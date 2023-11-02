Тур: 11. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
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Главный тренер: Хау Эдди
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Ньюкасл
Арсенал
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
150%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
31 матч
9.7%
12.9%
77.4%
3 победы 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
3.2%
58.1%
38.7%
1 победа 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.8
0.38
Среднее время на гол
112
240
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
1.68
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
90
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.7
|Исак Александр
|6 (1)
|0.6
|Гордон Энтони
|3
|0.3
|Лонгстафф Шон
|2
|0.2
|Альмирон Мигель
|2
|0.2
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.1
|Барнс Харви
|1
|0.1
|Ботман Свен
|1
|0.1
|Гимараэс Бруно
|1
|0.1
|Бёрн Дэн
|1
|0.1
|Тонали Сандро
|1
|0.1
|Триппьер Киран
|0
|0
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|5
|0.5
|Сака Букайо
|4 (2)
|0.4
|Эдегор Мартин
|3 (2)
|0.3
|Райс Деклан
|2
|0.2
|Троссар Леандро
|2
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.1
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.1
|Хаверц Кай
|1 (1)
|0.1
|Жезус Габриэл
|1
|0.1
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.1
|Уайт Бен
|1
|0.1
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|5
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Триппьер Киран
|3
|0
|Лонгстафф Шон
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Жоэлинтон
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Жезус Габриэл
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
12
14
Ньюкасл
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Арсенал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
26
22
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
6
23%
3
14%
61-75
5
19%
8
36%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5
Результаты матчей
Ньюкасл
Арсенал
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:8
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
8
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
14
13
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
73
37
37
37
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|22 - 9
|26
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|22 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 19
|17
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 12
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 15
|10
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 25
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|13 - 8
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 4
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 4
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|5
Прогнозы на матч Ньюкасл - Арсенал
Исход игры
Ньюкасл
11.6% (5)
Ничья
23.3% (10)
Арсенал
65.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (31)
Меньше
24.39% (10)
Обе команды забьют
Да
87.8% (36)
Нет
12.2% (5)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
48.8% (21)
1:1 Ничья
11.6% (5)
2:2 Ничья
11.6% (5)
2:1 Ньюкасл
7% (3)
0:1 Арсенал
7% (3)
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