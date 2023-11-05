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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 29. Стадион: .
Хёдд
2:1
Конец матча
ИК Старт
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Антонссон Бьярни
33' Желтая карточка
Антонссон Бьярни
2:0
34' Гол
Gustav Mogensen
2:1
37' Гол
Jesper Gregersen
59' Желтая карточка
Марес Люк
59' Желтая карточка
Gustav Mogensen
90'+5
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
4
Peder
Neersveen
28
Зико
Ренато
20
Syver
Skundberg
Skeide
11
Torbjoern
Kallevaag
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
9
Скривен
Альфред
21
Gustav
Mogensen
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
23
Kalle
Wallius
30
Fabian
Oestigaard
Ness
25
Jesper
Gregersen
7
Дервискадич
Эмир
8
Mathias
Grundetjern
16
Страннегорд
Том
10
Alagie
Sanyang
Хёдд
3-4-2-1
ИК Старт
3-4-2-1

История личных встреч

Хёдд
ИК Старт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:0
А
1:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 8 0.28
Gustav Mogensen 4 0.14
Torbjoern Kallevaag 2 (1) 0.07
Erlend Hellevik Larsen 2 0.07
Isak Gabriel Skotheim 2 0.07
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0.07
Thomas Lillo 2 0.07
Sander Sundnes 1 0.03
Peder Neersveen 1 0.03
Halvard Urnes 1 0.03
Simen Kvia-Egeskog 1 0.03
Syver Skundberg Skeide 1 0.03
Зико Ренато 0 0
Rasmus Bonde 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alagie Sanyang 7 0.24
Mathias Grundetjern 7 0.24
Скогволд Хенрик 6 0.21
Марес Люк 6 (5) 0.21
Страннегорд Том 5 0.17
Zakaria Sawo 5 0.17
Сакор Важебах 3 0.1
Дервискадич Эмир 3 0.1
Садику Агон 2 0.07
Salim Nkubiri 1 0.03
Вормгор Вито 1 0.03
Лане Джек 1 0.03
Jesper Gregersen 1 0.03
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Sindre Osestad 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скривен Альфред 6 0
Halvard Urnes 4 1
Torbjoern Kallevaag 5 0
Erlend Hellevik Larsen 4 0
Sander Sundnes 4 0
Sverre Oekland 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Bernardo Morgado 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Peder Neersveen 2 0
Зико Ренато 2 0
Холланд-Тёссе Кьетил 2 0
Gustav Mogensen 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Oerjan Heiberg 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Антонссон Бьярни 5 0
Дервискадич Эмир 5 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Mathias Grundetjern 4 0
Jasper Silva Torkildsen 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jesper Gregersen 2 0
Alagie Sanyang 0 1
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Марес Люк 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Хёдд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ИК Старт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
14
Хёдд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
ИК Старт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

9
30
Хёдд
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
ИК Старт
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
34% (10)
52% (15)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

25
4

Упущенные победы

20
44

Голы по времени матча

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
25%
3
16%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
7
35%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Забито

13
31
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
15%
1
3%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
2
15%
2
6%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
3
23%
6
19%
61-75
2
15%
11
35%
76-90

Пропущено

23
13
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
5
38%
76-90

Забито

29
50
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
5
17%
3
6%
1-15
3
10%
8
16%
16-30
6
21%
5
10%
31-45
4
14%
10
20%
46-60
5
17%
10
20%
61-75
6
21%
14
28%
76-90

Пропущено

38
33
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
4
11%
3
9%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
7
18%
9
27%
46-60
6
16%
2
6%
61-75
9
24%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Рёуфосс - Хёдд 0:1 Хёдд - Согндаль 2:2 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0
Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0
ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1

Результаты матчей

Хёдд
ИК Старт

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 24%
2:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хёдд
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
11
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
3
11
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
15
14
2
27
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 29 17 10 2 49 - 23 61
2.
КФУМ Осло
 29 17 6 6 50 - 30 57
3.
Конгсвингер
 29 16 4 9 52 - 37 52
4.
ФК Кристиансунн
 29 13 8 8 51 - 38 47
5.
ИК Старт
 29 12 9 8 48 - 35 45
6.
Согндаль
 29 12 6 11 44 - 44 42
7.
Брюне
 29 12 5 12 39 - 36 41
8.
Ранхейм
 29 12 3 14 36 - 53 39
9.
Рёуфосс
 29 10 8 11 35 - 35 38
10.
Санднес
 29 10 7 12 42 - 43 37
11.
Мьёндален
 29 10 6 13 38 - 41 36
12.
Мосс
 29 9 8 12 35 - 39 35
13.
Осане
 29 8 10 11 39 - 44 34
14.
Хёдд
 29 8 8 13 29 - 38 32
15.
Дьерв
 29 8 7 14 40 - 58 31
16.
Скейд
 29 3 5 21 24 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 14 10 3 1 31 - 13 33
2.
КФУМ Осло
 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Фредрикстад
 14 9 4 1 25 - 9 31
4.
Брюне
 15 9 4 2 24 - 12 31
5.
ФК Кристиансунн
 15 8 3 4 29 - 16 27
6.
Конгсвингер
 14 8 2 4 27 - 16 26
7.
Мосс
 15 8 2 5 20 - 13 26
8.
Согндаль
 14 7 3 4 24 - 20 24
9.
Осане
 14 6 4 4 23 - 21 22
10.
Рёуфосс
 14 5 6 3 19 - 12 21
11.
Санднес
 15 6 3 6 25 - 22 21
12.
Ранхейм
 14 6 1 7 22 - 31 19
13.
Мьёндален
 15 5 4 6 22 - 19 19
14.
Хёдд
 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 15 8 6 1 24 - 14 30
2.
Конгсвингер
 15 8 2 5 25 - 21 26
3.
КФУМ Осло
 14 7 3 4 23 - 18 24
4.
ФК Кристиансунн
 14 5 5 4 22 - 22 20
5.
Ранхейм
 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 15 5 3 7 20 - 24 18
7.
Мьёндален
 14 5 2 7 16 - 22 17
8.
Рёуфосс
 15 5 2 8 16 - 23 17
9.
Санднес
 14 4 4 6 17 - 21 16
10.
Дьерв
 14 4 3 7 22 - 33 15
11.
Хёдд
 14 4 1 9 13 - 23 13
12.
ИК Старт
 15 2 6 7 17 - 22 12
13.
Осане
 15 2 6 7 16 - 23 12
14.
Брюне
 14 3 1 10 15 - 24 10
15.
Мосс
 14 1 6 7 15 - 26 9
16.
Скейд
 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Fabian Oestigaard Ness сделал результативную передачу.
  • 37'
    Г О О О О Л - Jesper Gregersen бьет в цель!
  • 34'
    Зико Ренато сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Gustav Mogensen бьет в цель!
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