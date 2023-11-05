Тур: 29. Стадион: Melloes Stadion.
2:1
Второй тайм: 76'
0'
45' Желтая карточкаClaudio Braga
0:1
50' ГолОльсен Брандур
1:1
54' Гол в свои воротаМеткалф Патрик
2:1
59' ГолThomas Klemetsen Jakobsen
64' Желтая карточкаХельсруд-Юхансен Хенрик
72' Желтая карточкаLudvig Begby
Ход матча
45'
50'
54'
1:1
59'
72'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кубр ЛукасЗащитник
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Harald Race
-
12 Elias Bachke
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Мосс
Фредрикстад
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
5
18
Голов в среднем за матч
1.25
2.57
Среднее время на гол
72
35
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1.09
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
47
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|10 (2)
|0.34
|Sebastian Pedersen II
|8
|0.28
|Александерссон Ноа
|3
|0.1
|Marius Andresen2
|2
|0.07
|Anas Farah Ali
|2
|0.07
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|2
|0.07
|Aksel Baran Potur
|1
|0.03
|Alexander Haapnes
|1
|0.03
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.03
|Faites Makosso
|1
|0.03
|Sivert Haugli
|1
|0.03
|Кубр Лукас
|1
|0.03
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Abel William Stensrud
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Bo Aasulv Hegland
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|11 (6)
|0.38
|Riki Alba
|6
|0.21
|Sondre Soerloekk
|5
|0.17
|Stian Stray Molde
|4
|0.14
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.1
|Ольсен Брандур
|3
|0.1
|Ага Оскар
|3
|0.1
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0.07
|Haavard Aasheim
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.03
|Ludvig Begby
|1
|0.03
|Меткалф Патрик
|1
|0.03
|Конте Абубакар
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Mads Nielsen II
|1
|0.03
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Лассен Миккель
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|9
|0
|Claudio Braga
|6
|0
|Faites Makosso
|4
|1
|Ian Hoffmann
|5
|0
|Александерссон Ноа
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Alexander Haapnes
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sebastian Pedersen II
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|6
|0
|Конте Абубакар
|4
|0
|Haavar Jenssen
|3
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Бьярталид Йоаннес
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фредрикстад
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
1
4
Мосс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Фредрикстад
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
8
26
Мосс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
29% (8)
18% (5)
Фредрикстад
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
9
30
Голы по времени матча
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
15
27
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
5
33%
4
15%
76-90
Пропущено
26
7
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
2
8%
1
14%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
11
42%
3
43%
76-90
Забито
32
46
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
3
9%
3
7%
1-15
6
19%
8
17%
16-30
4
13%
5
11%
31-45
5
16%
9
20%
46-60
4
13%
11
24%
61-75
10
31%
10
22%
76-90
Пропущено
38
22
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
5
13%
4
18%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
11
29%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0
ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2
Фредрикстад
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0
Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1
Результаты матчей
Мосс
Фредрикстад
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мосс
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
59
77
311
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
311
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
253
820
1315
325
622
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|29
|17
|9
|3
|48 - 23
|60
|2.
|1:0
|29
|17
|6
|6
|50 - 30
|57
|3.
|1:1
|29
|15
|5
|9
|50 - 36
|50
|4.
|0:1
|29
|13
|8
|8
|50 - 37
|47
|5.
|1:2
|29
|12
|9
|8
|48 - 35
|45
|6.
|0:2
|29
|12
|6
|11
|43 - 44
|42
|7.
|2:0
|29
|12
|5
|12
|39 - 35
|41
|8.
|2:3
|29
|12
|3
|14
|36 - 53
|39
|9.
|1:0
|29
|10
|8
|11
|34 - 34
|38
|10.
|3:2
|29
|10
|7
|12
|42 - 43
|37
|11.
|1:1
|29
|10
|7
|12
|37 - 39
|37
|12.
|2:1
|29
|10
|7
|12
|35 - 38
|37
|13.
|0:0
|29
|8
|10
|11
|39 - 44
|34
|14.
|2:1
|29
|8
|8
|13
|29 - 38
|32
|15.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|40 - 58
|31
|16.
|0:1
|29
|3
|5
|21
|24 - 57
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|14
|10
|3
|1
|31 - 13
|33
|2.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|3.
|1:2
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|4.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 11
|31
|5.
|2:1
|15
|9
|1
|5
|20 - 12
|28
|6.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|7.
|1:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|8.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|10.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|19 - 12
|21
|11.
|3:2
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|12.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|13.
|2:3
|14
|6
|1
|7
|22 - 31
|19
|14.
|2:1
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|16.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|2.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|23 - 18
|24
|3.
|1:1
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|4.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|5.
|2:3
|15
|6
|2
|7
|14 - 22
|20
|6.
|0:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|7.
|1:1
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|8.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|9.
|3:2
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|10.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|22 - 33
|15
|11.
|2:1
|14
|4
|1
|9
|13 - 23
|13
|12.
|1:2
|15
|2
|6
|7
|17 - 22
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|14.
|2:0
|14
|3
|1
|10
|15 - 24
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|6
|7
|15 - 26
|9
|16.
|0:1
|15
|1
|3
|11
|9 - 29
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7