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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 30'
Арсенал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 135
Ньюкасл 17% (23)
X 37% (50)
Арсенал 45.9% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл
Ничья
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22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
29
Хаверц
Кай
41
Райс
Деклан
20
Жоржиньо
II
7
Сака
Букайо
14
Нкетиа
Эдди
11
Мартинелли
Габриэл
Ньюкасл
4-3-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Арсенал

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
150%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

31 матч

9.7%
12.9%
77.4%
3 победы 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

3.2%
58.1%
38.7%
1 победа 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.38

Среднее время на гол

112
240

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.64
Исак Александр 6 (1) 0.55
Гордон Энтони 3 0.27
Лонгстафф Шон 2 0.18
Альмирон Мигель 2 0.18
Мёрфи Джейкоб 1 0.09
Барнс Харви 1 0.09
Ботман Свен 1 0.09
Гимараэс Бруно 1 0.09
Бёрн Дэн 1 0.09
Тонали Сандро 1 0.09
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 0.45
Сака Букайо 4 (2) 0.36
Эдегор Мартин 3 (2) 0.27
Райс Деклан 2 0.18
Троссар Леандро 2 0.18
Мартинелли Габриэл 1 0.09
Виейра Фабиу 1 (1) 0.09
Хаверц Кай 1 (1) 0.09
Жезус Габриэл 1 0.09
Томиясу Такэхиро 1 0.09
Уайт Бен 1 0.09
Смит-Роу Эмиль 0 0
Салиба Вильям 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Гимараэс Бруно 4 0
Триппьер Киран 3 0
Лонгстафф Шон 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

12
14
Ньюкасл
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Арсенал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

26
22
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
6
23%
3
14%
61-75
5
19%
8
36%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5

