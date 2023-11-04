После навеса с корнера Поуп уверенно сыграл на выходе и вынес сферу за пределы штрафной. На подборе был Жоржиньо, который пробил слёта. Получилось гораздо выше ворот.

Райс рвался вперёд по левому флангу, но против него уверенно сыграл Триппьер, который выбил мяч из под ног игрока "Арсенала". Получилось за лицевую, и уже 4 угловой подадут подопечные Артеты.

Разыграли гости этот угловой. Мартинелли от левого угла штрафной выполнил навес на дальнюю штангу. Нкетиа перепрыгнул соперника, вот только пробил головой слабо и неточно.

Альмирон имел возможность выполнить навес с правого фланга, однако решил идти в дриблинг. Сначала потерял мяч парагваец, а затем нарушил правила против Райса, пытавшегося разогнать атаку гостей.

Альмирон отдал передачу в правый край штрафной. Уилсон принял мяч, а затем на скорости пытался уйти от Габриэля. Защитник "канониров" сыграл здорово, поставив корпус нападающему.

Жоржиньо увидел подключившегося к атаке Томиясу и выполнил заброс на него в штрафную. Получилось сильно, и сфера вышла за лицевую. Треть матча практически позади, пока без опасных моментов.

Бёрн получает повреждение. Очень неприятный эпизод. Жоэлинтон вёл борьбу с Хаверцом, а Бёрн в верховой борьбе перепрыгнул обоих, а затем рухнул на газон, ударившись спиной. Видимо, медики не потребуются.

А вот и первый угловой в нашем матче. Ошиблись "сороки" перед своей штрафной, завязалась борьба за мяч. Сфера отскочила к Томиясу, который пробил по воротам. Игровой снаряд зацепил игрока "Ньюкасла" и улетел за лицевую.

Не создали гости опасного момента после розыгрыша углового. Однако, в продолжении атаки Мартинелли решил пробить метров с 25. Игровой снаряд угодил в защитника "сорок" и улетел в сторону.

Габриэль долго думал с мячом в своей штрафной. Накрыл его Альмирон, а дальше завязалась борьба за мяч на правом фланге атаки "сорок". Альмирон подтолкнул в спину Габриэля, и Эттуэлл зафиксировал нарушение.

Габриэль сильный пас отдал назад. Райя продемонстрировал свои технические способности, дабы обработать непростую передачу. Уилсон был рядом и ждал ошибки голкипера.

Снова "канониры" пытаются что-то придумать на правом фланге. Сака отдавал пас вглубь штрафной на Хаверца. Уверенно сыграл Шёр, сумевший перехватить мяч.

Затяжная, но сумбурная атака получилась у гостей. Мартинелли навесил с левого фланга, Нкетиа проиграл верховую борьбу, однако сфера отлетела к Сака. Защитник вовремя подоспел и вынес игровой снаряд за лицевую.

Горячо сейчас было в штрафной "Ньюкасла". После навеса с корнера сфера ушла на дальнюю штангу, а там Мартинелли пытался пробить по воротам, но защитник бросился под мяч и принял удар на себя.

И снова угловой зарабатывает "Арсенал". Салиба издали нанёс плотный удар. Игровой снаряд попал в Ласселлса и ушёл за лицевую. Очередной стандарт у ворот Поупа.

14' Рвут, конечно, фолы игру на эпизоды. Сака получил мяч на правом фланге, пытался продвинуться вперёд, но его недозволенным приёмом уложил на газон Жоэлинтон. Самый заметный на поле пока арбитр.

13' Спокойно начинается наш матч. Много ошибок в первые минуты. Вот и сейчас Шёр выполнил длинный заброс вперёд, а Уилсон был совсем в другой стороне от мяча.

12' Жоржиньо отличную передачу отдал на правый край штрафной. Та перед Хаверцом было пространство, однако он решил лезть в центр и игровой снаряд потерял.

11' Всё в порядке с игроком "Ньюкасла". Медики его осмотрели и разрешили вернуться на поле. А игра у нас продолжается. Много мячом владеют "канониры" в эти минуты.

10' Салиба и Жоэлинтон столкнулись головами в центре поля. Арбитр игру сразу же остановил. Защитник "Арсенала" сразу же поднялся, а вот Жоэлинтону нужна медицинская помощь.

9' Габриэль слишком слабый пас отдал назад голкиперу. Казалось, что Уилсон может совершить перехват, но его опередил Райя, вовремя выскочивший из ворот.

8' Хорошая атака по правому флангу удалась гостям. Триппьер отдал в штрафную на Лонгстаффа, вот только игрок "Ньюкасла" борьбу защитнику проиграл. В продолжении атаки Гимараэс нарушил правила против Нкетиа.

7' Уилсон оттянулся на свою половину поля и сделал скидку на правый фланг. Вышло неточно, однако прозвучал свисток Эттуэлла. Нарушил правила Габриэль против форварда "сорок".

6' Триппьер сильный пас низом отдавал вперёд по правому флангу. Лонгстафф пытался на рывке уйти от соперника, но Томиясу показал отличную стартовую скорость и смог выиграть этот забег.