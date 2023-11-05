Тур: 29. Стадион: Intility Arena.
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Макани СошаВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
История личных встреч
КФУМ Осло
Скейд
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
16 матчей
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.89
2.86
Среднее время на гол
47
31
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.86
1.11
Среднее время на гол
105
81
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1.44
1.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
48
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (1)
|0.31
|Remi Svindland
|7
|0.24
|Robin Rasch
|6 (1)
|0.21
|Obilor Denzel Okeke
|5
|0.17
|Simen Hestnes
|4
|0.14
|Нджиэ Мусса
|3
|0.1
|Akinsola Akinyemi
|3
|0.1
|Teodor Berg Haltvik
|3
|0.1
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0.07
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0.03
|Dadi Dodou Gaye
|1
|0.03
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0.03
|Kristoffer Harrison
|1
|0.03
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.03
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.03
|Keivan Ghaedamini
|0
|0
|Haakon Hoseth
|0
|0
|Momodou Lion Njie
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.17
|Будусон Джонни
|4 (1)
|0.14
|Мельхиор Маркус
|3
|0.1
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.1
|Уильямс Ноа
|2
|0.07
|Ulrich Ness
|2
|0.07
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.03
|David Hickson
|1
|0.03
|Bendik Rise
|1
|0.03
|Erik Nordengen
|1
|0.03
|Эффьом Максвелл
|1
|0.03
|Боянг Сулайман
|0
|0
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Momodou Lion Njie
|5
|0
|Robin Rasch
|3
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Akinsola Akinyemi
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|3
|0
|Нджиэ Мусса
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Jonas Lange Hjorth
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Emil Oedegaard
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стейринг Пер-Магнус
|4
|0
|Henning Toensberg Andresen
|4
|0
|Мельхиор Маркус
|4
|0
|Torje Naustdal
|2
|1
|Фло Фредрик
|3
|0
|Bendik Rise
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Суннгот Оле-Себастьян
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Nickolay Arsbog
|1
|0
|Арне Эрландсен
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Скейд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
5
КФУМ Осло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Скейд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
13
25
Упущенные победы
18
8
КФУМ Осло
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Скейд
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
21
25
Упущенные победы
21
13
Голы по времени матча
Забито
25
9
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 24
2
8%
1
11%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
3
12%
2
22%
31-45
7
28%
1
11%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
9
36%
2
22%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
15%
4
14%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
4
31%
9
32%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
6
26%
4
27%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
1
7%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
17%
1
4%
1-15
1
6%
7
25%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
3
17%
10
36%
76-90
Забито
48
24
18 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 14
4
8%
3
13%
1-15
5
10%
4
17%
16-30
9
19%
6
25%
31-45
10
21%
4
17%
46-60
5
10%
4
17%
61-75
15
31%
3
13%
76-90
Пропущено
31
56
13 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 23
5
16%
5
9%
1-15
2
6%
12
21%
16-30
6
19%
6
11%
31-45
7
23%
6
11%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
7
23%
19
34%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2
КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0
Скейд
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Скейд - Дьерв 0:1 Брюне - Скейд 1:0 Скейд - Санднес 3:0 Мьёндален - Скейд 2:0
Скейд - Конгсвингер 1:2 Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Результаты матчей
КФУМ Осло
Скейд
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
86
410
311
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
410
77
311
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1414
1513
721
622
226
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|29
|17
|9
|3
|48 - 23
|60
|2.
|1:0
|29
|17
|6
|6
|50 - 30
|57
|3.
|1:1
|29
|15
|5
|9
|50 - 36
|50
|4.
|0:1
|29
|13
|8
|8
|50 - 37
|47
|5.
|1:2
|29
|12
|9
|8
|48 - 35
|45
|6.
|0:2
|29
|12
|6
|11
|43 - 44
|42
|7.
|2:0
|29
|12
|5
|12
|39 - 35
|41
|8.
|2:3
|29
|12
|3
|14
|36 - 53
|39
|9.
|1:0
|29
|10
|8
|11
|34 - 34
|38
|10.
|3:2
|29
|10
|7
|12
|42 - 43
|37
|11.
|1:1
|29
|10
|7
|12
|37 - 39
|37
|12.
|2:1
|29
|10
|7
|12
|35 - 38
|37
|13.
|0:0
|29
|8
|10
|11
|39 - 44
|34
|14.
|2:1
|29
|8
|8
|13
|29 - 38
|32
|15.
|0:0
|29
|8
|7
|14
|40 - 58
|31
|16.
|0:1
|29
|3
|5
|21
|24 - 57
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|14
|10
|3
|1
|31 - 13
|33
|2.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|27 - 12
|33
|3.
|1:2
|14
|9
|4
|1
|25 - 9
|31
|4.
|2:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 11
|31
|5.
|2:1
|15
|9
|1
|5
|20 - 12
|28
|6.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|7.
|1:1
|14
|8
|2
|4
|27 - 16
|26
|8.
|0:2
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|9.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|10.
|1:0
|14
|5
|6
|3
|19 - 12
|21
|11.
|3:2
|15
|6
|3
|6
|25 - 22
|21
|12.
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|13.
|2:3
|14
|6
|1
|7
|22 - 31
|19
|14.
|2:1
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|16.
|0:1
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|2.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|23 - 18
|24
|3.
|1:1
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|4.
|0:1
|14
|5
|5
|4
|22 - 22
|20
|5.
|2:3
|15
|6
|2
|7
|14 - 22
|20
|6.
|0:2
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|7.
|1:1
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|8.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|9.
|3:2
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|10.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|22 - 33
|15
|11.
|2:1
|14
|4
|1
|9
|13 - 23
|13
|12.
|1:2
|15
|2
|6
|7
|17 - 22
|12
|13.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|14.
|2:0
|14
|3
|1
|10
|15 - 24
|10
|15.
|2:1
|14
|1
|6
|7
|15 - 26
|9
|16.
|0:1
|15
|1
|3
|11
|9 - 29
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7