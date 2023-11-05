Тур: 29. Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0'
1:0
22' Гол в свои воротаАнтонссон Бьярни
33' Желтая карточкаАнтонссон Бьярни
2:0
34' ГолGustav Mogensen
2:1
37' ГолJesper Gregersen
59' Желтая карточкаМарес Люк
59' Желтая карточкаGustav Mogensen
90'+5
Ход матча
22'
1:0
33'
34'
2:0
37'
59'
59'
28
Зико
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Зико РенатоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Хёдд
ИК Старт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|8
|0.28
|Gustav Mogensen
|4
|0.14
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.07
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.07
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.07
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0.07
|Thomas Lillo
|2
|0.07
|Sander Sundnes
|1
|0.03
|Peder Neersveen
|1
|0.03
|Halvard Urnes
|1
|0.03
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.03
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.03
|Зико Ренато
|0
|0
|Rasmus Bonde
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alagie Sanyang
|7
|0.24
|Mathias Grundetjern
|7
|0.24
|Скогволд Хенрик
|6
|0.21
|Марес Люк
|6 (5)
|0.21
|Страннегорд Том
|5
|0.17
|Zakaria Sawo
|5
|0.17
|Сакор Важебах
|3
|0.1
|Дервискадич Эмир
|3
|0.1
|Садику Агон
|2
|0.07
|Salim Nkubiri
|1
|0.03
|Вормгор Вито
|1
|0.03
|Лане Джек
|1
|0.03
|Jesper Gregersen
|1
|0.03
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скривен Альфред
|6
|0
|Halvard Urnes
|4
|1
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Peder Neersveen
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|2
|0
|Gustav Mogensen
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Антонссон Бьярни
|5
|0
|Дервискадич Эмир
|5
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Mathias Grundetjern
|4
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jesper Gregersen
|2
|0
|Alagie Sanyang
|0
|1
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
ИК Старт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
14
Хёдд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
ИК Старт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
9
30
Хёдд
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
ИК Старт
15%
85%
3 победы 17 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
34% (10)
52% (15)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
25
4
Упущенные победы
20
44
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
3
19%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
25%
3
16%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
3
20%
7
35%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Забито
13
31
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
15%
1
3%
1-15
1
8%
5
16%
16-30
2
15%
2
6%
31-45
3
23%
6
19%
46-60
3
23%
6
19%
61-75
2
15%
11
35%
76-90
Пропущено
23
13
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
9%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
7
30%
5
38%
76-90
Забито
29
50
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
5
17%
3
6%
1-15
3
10%
8
16%
16-30
6
21%
5
10%
31-45
4
14%
10
20%
46-60
5
17%
10
20%
61-75
6
21%
14
28%
76-90
Пропущено
38
33
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
4
11%
3
9%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
7
18%
9
27%
46-60
6
16%
2
6%
61-75
9
24%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Рёуфосс - Хёдд 0:1 Хёдд - Согндаль 2:2 Хёдд - ФК Кристиансунн 0:1 Мосс - Хёдд 3:0
Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0
ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2 Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0 ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1
Результаты матчей
Хёдд
ИК Старт
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 24%
2:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хёдд
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
131
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
311
411
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
245
821
1514
227
623
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7