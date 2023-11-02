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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Ньюкасл
 
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Арсенал
Прогнозы 41
Ньюкасл 9.8% (4)
X 24.4% (10)
Арсенал 65.9% (27)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ньюкасл
Арсенал

История личных встреч

Ньюкасл
Арсенал

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
150%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

31 матч

9.7%
12.9%
77.4%
3 победы 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

3.2%
58.1%
38.7%
1 победа 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
12.9%
71%
5 побед 4 ничьи 22 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.38

Среднее время на гол

112
240

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

1.68
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 7 (2) 0.7
Исак Александр 6 (1) 0.6
Гордон Энтони 3 0.3
Лонгстафф Шон 2 0.2
Альмирон Мигель 2 0.2
Мёрфи Джейкоб 1 0.1
Барнс Харви 1 0.1
Ботман Свен 1 0.1
Гимараэс Бруно 1 0.1
Бёрн Дэн 1 0.1
Тонали Сандро 1 0.1
Триппьер Киран 0 0
Андерсон Эллиот 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 0.5
Сака Букайо 4 (2) 0.4
Эдегор Мартин 3 (2) 0.3
Райс Деклан 2 0.2
Троссар Леандро 2 0.2
Мартинелли Габриэл 1 0.1
Виейра Фабиу 1 (1) 0.1
Хаверц Кай 1 (1) 0.1
Жезус Габриэл 1 0.1
Томиясу Такэхиро 1 0.1
Уайт Бен 1 0.1
Смит-Роу Эмиль 0 0
Салиба Вильям 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 5 0
Гимараэс Бруно 4 0
Триппьер Киран 3 0
Лонгстафф Шон 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Тонали Сандро 2 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Шёр Фабиан 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Жезус Габриэл 2 0
Уайт Бен 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

12
14
Ньюкасл
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Арсенал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

26
22
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
12%
5
23%
46-60
6
23%
3
14%
61-75
5
19%
8
36%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0
Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2
Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5

Результаты матчей

Ньюкасл
Арсенал

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:8
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
8
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:8
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
8
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
5
1
2
3
2.5
2
4
2
3
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
7
3
3
7
2.5
3
7
3
7
3.5
2
8
2
8
4.5
1
9
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 10 8 2 0 22 - 9 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 8 0 2 22 - 7 24
3.
Арсенал
 Заявка 10 7 3 0 23 - 8 24
4.
Ливерпуль
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
5.
Астон Вилла
 Заявка 10 7 1 2 26 - 14 22
6.
Ньюкасл
 Заявка 10 5 2 3 26 - 11 17
7.
Брайтон
 Заявка 10 5 2 3 23 - 19 17
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 5 0 5 11 - 16 15
9.
Вест Хэм
 Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
10.
Брентфорд
 Заявка 10 3 4 3 16 - 12 13
11.
Челси
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
14.
Фулхэм
 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
15.
Эвертон
 Заявка 10 3 1 6 10 - 14 10
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
17.
Борнмут
 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
18.
Лутон Таун
 Заявка 10 1 2 7 9 - 20 5
19.
Бёрнли
 Заявка 10 1 1 8 8 - 25 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 10 0 1 9 7 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 5 5 0 0 20 - 4 15
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
7.
Брайтон
 Заявка 6 3 2 1 14 - 9 11
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
12.
Брентфорд
 Заявка 5 1 3 1 9 - 8 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
5.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Брентфорд
 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 5 2 1 2 8 - 10 7
9.
Эвертон
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Брайтон
 Заявка 4 2 0 2 9 - 10 6
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
14.
Фулхэм
 Заявка 6 1 3 2 5 - 10 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 13 - 8 5
16.
Бёрнли
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Брентфорд Мбеумо Брайан 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Эвертон Янг Эшли 1 4
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 4
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.8% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Ньюкасл 9.8% (4)
    X 24.4% (10)
    Арсенал 65.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Арсенал
    2.95
    3.40
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    2.60
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Арсенал

    Исход игры
    Ньюкасл
    11.6% (5)
    Ничья
    23.3% (10)
    Арсенал
    65.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.8% (36)
    Нет
    12.2% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    48.8% (21)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    2:2 Ничья
    11.6% (5)
    2:1 Ньюкасл
    7% (3)
    0:1 Арсенал
    7% (3)
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