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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Menelaos Antoniou
Норшелланн
0:0
Второй тайм: 46'
Вайле
0'
31' Желтая карточка
Колингер Денис

Ход матча

31'
 
Колингер Денис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 336 Количество передач 173
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Вайле
1.47
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5.40
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9.60
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
5
Фресе
Мартин
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
17
Расмуссен
Кристиан
27
Свенссон
Даниэль
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
8
Скьеллеруп
Андреас
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
3
Альборнос
Миико
8
Бусуладжич
Азер
5
Барри
Хамза
10
Kristian
Kirkegaard
7
Нгбакото
Йени
9
Онугха
Герман
Норшелланн
3-4-1-2
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Вайле

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

СД
0:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.13

Среднее время на гол

39
80

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.71

Среднее время на гол

80
126

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.43
Нуама Эрнест 4 0.29
Тверсков Йеппе 2 0.14
Фресе Мартин 2 0.14
Беньямин Нюгрен 2 0.14
Осман Ибрагим 1 0.07
Хансен Киан 1 0.07
Антман Оливер 1 0.07
Нагало Адамо 1 0.07
Доржелес Марио 1 0.07
Хардер Конрад 1 0.07
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 5 0.36
Нгбакото Йени 2 0.14
Барри Хамза 1 0.07
Kristian Kirkegaard 1 0.07
Эззатоллахи Саид 1 0.07
Альбентоса Рауль 1 0.07
Леуритсен Тобиас 1 0.07
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.07
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фресе Мартин 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 6 0
Колингер Денис 4 0
Эззатоллахи Саид 4 0
Альборнос Миико 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Велков Стефан 2 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Marius Elvius 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Норшелланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Вайле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
4
Норшелланн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Вайле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
2
17%
3
50%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
5
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

22
13
6 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
4
18%
4
31%
61-75
8
36%
2
15%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
6
30%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2
Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1
Вайле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1
Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0

Результаты матчей

Норшелланн
Вайле

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
3
10
5
8
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 0:2 14 8 2 4 23 - 12 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 0:0 14 6 5 3 24 - 11 23
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Виборг
 2:0 14 4 4 6 14 - 20 16
8.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
9.
Раннерс
 13 3 5 5 15 - 25 14
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 0:0 14 2 4 8 14 - 19 10
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 0:2 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
5.
Норшелланн
 0:0 7 3 3 1 12 - 5 12
6.
Виборг
 2:0 7 3 3 1 10 - 8 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
9.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Вайле
 0:0 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 0:0 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Силькеборг
 0:2 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Вайле
 0:0 7 1 2 4 6 - 9 5
10.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Виборг
 2:0 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Нгбакото Йени задерживает мяч рукой
  • 47'
    Альборнос Миико из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 47'
    Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Вайле: 33%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Колингер Денис из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 45'
    Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Вайле: 33%.
  • 45'
    Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 41'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Альборнос Миико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
    • 40'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Колингер Денис успешно блокирует удар.
    • 40'
      Расмуссен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Колингер Денис выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 39'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Колингер Денис.
    • 38'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Нгбакото Йени пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 38'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Хансен Киан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 37'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 37'
      Бусуладжич Азер ошибается в защите.
    • 36'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Вайле: 32%.
    • 35'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 34'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Онугха Герман выиграл воздушное противоборство у Нагало Адамо.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 33'
      Нагало Адамо не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Колингер Денис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 31'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Колингер Денис выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 30'
      Нгбакото Йени из команды Вайле в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
    • 30'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Барри Хамза из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Онугха Герман. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Онугха Герман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Назначен штрафной. Пострадал Барри Хамза, его свалил Фресе Мартин.
    • 28'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Онугха Герман.
    • 27'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Колингер Денис
    • 27'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 26'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Вайле: 30%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 24'
      Альбентоса Рауль выиграл воздушное противоборство у Доржелес Марио.
    • 24'
      Oliver Provstgaard успешно блокирует удар.
    • 24'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Вайле начинает контратаку
    • 23'
      Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Marius Elvius из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Kristian Kirkegaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Marius Elvius ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
    • 20'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Альбентоса Рауль из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Бусуладжич Азер
    • 16'
      Бусуладжич Азер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
    • 15'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 14'
      Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Фресе Мартин пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Онугха Герман из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 13'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Вайле контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 12'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Онугха Герман.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 12'
      Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 11'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингвартсен Маркус нанес удар в каркас ворот!
    • 11'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Marius Elvius ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Фресе Мартин наказан за толчок Бусуладжич Азер
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Колингер Денис успешно блокирует удар.
    • 6'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 5'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Вайле: 25%.
    • 5'
      Бусуладжич Азер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Бусуладжич Азер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 4'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 3'
      Бусуладжич Азер из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Kristian Kirkegaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Норшелланн
    Ничья
    Вайле
    1.47
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