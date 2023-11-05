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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Menelaos Antoniou
Норшелланн
1:0
Конец матча
Вайле
0'
31' Желтая карточка
Колингер Денис
55' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
1:0
62' Гол
Скьеллеруп Андреас
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Ювара Муса
90' Желтая карточка
Барслунд Каре
90'+7

Ход матча

31'
 
Колингер Денис
46'
 
Велков Стефан
Колингер Денис
55'
 
Альбентоса Рауль
62'
Скьеллеруп Андреас
(Осман Ибрагим)
1:0
66'
Беньямин Нюгрен
Осман Ибрагим
 
68'
 
Гуннелунн Томас
Альборнос Миико
69'
 
Леуритсен Тобиас
Бусуладжич Азер
69'
 
Ювара Муса
Kristian Kirkegaard
74'
Асконе Рокко
Скьеллеруп Андреас
 
74'
Хэй Лукас
Доржелес Марио
 
85'
 
Ювара Муса
88'
 
Christian Groendal
Нгбакото Йени
89'
Хардер Конрад
Расмуссен Кристиан
 
89'
Барслунд Каре
Свенссон Даниэль
 
90'
Барслунд Каре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 623 Количество передач 383
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
5
Фресе
Мартин
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
17
Расмуссен
Кристиан
27
Свенссон
Даниэль
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
8
Скьеллеруп
Андреас
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
3
Альборнос
Миико
8
Бусуладжич
Азер
5
Барри
Хамза
10
Kristian
Kirkegaard
7
Нгбакото
Йени
9
Онугха
Герман
Норшелланн
3-4-1-2
Вайле
3-4-2-1

История личных встреч

Норшелланн
Вайле

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

СД
0:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
3:1
СД
1:3
СД
2:0
К
0:2
К
2:0
СЛ
4:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.13

Среднее время на гол

39
80

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.71

Среднее время на гол

80
126

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
96

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.43
Нуама Эрнест 4 0.29
Тверсков Йеппе 2 0.14
Фресе Мартин 2 0.14
Беньямин Нюгрен 2 0.14
Осман Ибрагим 1 0.07
Хансен Киан 1 0.07
Антман Оливер 1 0.07
Скьеллеруп Андреас 1 0.07
Нагало Адамо 1 0.07
Доржелес Марио 1 0.07
Хардер Конрад 1 0.07
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 5 0.36
Нгбакото Йени 2 0.14
Барри Хамза 1 0.07
Kristian Kirkegaard 1 0.07
Эззатоллахи Саид 1 0.07
Альбентоса Рауль 1 0.07
Леуритсен Тобиас 1 0.07
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.07
Ювара Муса 0 0
Альборнос Миико 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Фресе Мартин 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 7 0
Колингер Денис 4 0
Эззатоллахи Саид 4 0
Альборнос Миико 3 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Велков Стефан 2 0
Онугха Герман 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Нгбакото Йени 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Барри Хамза 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Marius Elvius 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Норшелланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
4
Норшелланн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вайле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
3
50%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
5
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

23
13
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
5
22%
4
31%
61-75
8
35%
2
15%
76-90

Пропущено

13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
3
23%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2
Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1
Вайле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1
Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0

Результаты матчей

Норшелланн
Вайле

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
3
11
5
9
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:1 14 9 3 2 29 - 16 30
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 14 8 2 4 24 - 12 26
4.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
5.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 1:1 14 3 6 5 16 - 26 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 1:1 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Раннерс
 1:1 7 2 4 1 8 - 11 10
9.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 1:1 7 4 3 0 14 - 9 15
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 1:1 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
  • 97'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 96'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
  • 95'
    Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 95'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 95'
    Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Нгбакото Йени задерживает мяч рукой
    • 47'
      Альборнос Миико из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Вайле: 33%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Колингер Денис из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Вайле: 33%.
    • 45'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Marius Elvius из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Онугха Герман
    • 43'
      Нагало Адамо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 43'
      Альборнос Миико успешно блокирует удар.
    • 43'
      Тверсков Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 42'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 42'
      Альбентоса Рауль успешно блокирует удар.
    • 42'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Альборнос Миико ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Вайле: 36%.
    • 40'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Колингер Денис успешно блокирует удар.
    • 40'
      Расмуссен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Колингер Денис выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 39'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Колингер Денис.
    • 38'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Нгбакото Йени пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 38'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Хансен Киан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 37'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 37'
      Бусуладжич Азер ошибается в защите.
    • 36'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Вайле: 32%.
    • 35'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 34'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Онугха Герман выиграл воздушное противоборство у Нагало Адамо.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 33'
      Нагало Адамо не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Колингер Денис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 31'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Колингер Денис выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 30'
      Нгбакото Йени из команды Вайле в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
    • 30'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Барри Хамза из команды Вайле разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Онугха Герман. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Онугха Герман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Назначен штрафной. Пострадал Барри Хамза, его свалил Фресе Мартин.
    • 28'
      Фресе Мартин выиграл воздушное противоборство у Онугха Герман.
    • 27'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Колингер Денис
    • 27'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 26'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Вайле: 30%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 24'
      Альбентоса Рауль выиграл воздушное противоборство у Доржелес Марио.
    • 24'
      Oliver Provstgaard успешно блокирует удар.
    • 24'
      Ингвартсен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Вайле начинает контратаку
    • 23'
      Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Marius Elvius из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Kristian Kirkegaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Marius Elvius ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Вайле: 37%.
    • 20'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Альбентоса Рауль из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Альбентоса Рауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ингвартсен Маркус наказан за толчок Бусуладжич Азер
    • 16'
      Бусуладжич Азер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Вайле: 35%.
    • 15'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 14'
      Барри Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Фресе Мартин пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Онугха Герман из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 13'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Вайле контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 12'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Онугха Герман.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 12'
      Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 11'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингвартсен Маркус нанес удар в каркас ворот!
    • 11'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Вайле: 38%.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Marius Elvius ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Колингер Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Тротт Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Фресе Мартин наказан за толчок Бусуладжич Азер
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 6'
      Колингер Денис успешно блокирует удар.
    • 6'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 5'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Вайле: 25%.
    • 5'
      Бусуладжич Азер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Бусуладжич Азер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 4'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 3'
      Бусуладжич Азер из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Kristian Kirkegaard из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Колингер Денис из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Oliver Provstgaard выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 1:0 Вайле онлайн

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