Результаты матчей

Ньюкасл
Арсенал

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:8
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
8
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
5
1
2
3
2.5
2
4
2
3
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
7
3
3
7
2.5
3
7
3
7
3.5
2
8
2
8
4.5
1
9
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 11 7 4 0 23 - 8 25
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 0 5 12 - 16 18
7.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 11 5 3 3 26 - 11 18
8.
Брайтон
 Заявка 11 5 3 3 24 - 20 18
9.
Брентфорд
 Заявка 11 4 4 3 19 - 14 16
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Вест Хэм
 Заявка 11 4 2 5 18 - 20 14
12.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Фулхэм
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
15.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 15 11
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 11 1 3 7 9 - 27 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 8 - 27 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 1 1 9 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
3.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
4.
Арсенал
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    29'
    Бёрн получает повреждение. Очень неприятный эпизод. Жоэлинтон вёл борьбу с Хаверцом, а Бёрн в верховой борьбе перепрыгнул обоих, а затем рухнул на газон, ударившись спиной. Видимо, медики не потребуются. 
  • 28'
    Жоржиньо увидел подключившегося к атаке Томиясу и выполнил заброс на него в штрафную. Получилось сильно, и сфера вышла за лицевую. Треть матча практически позади, пока без опасных моментов. 
  • 27'
    Альмирон отдал передачу в правый край штрафной. Уилсон принял мяч, а затем на скорости пытался уйти от Габриэля. Защитник "канониров" сыграл здорово, поставив корпус нападающему. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Альмирон имел возможность выполнить навес с правого фланга, однако решил идти в дриблинг. Сначала потерял мяч парагваец, а затем нарушил правила против Райса, пытавшегося разогнать атаку гостей. 
  • 25'
    Разыграли гости этот угловой. Мартинелли от левого угла штрафной выполнил навес на дальнюю штангу. Нкетиа перепрыгнул соперника, вот только пробил головой слабо и неточно. 
  • Угловой
    24'
    Райс рвался вперёд по левому флангу, но против него уверенно сыграл Триппьер, который выбил мяч из под ног игрока "Арсенала". Получилось за лицевую, и уже 4 угловой подадут подопечные Артеты. 
  • 23'
    После навеса с корнера Поуп уверенно сыграл на выходе и вынес сферу за пределы штрафной. На подборе был Жоржиньо, который пробил слёта. Получилось гораздо выше ворот. 
  • Угловой
    22'
    И снова угловой зарабатывает "Арсенал". Салиба издали нанёс плотный удар. Игровой снаряд попал в Ласселлса и ушёл за лицевую. Очередной стандарт у ворот Поупа. 
  • 21'
    Горячо сейчас было в штрафной "Ньюкасла". После навеса с корнера сфера ушла на дальнюю штангу, а там Мартинелли пытался пробить по воротам, но защитник бросился под мяч и принял удар на себя. 
  • Угловой
    20'
    Затяжная, но сумбурная атака получилась у гостей. Мартинелли навесил с левого фланга, Нкетиа проиграл верховую борьбу, однако сфера отлетела к Сака. Защитник вовремя подоспел и вынес игровой снаряд за лицевую. 
  • 19'
    Снова "канониры" пытаются что-то придумать на правом фланге. Сака отдавал пас вглубь штрафной на Хаверца. Уверенно сыграл Шёр, сумевший перехватить мяч. 
  • 18'
    Габриэль сильный пас отдал назад. Райя продемонстрировал свои технические способности, дабы обработать непростую передачу. Уилсон был рядом и ждал ошибки голкипера. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Габриэль долго думал с мячом в своей штрафной. Накрыл его Альмирон, а дальше завязалась борьба за мяч на правом фланге атаки "сорок". Альмирон подтолкнул в спину Габриэля, и Эттуэлл зафиксировал нарушение. 
  • 16'
    Не создали гости опасного момента после розыгрыша углового. Однако, в продолжении атаки Мартинелли решил пробить метров с 25. Игровой снаряд угодил в защитника "сорок" и улетел в сторону. 
  • Угловой
    15'
    А вот и первый угловой в нашем матче. Ошиблись "сороки" перед своей штрафной, завязалась борьба за мяч. Сфера отскочила к Томиясу, который пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил игрока "Ньюкасла" и улетел за лицевую. 
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    • Фол, нарушение
      14'
      Рвут, конечно, фолы игру на эпизоды. Сака получил мяч на правом фланге, пытался продвинуться вперёд, но его недозволенным приёмом уложил на газон Жоэлинтон. Самый заметный на поле пока арбитр. 
    • 13'
      Спокойно начинается наш матч. Много ошибок в первые минуты. Вот и сейчас Шёр выполнил длинный заброс вперёд, а Уилсон был совсем в другой стороне от мяча. 
    • 12'
      Жоржиньо отличную передачу отдал на правый край штрафной. Та перед Хаверцом было пространство, однако он решил лезть в центр и игровой снаряд потерял. 
    • 11'
      Всё в порядке с игроком "Ньюкасла". Медики его осмотрели и разрешили вернуться на поле. А игра у нас продолжается. Много мячом владеют "канониры" в эти минуты. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Салиба и Жоэлинтон столкнулись головами в центре поля. Арбитр игру сразу же остановил. Защитник "Арсенала" сразу же поднялся, а вот Жоэлинтону нужна медицинская помощь. 
    • 9'
      Габриэль слишком слабый пас отдал назад голкиперу. Казалось, что Уилсон может совершить перехват, но его опередил Райя, вовремя выскочивший из ворот. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Хорошая атака по правому флангу удалась гостям. Триппьер отдал в штрафную на Лонгстаффа, вот только игрок "Ньюкасла" борьбу защитнику проиграл. В продолжении атаки Гимараэс нарушил правила против Нкетиа.
    • Фол, нарушение
      7'
      Уилсон оттянулся на свою половину поля и сделал скидку на правый фланг. Вышло неточно, однако прозвучал свисток Эттуэлла. Нарушил правила Габриэль против форварда "сорок". 
    • 6'
      Триппьер сильный пас низом отдавал вперёд по правому флангу. Лонгстафф пытался на рывке уйти от соперника, но Томиясу показал отличную стартовую скорость и смог выиграть этот забег. 
    • 5'
      Очень нравится настрой на эту встречу подопечных Эдди Хау. Активный прессинг они демонстрируют на первых минут. "Канониры" сегодня будут действовать под колоссальным давлением. 
    • 4'
      Поуп сильную передачу вперёд выполнил, однако никто из партнёров на эту передачу откликнуться не смог, и игровой снаряд пришёл уже к голкиперу "Арсенала". 
    • 3'
      Активно начинают игроки "Ньюкасла" эту встречу. Альмирон с правого фланга выполнил навес в штрафную гостей, но там уверенно сыграл Габриэль, головой выбивший сферу. 
    • 2'
      Обе команды вышли на эту встречу в привычных цветах. Хозяева в чёрно-белом комплекте, "канониры" в красно-белом. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча! С центра пля разыграли игроки "Арсенала". 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 27.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Ньюкасл
    16.9% (23)
    Ничья
    36.8% (50)
    Арсенал
    46.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    90.43% (104)
    Нет
    9.57% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    27.9% (38)
    1:1 Ничья
    25% (34)
    2:1 Ньюкасл
    9.6% (13)
    2:2 Ничья
    8.8% (12)
    0:1 Арсенал
    5.1% (7)
    1:3 Арсенал
    1.5% (2)
    3:1 Ньюкасл
    1.5% (2)
    1:0 Ньюкасл
    1.5% (2)
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