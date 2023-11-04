  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Видзев Лодзь
0:1
Конец матча
Варта Познань
0'
0:1
20' Гол
Эппель Мартон
68' Желтая карточка
Боровски Филип
90' Желтая карточка
Гробельны Енджей
90'+5
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
14
Цыганик
Андрей
22
Dominik
Kun
10
Альварес
Франциско
47
Antoni
Klimek
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
99
Рондич
Имад
33
Гробельны
Енджей
34
Плеснерович
Виктор
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
2
Бартковски
Якуб
16
Луиш
Мигел
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
7
Шмыт
Каетан
9
Эппель
Мартон
77
Савич
Стефан
V
Видзев Лодзь
4-3-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Варта Познань

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ВД
3:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.23
Санчез Джорди 3 0.23
Цыганик Андрей 2 0.15
Стемпиньски Мариуш 1 0.08
Жиро Матеуш 1 0.08
Рондич Имад 1 0.08
Альварес Франциско 1 0.08
Ernest Terpilowski 1 0.08
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 5 (4) 0.36
Журавски Мачей 2 0.14
Купчак Матеуш 2 0.14
Луиш Мигел 2 0.14
Савич Стефан V 1 0.07
Визингер Дарио 1 0.07
Эппель Мартон 1 0.07
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Ганоушек Марек 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Милош Мато 3 0
Цыганик Андрей 3 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Журавски Мачей 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Визингер Дарио 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Бартковски Якуб 3 0
Шимонович Давид 3 0
Гробельны Енджей 2 0
Боровски Филип 2 0
Копчински Михал 1 0
Цэру Богдан 1 0
Савич Стефан V 1 0
Луиш Мигел 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Варта Познань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Видзев Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Варта Познань
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

3
5
Видзев Лодзь
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Варта Познань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 11
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
57%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

13
14
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 5
2
15%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
6
46%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
20%
1
7%
1-15
3
15%
5
36%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4
Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1
Варта Познань
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1 Варта Познань - Хробры Глогув 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Варта Познань

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
3
10
1.5
5
9
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
2.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
3.
Лех
 0:0 14 7 5 2 26 - 19 26
4.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
5.
Ракув
 12 7 2 3 24 - 15 23
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Варта Познань
 14 4 5 5 14 - 14 17
10.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
14.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 0:0 13 1 6 6 13 - 22 9
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Лех
 0:0 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Ракув
 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 0:0 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Лех
 0:0 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Рух Хожув
 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • 62'
    Ernest Terpilowski уходит с поля. Нунеш Фабиу выходит вместо него
  • 62'
    Antoni Klimek уходит с поля. Dawid Tkacz выходит вместо него
  • 57'
    Савич Стефан V уходит с поля. Томаш Прикрил выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Видзев Лодзь 0:1 Варта Познань онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     