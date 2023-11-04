Тур: 14. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Якубик Кржыштоф
Ход матча
23
Блажич
Миха
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
История личных встреч
Лех
Рух Хожув
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
10.5%
15.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
10.5%
10.6%
15 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
24 матча
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
16.7%
20.8%
15 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
2.58
1.75
Среднее время на гол
34
51
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
0.75
0.58
Среднее время на гол
120
154
Всего голов
40
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|5 (1)
|0.36
|Исхак Микаэль
|5
|0.36
|Мархвиньски Филип
|5
|0.36
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.29
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.07
|Блажич Миха
|1
|0.07
|Червински Алан
|1
|0.07
|Милич Антонио
|1
|0.07
|Дагерстол Филип
|1
|0.07
|Шимчак Филип
|1
|0.07
|Гургул Михал
|1
|0.07
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Хотич Дино
|0
|0
|Квеквескири Ника
|0
|0
|Муравски Радослав
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|4 (3)
|0.31
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.23
|Michal Feliks
|2
|0.15
|Подставски Томаш
|1
|0.08
|Михальский Кацпер
|1
|0.08
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.08
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|4
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Дуглас Барри
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|5
|0
|Подставски Томаш
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Щепан Даниэль
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Козак Милош
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
Лех
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Рух Хожув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
6
5
Лех
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
77% (10)
0% (0)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Рух Хожув
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
19
4
11 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 10
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
25%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
25%
61-75
4
21%
2
50%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
5
45%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
26
13
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
12%
2
15%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
7
27%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
6
23%
4
31%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
6
32%
7
32%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1
Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Лех 0:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1
Рух Хожув
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2
Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0
Результаты матчей
Лех
Рух Хожув
Точный счет
4:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лех
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
75
85
57
49
111
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|3.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|26 - 19
|26
|4.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|6.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|16.
|14
|2
|4
|8
|16 - 30
|10
|17.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|19 - 8
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|12.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6