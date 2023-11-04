Тур: 14. Стадион: Видзев. Главный судья: Damian Kos
0:1
Второй тайм: 72'
Ход матча
20'
0:1
68'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Dominik
Kun
99
Рондич
Имад
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
92 Нунеш ФабиуЗащитник
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видзев Лодзь
Варта Познань
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.23
|Санчез Джорди
|3
|0.23
|Цыганик Андрей
|2
|0.15
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.08
|Жиро Матеуш
|1
|0.08
|Рондич Имад
|1
|0.08
|Альварес Франциско
|1
|0.08
|Ernest Terpilowski
|1
|0.08
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.36
|Журавски Мачей
|2
|0.14
|Купчак Матеуш
|2
|0.14
|Луиш Мигел
|2
|0.14
|Савич Стефан V
|1
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.07
|Эппель Мартон
|1
|0.07
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Цыганик Андрей
|3
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Журавски Мачей
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Визингер Дарио
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Бартковски Якуб
|3
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Гробельны Енджей
|1
|0
|Боровски Филип
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Варта Познань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Видзев Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Варта Познань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
3
5
Видзев Лодзь
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Варта Познань
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 10
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
57%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
13
13
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
2
15%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
6
46%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Варта Познань
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
23
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
39
58
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|5.
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|6.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|13.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|16.
|14
|2
|4
|8
|16 - 30
|10
|17.
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|12.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6