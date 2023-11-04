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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Пуща Неполомице
0:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
16' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
35' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
38' Вторая желтая карточка
Ульвестад Фредрик
42' Желтая карточка
Bartlomiej Poczobut
0:1
61' Гол
Гросицки Камил
0:2
79' Гол
Кулурис Эфтимос
90'+5
13
Krzysztof
Wroblewski
6
Marcel
Pieczek
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
8
Piotr
Mrozinski
70
Хайда
Войцех
5
Konrad
Stepien
9
Семашко
Артур
93
Bartlomiej
Poczobut
3
Якуба
Роман
25
Запольник
Камиль
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
21
Гамбоа
Жоау
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Погонь Щецин

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.36
Семашко Артур 3 0.21
Холевяк Матеуш 2 0.14
Крачун Артур 2 (2) 0.14
Запольник Камиль 1 0.07
Кидрич Рок 1 0.07
Вальски Михал 1 0.07
Bartlomiej Poczobut 1 0.07
Якуба Роман 0 0
Piotr Mrozinski 0 0
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 6 (3) 0.43
Кулурис Эфтимос 6 0.43
Горгон Александр 4 0.29
Бичахчян Ваан 3 0.21
Ульвестад Фредрик 2 0.14
Захович Лука 1 0.07
Лонкар Даниель 1 0.07
Смолиньски Кацпер 1 0.07
Форнальчик Мариуш 1 0.07
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 6 1
Jacub Serafin 6 0
Konrad Stepien 3 1
Семашко Артур 3 0
Хайда Войцех 3 0
Якуба Роман 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Бартош Якуб 2 0
Мешанович Мурис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Запольник Камиль 1 0
Bartlomiej Poczobut 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Зых Оливер 1 0
Igor Pieprzyca 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 4 0
Кужава Рафал 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
0
Пуща Неполомице
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

1
13
Пуща Неполомице
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Погонь Щецин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
4
1 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
6
60%
3
75%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
10%
1
10%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
6
30%
3
30%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
13%
1
4%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
4
25%
5
19%
61-75
3
19%
4
15%
76-90

Пропущено

30
14
10 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
3
21%
16-30
5
17%
2
14%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
2
14%
61-75
12
40%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 ГКС Катовице - Пуща Неполомице 3:1 Пуща Неполомице - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Пуща Неполомице - Вишиста Краков 0:0 Подбескидзе - Пуща Неполомице 1:3 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0
Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Погонь Щецин

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
2.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
5.
Ракув
 12 7 2 3 24 - 15 23
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
10.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
11.
Видзев Лодзь
 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Гросицки Камил 6 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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