВАР вмешивается в игру, желают арбитры изучать позицию Гарначо в момент подачи Эриксена.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! СКОТТ МАКТОМИНЕЙ!
      Эриксен со штрафного исполняет подачу на дальний угол вратарской, Гарначо скидывает мяч вдоль ворот, а Мактоминей поражает пустые ворота!
       
    • 6'
      Пока достаточно скомканным получается дебют встречи, хотя очевидно, что "Манчестер Юнайтед" надо каким-то образом выправлять непростую ситуацию.
    • 4'
      Всё-таки вернулся в игру Харри Магуйар, вроде ничего страшного с защитником "Юнайтед" не случилось.
    • Травма, повреждение
      2'
      Сразу же неприятная ситуация для "Манчестер Юнайтед", Магуайр оказывается на газоне и как будто не готов продолжать встречу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 47.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Фулхэм
    9.7% (13)
    Ничья
    9.7% (13)
    Манчестер Юнайтед
    80.6% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.09% (82)
    Меньше
    29.91% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    80.34% (94)
    Нет
    19.66% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    47.8% (64)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    10.4% (14)
    1:1 Ничья
    9.7% (13)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    5.2% (7)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.5% (6)
    2:1 Фулхэм
    3.7% (5)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    1.5% (2)
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