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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Виборг
2:0
Перерыв
Силькеборг
0'
1:0
15' Гол
Anosike Ementa
2:0
21' Гол
Anosike Ementa
45' Желтая карточка
Буш Александер Магнус

Ход матча

15'
Anosike Ementa
(Жуниор Ренато)
1:0
21'
Anosike Ementa
(Гроннинг Йеппе)
2:0
45'
 
Буш Александер Магнус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 203 Количество передач 281
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Силькеборг
2.59
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Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
11
Жуниор
Ренато
17
Бонде
Якуб
8
Ибрагим
Саид
13
Гроннинг
Йеппе
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
1
Ларсен
Николай
24
Мусонда
Лубамба
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
17
Маккоуотт
Каллум
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
Виборг
4-5-1
Силькеборг
4-5-1

История личных встреч

Виборг
Силькеборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СД
2:0
ТМК
2:4
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

1.42
1.8

Среднее время на гол

63
50

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

37
48

Голов в среднем за матч

1.37
1.78

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

65
50

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.29
Sergio Andrade 2 0.14
Ибрагим Саид 1 0.07
Жуниор Ренато 1 0.07
Йенсен Исак 1 0.07
Томас Найджел 1 0.07
Залетел Жан 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Сёндергаард Мадс 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.71
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.29
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0.21
Адамсен Тонни 2 0.14
Маккоуотт Каллум 2 0.14
Клинг Андерс 1 0.07
Маттссон Пелле 1 0.07
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Anosike Ementa 3 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 4 0
Бринк Марк 3 0
Буш Александер Магнус 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Мусонда Лубамба 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Силькеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
2
Виборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

3
12
Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Силькеборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

13
23
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
5
38%
5
22%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
1
5%
1
10%
1-15
5
26%
2
20%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
5
26%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1

Результаты матчей

Виборг
Силькеборг

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Виборг
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 0:2 14 8 2 4 23 - 12 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 0:0 14 6 5 3 24 - 11 23
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Виборг
 2:0 14 4 4 6 14 - 20 16
8.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
9.
Раннерс
 13 3 5 5 15 - 25 14
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 0:0 14 2 4 8 14 - 19 10
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 0:2 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
5.
Норшелланн
 0:0 7 3 3 1 12 - 5 12
6.
Виборг
 2:0 7 3 3 1 10 - 8 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
9.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Вайле
 0:0 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 0:0 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Силькеборг
 0:2 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Вайле
 0:0 7 1 2 4 6 - 9 5
10.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
Виборг
 2:0 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
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Топ нарушителей
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
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    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Силькеборг
    2.59
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