Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

39' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Силькеборг

34' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Тордарсон Стефан-Тейтюр пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

32' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Матч возобновлен

28' Йенсен Исак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновлен

27' Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Безумный фол. Пелле Мэттсон грубо играет против соперника. Пострадал Залетел Жан

25' Удар от ворот произведет Виборг

25' Мусонда Лубамба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Хорошую попытку сделал Тордарсон Стефан-Тейтюр . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Хорошую попытку сделал Поульсен Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Удар от ворот произведет Силькеборг

21' Гроннинг Йеппе из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Мусонда Лубамба из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

18' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Оливер Бундгар Кристенсен сделал ключевой пас для гола!

16' Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Аносике Эмента забивает с правой ноги!

15' Жуниор Ренато создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

14' Оливер Бундгар Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали

14' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Оооо... вот это был удар! Жуниор Ренато должен был забить с этой позиции.

13' Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Матч возобновлен

11' Маккоуотт Каллум на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

3' Гроннинг Йеппе выиграл воздушное противоборство у Пелле Мэттсон.

2' Удар от ворот произведет Виборг

2' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Силькеборг начинает с центра поля