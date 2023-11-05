Тур: 14. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Lasse Graagaard
2:0
Перерыв
Ход матча
15'
1:0
21'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
203 Количество передач 281
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йенсен ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виборг
Силькеборг
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
27 матчей
48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
1.42
1.8
Среднее время на гол
63
50
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
37
48
Голов в среднем за матч
1.37
1.78
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
65
50
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|4
|0.29
|Sergio Andrade
|2
|0.14
|Ибрагим Саид
|1
|0.07
|Жуниор Ренато
|1
|0.07
|Йенсен Исак
|1
|0.07
|Томас Найджел
|1
|0.07
|Залетел Жан
|1
|0.07
|Бундгаард Оливер
|1
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.07
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.71
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.29
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0.21
|Адамсен Тонни
|2
|0.14
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.14
|Клинг Андерс
|1
|0.07
|Маттссон Пелле
|1
|0.07
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Anosike Ementa
|3
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|2
|0
|Томас Найджел
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|4
|0
|Бринк Марк
|3
|0
|Буш Александер Магнус
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Силькеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
2
Виборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
3
12
Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Силькеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
13
23
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
5
38%
5
22%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
1
5%
1
10%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1
Результаты матчей
Виборг
Силькеборг
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Виборг
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
42
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
58
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|28 - 15
|29
|2.
|13
|9
|1
|3
|25 - 13
|28
|3.
|0:2
|14
|8
|2
|4
|23 - 12
|26
|4.
|13
|7
|3
|3
|19 - 17
|24
|5.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|24 - 11
|23
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|7.
|2:0
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|9.
|13
|3
|5
|5
|15 - 25
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 19
|10
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|6.
|2:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|0:2
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|2:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3