Тур: 14. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Pawel Malec
0:0
Перерыв
0'
16' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
35' Желтая карточкаГамбоа Жоау
38' Вторая желтая карточкаУльвестад Фредрик
42' Желтая карточкаBartlomiej Poczobut
Ход матча
35'
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Кидрич РокНападающий
-
30 Adam Kramarz
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Пуща Неполомице
Погонь Щецин
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.36
|Семашко Артур
|3
|0.21
|Холевяк Матеуш
|2
|0.14
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.14
|Запольник Камиль
|1
|0.07
|Кидрич Рок
|1
|0.07
|Вальски Михал
|1
|0.07
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.07
|Якуба Роман
|0
|0
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|5 (3)
|0.36
|Кулурис Эфтимос
|5
|0.36
|Горгон Александр
|4
|0.29
|Бичахчян Ваан
|3
|0.21
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.14
|Захович Лука
|1
|0.07
|Лонкар Даниель
|1
|0.07
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.07
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.07
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|6
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Konrad Stepien
|3
|1
|Семашко Артур
|3
|0
|Хайда Войцех
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Бартош Якуб
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
0
Пуща Неполомице
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Погонь Щецин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
1
13
Пуща Неполомице
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Погонь Щецин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
5
63%
3
75%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
6
30%
3
30%
76-90
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
3
19%
6
25%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
3
19%
3
13%
76-90
Пропущено
28
14
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
3
11%
3
21%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
11
39%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0
Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
24
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
49
76
112
58
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|26 - 19
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|24 - 15
|23
|5.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|24 - 14
|23
|6.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|7.
|13
|6
|2
|5
|16 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|10.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|11.
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|14.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 14
|14
|16.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
|17.
|12
|1
|5
|6
|13 - 22
|8
|18.
|13
|2
|1
|10
|7 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|3.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|7.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 3
|11
|3.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|12.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|17.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|7
|0
|0
|7
|2 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6