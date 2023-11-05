Тур: 14. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Menelaos Antoniou
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаКолингер Денис
55' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
1:0
62' ГолСкьеллеруп Андреас
85' Undefined phrase: football_event_Ювара Муса
90' Желтая карточкаБарслунд Каре
90'+7
Ход матча
31'
55'
62'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
12 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
623 Количество передач 383
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
34 Lasse Floe
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Норшелланн
Вайле
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.13
Среднее время на гол
39
80
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.71
Среднее время на гол
80
126
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
96
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.43
|Нуама Эрнест
|4
|0.29
|Тверсков Йеппе
|2
|0.14
|Фресе Мартин
|2
|0.14
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.14
|Осман Ибрагим
|1
|0.07
|Хансен Киан
|1
|0.07
|Антман Оливер
|1
|0.07
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.07
|Нагало Адамо
|1
|0.07
|Доржелес Марио
|1
|0.07
|Хардер Конрад
|1
|0.07
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|5
|0.36
|Нгбакото Йени
|2
|0.14
|Барри Хамза
|1
|0.07
|Kristian Kirkegaard
|1
|0.07
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.07
|Альбентоса Рауль
|1
|0.07
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.07
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.07
|Ювара Муса
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|7
|0
|Колингер Денис
|4
|0
|Эззатоллахи Саид
|4
|0
|Альборнос Миико
|3
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Велков Стефан
|2
|0
|Онугха Герман
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Нгбакото Йени
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Marius Elvius
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Вайле
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Норшелланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Вайле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
9
4
Норшелланн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вайле
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
3
50%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
5
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
23
13
6 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
5
22%
4
31%
61-75
8
35%
2
15%
76-90
Пропущено
13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
15%
1
5%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
2
15%
6
29%
46-60
3
23%
5
24%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2
Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1
Вайле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Академик БК - Вайле 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Копенгаген - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 3:1
Вайле - Норшелланн 0:0 ТСТ Фодболд - Вайле 0:7 Люнгбю - Вайле 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0
Результаты матчей
Норшелланн
Вайле
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
311
59
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|29 - 16
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|25 - 13
|28
|3.
|14
|8
|2
|4
|24 - 12
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|25 - 11
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|19 - 17
|24
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|7.
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|9.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|16 - 26
|15
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|14
|2
|3
|9
|14 - 20
|9
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|1:1
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|8 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|3.
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|6
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3