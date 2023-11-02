Тур: 11. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Брукс Джон
Позже
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
33.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 13 побед
23 матча
8.7%
13%
78.3%
2 победы 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
13%
21.7%
65.3%
3 победы 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.75
Среднее время на гол
99
120
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
2.5
2.27
Среднее время на гол
36
39
Всего голов
40
34
Голов в среднем за матч
1.74
1.48
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|2
|0.2
|Пальинья Жоау
|2
|0.2
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|Виллиан Боргес
|1
|0.1
|Рим Тим
|1
|0.1
|Винисиус Карлос
|1
|0.1
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|3
|0.3
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.2
|Эриксен Кристиан
|1
|0.1
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.1
|Каземиро Карлос
|1
|0.1
|Варан Рафаэль
|1
|0.1
|Далот Диогу
|1
|0.1
|Межбри Ханнибал
|1
|0.1
|Эванс Джонни
|0
|0
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|2
|1
|Пальинья Жоау
|3
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Онана Андре
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Эванс Джонни
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
4
6
Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
4
44%
1
8%
61-75
2
22%
6
50%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
3
19%
5
33%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3
Результаты матчей
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
42
13
24
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|22 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 19
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
Прогнозы на матч Фулхэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Фулхэм
11.8% (6)
Ничья
9.8% (5)
Манчестер Юнайтед
78.4% (40)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (33)
Меньше
32.65% (16)
Обе команды забьют
Да
75.51% (37)
Нет
24.49% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.1% (23)
0:2 Манчестер Юнайтед
9.8% (5)
1:1 Ничья
9.8% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
7.8% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.8% (4)
2:1 Фулхэм
5.9% (3)
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