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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Видзев Лодзь
0:1
Второй тайм: 72'
Варта Познань
0'
0:1
20' Гол
Эппель Мартон
68' Желтая карточка
Боровски Филип

Ход матча

20'
0:1
Эппель Мартон
(Шмыт Каетан)
30'
 
Боровски Филип
Луиш Мигел
57'
 
Пржикрыл Томаш
Савич Стефан
62'
Dawid Tkacz
Antoni Klimek
 
62'
Нунеш Фабиу
Ernest Terpilowski
 
68'
 
Боровски Филип
Прогноз на матч от Liveresult
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Видзев Лодзь
Ничья
Варта Познань
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Все Коэффициенты
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
14
Цыганик
Андрей
22
Dominik
Kun
10
Альварес
Франциско
47
Antoni
Klimek
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
99
Рондич
Имад
33
Гробельны
Енджей
34
Плеснерович
Виктор
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
9
Эппель
Мартон
77
Савич
Стефан
V
Видзев Лодзь
4-3-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Варта Познань

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ВД
3:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.23
Санчез Джорди 3 0.23
Цыганик Андрей 2 0.15
Стемпиньски Мариуш 1 0.08
Жиро Матеуш 1 0.08
Рондич Имад 1 0.08
Альварес Франциско 1 0.08
Ernest Terpilowski 1 0.08
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 5 (4) 0.36
Журавски Мачей 2 0.14
Купчак Матеуш 2 0.14
Луиш Мигел 2 0.14
Савич Стефан V 1 0.07
Визингер Дарио 1 0.07
Эппель Мартон 1 0.07
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Милош Мато 3 0
Цыганик Андрей 3 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Журавски Мачей 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Визингер Дарио 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Бартковски Якуб 3 0
Шимонович Давид 3 0
Копчински Михал 1 0
Цэру Богдан 1 0
Савич Стефан V 1 0
Луиш Мигел 1 0
Гробельны Енджей 1 0
Боровски Филип 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Варта Познань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Видзев Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Варта Познань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

3
5
Видзев Лодзь
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Варта Познань
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 10
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
57%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

13
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
15%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
46%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Варта Познань

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
3
1.5
2
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
5
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
2.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
5.
Ракув
 12 7 2 3 24 - 15 23
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Варта Познань
 1:0 14 4 5 5 14 - 14 17
10.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Видзев Лодзь
 0:1 13 4 3 6 15 - 18 15
14.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 0:1 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 1:0 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 1:0 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Видзев Лодзь
 0:1 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 68'
    Боровски Филип получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Ernest Terpilowski уходит с поля. Нунеш Фабиу выходит вместо него
  • 62'
    Antoni Klimek уходит с поля. Dawid Tkacz выходит вместо него
  • 57'
    Савич Стефан V уходит с поля. Томаш Прикрил выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Луиш Мигел уходит с поля. Боровски Филип выходит вместо него
Прогноз на матч от Liveresult
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Видзев Лодзь
Ничья
Варта Познань
9.42
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3.50
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3.45
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