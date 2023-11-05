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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 29. Стадион: .
КФУМ Осло
1:0
Второй тайм: 78'
Скейд
0'
53' Желтая карточка
Henning Toensberg Andresen
1:0
67' Гол
Remi Svindland

Ход матча

53'
 
Henning Toensberg Andresen
58'
 
Будусон Джонни
Simen Kvia-Egeskog
67'
Remi Svindland
(Robin Rasch)
1:0
72'
 
Moutaz Ali Alzubi
Henning Toensberg Andresen
72'
 
Torje Naustdal
Ulrich Ness
75'
Teodor Berg Haltvik
Remi Svindland
 
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КФУМ Осло
Ничья
Скейд
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
16
Jonas
Lange
Hjorth
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
18
Obilor
Denzel
Okeke
12
Видтун-Нильсен
Симен
24
Tage
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
14
Henning
Toensberg
Andresen
8
Мельхиор
Маркус
7
Ulrich
Ness
27
Simen
Kvia-Egeskog
28
Уильямс
Ноа
18
Суннгот
Оле-Себастьян
КФУМ Осло
3-4-3
Скейд
4-5-1

История личных встреч

КФУМ Осло
Скейд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

16 матчей

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
68.8%
6.2%
4 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:4
ПД
1:5
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ВД
2:3
ВД
1:1
ВД
1:2
ВД
1:2
ВД
0:1
ВД
1:3
ТМС
1:2
2ЙД
3:0
2ЙД
0:2
2ЙД
1:1
2ЙД
5:2

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.89
2.86

Среднее время на гол

47
31

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.86
1.11

Среднее время на гол

105
81

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1.44
1.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
48

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (1) 0.31
Remi Svindland 7 0.24
Robin Rasch 6 (1) 0.21
Obilor Denzel Okeke 5 0.17
Simen Hestnes 4 0.14
Нджиэ Мусса 3 0.1
Akinsola Akinyemi 3 0.1
Teodor Berg Haltvik 3 0.1
Sverre Hakami Sandal 2 0.07
Jonas Lange Hjorth 1 0.03
Dadi Dodou Gaye 1 0.03
Yasir Abdiqadir Saad 1 0.03
Kristoffer Harrison 1 0.03
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Keivan Ghaedamini 0 0
Haakon Hoseth 0 0
Momodou Lion Njie 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.17
Будусон Джонни 4 (1) 0.14
Мельхиор Маркус 3 0.1
Simen Kvia-Egeskog 3 0.1
Уильямс Ноа 2 0.07
Ulrich Ness 2 0.07
Стейринг Пер-Магнус 1 0.03
David Hickson 1 0.03
Bendik Rise 1 0.03
Erik Nordengen 1 0.03
Эффьом Максвелл 1 0.03
Боянг Сулайман 0 0
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Momodou Lion Njie 5 0
Robin Rasch 3 0
Simen Hestnes 3 0
Akinsola Akinyemi 3 0
Носа Даль Петтер 3 0
Нджиэ Мусса 2 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Jonas Lange Hjorth 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Emil Oedegaard 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Yasir Abdiqadir Saad 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стейринг Пер-Магнус 4 0
Henning Toensberg Andresen 4 0
Мельхиор Маркус 4 0
Torje Naustdal 2 1
Фло Фредрик 3 0
Bendik Rise 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Ulrich Ness 1 0
David Hickson 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Суннгот Оле-Себастьян 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Tage Johansen 1 0
Туре Усман 1 0
Nickolay Arsbog 1 0
Арне Эрландсен 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Скейд
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
5
КФУМ Осло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Скейд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

13
25

Упущенные победы

18
8
КФУМ Осло
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Скейд
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

21
25

Упущенные победы

21
13

Голы по времени матча

Забито

25
9
7 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 24
2
8%
1
11%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
3
12%
2
22%
31-45
7
28%
1
11%
46-60
2
8%
2
22%
61-75
9
36%
2
22%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
15%
4
14%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
2
7%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
4
31%
9
32%
76-90

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
9%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
6
26%
4
27%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
6
26%
1
7%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
17%
1
4%
1-15
1
6%
7
25%
16-30
3
17%
3
11%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
3
17%
10
36%
76-90

Забито

48
24
18 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 7
5 Не забивали 14
4
8%
3
13%
1-15
5
10%
4
17%
16-30
9
19%
6
25%
31-45
10
21%
4
17%
46-60
5
10%
4
17%
61-75
15
31%
3
13%
76-90

