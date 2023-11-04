Тур: 14. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Pawel Malec
0:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
35' Желтая карточкаГамбоа Жоау
38' Вторая желтая карточкаУльвестад Фредрик
42' Желтая карточкаBartlomiej Poczobut
0:1
61' ГолГросицки Камил
0:2
79' ГолКулурис Эфтимос
90'+5
Ход матча
35'
61'
0:1
79'
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
21
Гамбоа
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кой МихалЗащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Кидрич РокНападающий
-
30 Adam Kramarz
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Пуща Неполомице
Погонь Щецин
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.36
|Семашко Артур
|3
|0.21
|Холевяк Матеуш
|2
|0.14
|Крачун Артур
|2 (2)
|0.14
|Запольник Камиль
|1
|0.07
|Кидрич Рок
|1
|0.07
|Вальски Михал
|1
|0.07
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.07
|Якуба Роман
|0
|0
|Piotr Mrozinski
|0
|0
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|6 (3)
|0.43
|Кулурис Эфтимос
|6
|0.43
|Горгон Александр
|4
|0.29
|Бичахчян Ваан
|3
|0.21
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.14
|Захович Лука
|1
|0.07
|Лонкар Даниель
|1
|0.07
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.07
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.07
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|6
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Konrad Stepien
|3
|1
|Семашко Артур
|3
|0
|Хайда Войцех
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Бартош Якуб
|2
|0
|Мешанович Мурис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Зых Оливер
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
0
Пуща Неполомице
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
1
13
Пуща Неполомице
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Погонь Щецин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
4
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
6
60%
3
75%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
6
30%
3
30%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
3
19%
4
15%
76-90
Пропущено
30
14
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
2
14%
61-75
12
40%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0
Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
410
86
113
59
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|6 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6