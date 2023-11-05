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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 29. Стадион: .
Мосс
2:1
Второй тайм: 76'
Фредрикстад
0'
45' Желтая карточка
Claudio Braga
0:1
50' Гол
Ольсен Брандур
1:1
54' Гол в свои ворота
Меткалф Патрик
2:1
59' Гол
Thomas Klemetsen Jakobsen
64' Желтая карточка
Хельсруд-Юхансен Хенрик
72' Желтая карточка
Ludvig Begby
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
27
Sivert
Haugli
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
14
Claudio
Braga
19
Sebastian
Pedersen
II
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
3
Скарет
Браге
12
Меткалф
Патрик
7
Ольсен
Брандур
22
Воледзи
Максвелл
16
Конте
Абубакар
27
Лассен
Миккель
14
Бьярталид
Йоаннес
13
Sondre
Soerloekk
Мосс
4-3-2-1
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Мосс
Фредрикстад

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:1
К
3:1
ВД
1:3
ВД
0:1
ВД
0:3
ВД
3:0
ВД
0:2
К
1:2
КН
0:2
А
1:1
А
2:5

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
18

Голов в среднем за матч

1.25
2.57

Среднее время на гол

72
35

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1.09
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
47

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 10 (2) 0.34
Sebastian Pedersen II 8 0.28
Александерссон Ноа 3 0.1
Marius Andresen2 2 0.07
Anas Farah Ali 2 0.07
Thomas Klemetsen Jakobsen 2 0.07
Aksel Baran Potur 1 0.03
Alexander Haapnes 1 0.03
Гйесдал Хенрик 1 0.03
Faites Makosso 1 0.03
Sivert Haugli 1 0.03
Кубр Лукас 1 0.03
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Abel William Stensrud 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Bo Aasulv Hegland 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 11 (6) 0.38
Riki Alba 6 0.21
Sondre Soerloekk 5 0.17
Stian Stray Molde 4 0.14
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.1
Ольсен Брандур 3 0.1
Ага Оскар 3 0.1
Philip Sandvik Aukland 2 0.07
Haavard Aasheim 2 0.07
Simen Rafn 1 0.03
Ludvig Begby 1 0.03
Меткалф Патрик 1 0.03
Конте Абубакар 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Mads Nielsen II 1 0.03
Уильямс Ноа 0 0
Лассен Миккель 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 9 0
Claudio Braga 6 0
Faites Makosso 4 1
Ian Hoffmann 5 0
Александерссон Ноа 4 0
Sivert Haugli 3 0
Ilir Kukleci 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Alexander Haapnes 3 0
Marius Andresen2 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sebastian Pedersen II 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Sander Wold 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 6 0
Конте Абубакар 4 0
Haavar Jenssen 3 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0
Haavard Aasheim 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Бьярталид Йоаннес 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

Мосс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фредрикстад
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

1
4
Мосс
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Фредрикстад
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

8
26
Мосс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
29% (8)
18% (5)
Фредрикстад
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

9
30

Голы по времени матча

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
21%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
5
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
8%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
1
7%
3
11%
1-15
4
27%
4
15%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
2
13%
6
22%
46-60
2
13%
6
22%
61-75
5
33%
4
15%
76-90

Пропущено

26
7
7 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 6
2
8%
1
14%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
3
12%
1
14%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
11
42%
3
43%
76-90

Забито

32
46
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
3
9%
3
7%
1-15
6
19%
8
17%
16-30
4
13%
5
11%
31-45
5
16%
9
20%
46-60
4
13%
11
24%
61-75
10
31%
10
22%
76-90

Пропущено

38
22
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
6
16%
3
14%
16-30
5
13%
4
18%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
11
29%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Осане - Мосс 2:1 Мосс - Ранхейм 0:1 Согндаль - Мосс 2:1 Мосс - Хёдд 3:0
ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2
Фредрикстад
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:3 Осане - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0
Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Согндаль 2:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1

Результаты матчей

Мосс
Фредрикстад

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мосс
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
25
3
8
20
1.5
13
15
3
25
2.5
6
22
1
27
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:2 29 17 9 3 48 - 23 60
2.
КФУМ Осло
 1:0 29 17 6 6 50 - 30 57
3.
Конгсвингер
 1:1 29 15 5 9 50 - 36 50
4.
ФК Кристиансунн
 0:1 29 13 8 8 50 - 37 47
5.
ИК Старт
 1:2 29 12 9 8 48 - 35 45
6.
Согндаль
 0:2 29 12 6 11 43 - 44 42
7.
Брюне
 2:0 29 12 5 12 39 - 35 41
8.
Ранхейм
 2:3 29 12 3 14 36 - 53 39
9.
Рёуфосс
 1:0 29 10 8 11 34 - 34 38
10.
Санднес
 3:2 29 10 7 12 42 - 43 37
11.
Мьёндален
 1:1 29 10 7 12 37 - 39 37
12.
Мосс
 2:1 29 10 7 12 35 - 38 37
13.
Осане
 0:0 29 8 10 11 39 - 44 34
14.
Хёдд
 2:1 29 8 8 13 29 - 38 32
15.
Дьерв
 0:0 29 8 7 14 40 - 58 31
16.
Скейд
 0:1 29 3 5 21 24 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:2 14 10 3 1 31 - 13 33
2.
КФУМ Осло
 1:0 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Фредрикстад
 1:2 14 9 4 1 25 - 9 31
4.
Брюне
 2:0 15 9 4 2 24 - 11 31
5.
Мосс
 2:1 15 9 1 5 20 - 12 28
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 15 8 3 4 28 - 15 27
7.
Конгсвингер
 1:1 14 8 2 4 27 - 16 26
8.
Согндаль
 0:2 14 7 3 4 24 - 20 24
9.
Осане
 0:0 14 6 4 4 23 - 21 22
10.
Рёуфосс
 1:0 14 5 6 3 19 - 12 21
11.
Санднес
 3:2 15 6 3 6 25 - 22 21
12.
Мьёндален
 1:1 15 5 5 5 21 - 17 20
13.
Ранхейм
 2:3 14 6 1 7 22 - 31 19
14.
Хёдд
 2:1 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 0:0 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 0:1 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:2 15 8 5 2 23 - 14 29
2.
КФУМ Осло
 1:0 14 7 3 4 23 - 18 24
3.
Конгсвингер
 1:1 15 7 3 5 23 - 20 24
4.
ФК Кристиансунн
 0:1 14 5 5 4 22 - 22 20
5.
Ранхейм
 2:3 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 0:2 15 5 3 7 19 - 24 18
7.
Мьёндален
 1:1 14 5 2 7 16 - 22 17
8.
Рёуфосс
 1:0 15 5 2 8 15 - 22 17
9.
Санднес
 3:2 14 4 4 6 17 - 21 16
10.
Дьерв
 0:0 14 4 3 7 22 - 33 15
11.
Хёдд
 2:1 14 4 1 9 13 - 23 13
12.
ИК Старт
 1:2 15 2 6 7 17 - 22 12
13.
Осане
 0:0 15 2 6 7 16 - 23 12
14.
Брюне
 2:0 14 3 1 10 15 - 24 10
15.
Мосс
 2:1 14 1 6 7 15 - 26 9
16.
Скейд
 0:1 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Claudio Braga получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Лассен Миккель уходит с поля. Imre Bech Hermansen выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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