Пропущено

31
56
13 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 23
5
16%
5
9%
1-15
2
6%
12
21%
16-30
6
19%
6
11%
31-45
7
23%
6
11%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
7
23%
19
34%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2
КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Ранхейм - КФУМ Осло 4:2 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1 Мосс - КФУМ Осло 0:1 КФУМ Осло - Осане 2:1 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - КФУМ Осло 4:3 Хьельсос - КФУМ Осло 2:0 КФУМ Осло - Санднес 3:1 Скейд - КФУМ Осло 0:4 КФУМ Осло - Осане 4:2 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0
Скейд
(20 матчей)
10%
10%
80%
2 победы 2 ничьи 16 поражений
Скейд - Дьерв 0:1 Брюне - Скейд 1:0 Скейд - Санднес 3:0 Мьёндален - Скейд 2:0
Скейд - Конгсвингер 1:2 Мосс - Скейд 3:0 Скейд - Осане 1:3 Согндаль - Скейд 2:0 Скейд - Ранхейм 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Скейд - Рёуфосс 1:2 ИК Старт - Скейд 3:0 Скейд - Фредрикстад 1:2 Осане - Скейд 0:0 Скейд - Согндаль 2:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Скейд - КФУМ Осло 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2

Результаты матчей

КФУМ Осло
Скейд

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
4
10
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
14
14
15
13
1.5
7
21
6
22
2.5
2
26
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:2 29 17 9 3 48 - 23 60
2.
КФУМ Осло
 1:0 29 17 6 6 50 - 30 57
3.
Конгсвингер
 1:1 29 15 5 9 50 - 36 50
4.
ФК Кристиансунн
 0:1 29 13 8 8 50 - 37 47
5.
ИК Старт
 1:2 29 12 9 8 48 - 35 45
6.
Согндаль
 0:2 29 12 6 11 43 - 44 42
7.
Брюне
 2:0 29 12 5 12 39 - 35 41
8.
Ранхейм
 2:3 29 12 3 14 36 - 53 39
9.
Рёуфосс
 1:0 29 10 8 11 34 - 34 38
10.
Санднес
 3:2 29 10 7 12 42 - 43 37
11.
Мьёндален
 1:1 29 10 7 12 37 - 39 37
12.
Мосс
 2:1 29 10 7 12 35 - 38 37
13.
Осане
 0:0 29 8 10 11 39 - 44 34
14.
Хёдд
 2:1 29 8 8 13 29 - 38 32
15.
Дьерв
 0:0 29 8 7 14 40 - 58 31
16.
Скейд
 0:1 29 3 5 21 24 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 1:2 14 10 3 1 31 - 13 33
2.
КФУМ Осло
 1:0 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Фредрикстад
 1:2 14 9 4 1 25 - 9 31
4.
Брюне
 2:0 15 9 4 2 24 - 11 31
5.
Мосс
 2:1 15 9 1 5 20 - 12 28
6.
ФК Кристиансунн
 0:1 15 8 3 4 28 - 15 27
7.
Конгсвингер
 1:1 14 8 2 4 27 - 16 26
8.
Согндаль
 0:2 14 7 3 4 24 - 20 24
9.
Осане
 0:0 14 6 4 4 23 - 21 22
10.
Рёуфосс
 1:0 14 5 6 3 19 - 12 21
11.
Санднес
 3:2 15 6 3 6 25 - 22 21
12.
Мьёндален
 1:1 15 5 5 5 21 - 17 20
13.
Ранхейм
 2:3 14 6 1 7 22 - 31 19
14.
Хёдд
 2:1 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 0:0 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 0:1 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:2 15 8 5 2 23 - 14 29
2.
КФУМ Осло
 1:0 14 7 3 4 23 - 18 24
3.
Конгсвингер
 1:1 15 7 3 5 23 - 20 24
4.
ФК Кристиансунн
 0:1 14 5 5 4 22 - 22 20
5.
Ранхейм
 2:3 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 0:2 15 5 3 7 19 - 24 18
7.
Мьёндален
 1:1 14 5 2 7 16 - 22 17
8.
Рёуфосс
 1:0 15 5 2 8 15 - 22 17
9.
Санднес
 3:2 14 4 4 6 17 - 21 16
10.
Дьерв
 0:0 14 4 3 7 22 - 33 15
11.
Хёдд
 2:1 14 4 1 9 13 - 23 13
12.
ИК Старт
 1:2 15 2 6 7 17 - 22 12
13.
Осане
 0:0 15 2 6 7 16 - 23 12
14.
Брюне
 2:0 14 3 1 10 15 - 24 10
15.
Мосс
 2:1 14 1 6 7 15 - 26 9
16.
Скейд
 0:1 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Скейд
1.59
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9.40
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95.00
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