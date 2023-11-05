Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Асконе Рокко из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Норшеланн начинает контратаку

90' Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Матч возобновлен

86' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Вайле , будет отменен из-за фола.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вайле

84' Удар от ворот произведет Вайле

83' Асконе Рокко из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Норшеланн начинает контратаку

83' Асконе Рокко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

81' Удар от ворот произведет Норшеланн

81' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сантиметры! Удар с лета нанес Ювара Муса , но попал в штангу!

79' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Фресе Мартин из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

76' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

75' Матч возобновится спорным мячом

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Удар от ворот произведет Норшеланн

72' Ювара Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Онугха Герман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Вайле

71' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

67' Барри Хамза из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Барри Хамза пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

65' Удар от ворот произведет Норшеланн

65' Kristian Kirkegaard не смог попасть в створ ударом издали

64' Матч возобновлен

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.

62' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

62' Г О О О О Л - Скьеллеруп Андреас забивает с левой ноги!

62' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Норшеланн начинает контратаку

62' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Нгбакото Йени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Норшеланн пытается что-то создать.

57' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Вайле

55' Альбентоса Рауль получил желтую карточку от судьи

55' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

53' Удар от ворот произведет Вайле

53' Расмуссен Кристиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

53' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн контролирует мяч.

51' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

49' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Нгбакото Йени создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Нгбакото Йени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.