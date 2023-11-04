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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Лех
0:0
Первый тайм: 35'
Рух Хожув
0'
8' Желтая карточка
Михальский Кацпер

Ход матча

8'
 
Михальский Кацпер
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Рух Хожув
5.20
5.20
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9.30
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Все Коэффициенты
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
2
Перейра
Жоэл
III
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
50
Ба-Луа
Адриэль
10
Мархвиньски
Филип
9
Исхак
Микаэль
11
Вельде
Кристоффер
31
Каминьски
Кжиштоф
2
Konrad
Kasolik
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
5
Tomasz
Wojtowicz
6
Tomasz
Swedrowski
28
Подставски
Томаш
26
Михальский
Кацпер
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
7
Летневски
Юлиуш
Лех
3-4-3
Рух Хожув
3-4-3

История личных встреч

Лех
Рух Хожув

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

24 матча

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
0:5
К
0:3
ЭГА
3:0
Э
1:3
Э
2:2
К
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
К
0:1
OE
1:1
OE
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

2.58
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

0.75
0.58

Среднее время на гол

120
154

Всего голов

40
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 5 (1) 0.36
Исхак Микаэль 5 0.36
Мархвиньски Филип 5 0.36
Ба-Луа Адриэль 4 0.29
Карлстрём Йеспер 1 0.07
Блажич Миха 1 0.07
Червински Алан 1 0.07
Милич Антонио 1 0.07
Дагерстол Филип 1 0.07
Шимчак Филип 1 0.07
Гургул Михал 1 0.07
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Квеквескири Ника 0 0
Муравски Радослав 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 4 (3) 0.31
Tomasz Swedrowski 3 0.23
Michal Feliks 2 0.15
Подставски Томаш 1 0.08
Михальский Кацпер 1 0.08
Tomasz Wojtowicz 1 0.08
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 4 0
Вельде Кристоффер 3 0
Исхак Микаэль 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Червински Алан 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Беднарек Филип 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 5 0
Подставски Томаш 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Swedrowski 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Щепан Даниэль 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Козак Милош 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Стечик Доминик 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

6
5
Лех
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
0% (0)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Рух Хожув
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

19
4
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
4
21%
2
50%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
5
45%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

26
13
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
12%
2
15%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
6
23%
4
31%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
6
32%
7
32%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1
Рух Хожув
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2
Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0

Результаты матчей

Лех
Рух Хожув

Точный счет

4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лех
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
3
4
3
2.5
1
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
5
8
5
1.5
5
7
4
9
2.5
1
11
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
2.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
3.
Лех
 0:0 14 7 5 2 26 - 19 26
4.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
5.
Ракув
 12 7 2 3 24 - 15 23
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Варта Познань
 14 4 5 5 14 - 14 17
10.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
14.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 0:0 13 1 6 6 13 - 22 9
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Лех
 0:0 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Ракув
 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 0:0 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Лех
 0:0 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Рух Хожув
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Михальский Кацпер получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится ничьей.
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Лех
Ничья
Рух Хожув
5.20
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