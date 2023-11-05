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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 6084 Главный судья: Lasse Graagaard
Виборг
2:1
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
15' Гол
Anosike Ementa
2:0
21' Гол
Anosike Ementa
45' Желтая карточка
Буш Александер Магнус
46' Желтая карточка
Srdjan Kuzmic
78' Желтая карточка
Anosike Ementa
2:1
90' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
90'+9

Ход матча

15'
Anosike Ementa
(Жуниор Ренато)
1:0
21'
Anosike Ementa
(Гроннинг Йеппе)
2:0
45'
 
Буш Александер Магнус
46'
 
Адамсен Тонни
Маккоуотт Каллум
46'
Srdjan Kuzmic
 
62'
Вестергорд Магнус
Жуниор Ренато
 
62'
Sergio Andrade
Йенсен Исак
 
62'
Мбом Жан-Мануэль
Srdjan Kuzmic
 
72'
 
Куск Каспер
Маттссон Пелле
72'
 
Тенгстедт Сёрен
Линд Александр
78'
Anosike Ementa
 
79'
 
Андэрс Дахл
Поульсен Андреас
83'
Сёндергаард Мадс
Anosike Ementa
 
85'
 
Феликс Йоэль
Буш Александер Магнус
89'
Джатта Алассана
Ибрагим Саид
 
90'
2:1
Тордарсон Стефан-Тейтюр

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 367 Количество передач 579
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
30
Srdjan
Kuzmic
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
11
Жуниор
Ренато
17
Бонде
Якуб
8
Ибрагим
Саид
13
Гроннинг
Йеппе
15
Йенсен
Исак
14
Anosike
Ementa
1
Ларсен
Николай
24
Мусонда
Лубамба
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
17
Маккоуотт
Каллум
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
Виборг
4-5-1
Силькеборг
4-5-1

История личных встреч

Виборг
Силькеборг

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

27 матчей

48.1%
29.6%
22.3%
13 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СД
2:0
ТМК
2:4
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

1.42
1.8

Среднее время на гол

63
50

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

37
48

Голов в среднем за матч

1.37
1.78

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

65
50

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 4 0.29
Sergio Andrade 2 0.14
Ибрагим Саид 1 0.07
Жуниор Ренато 1 0.07
Йенсен Исак 1 0.07
Томас Найджел 1 0.07
Залетел Жан 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Сёндергаард Мадс 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.71
Тордарсон Стефан-Тейтюр 4 0.29
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.29
Адамсен Тонни 2 0.14
Маккоуотт Каллум 2 0.14
Клинг Андерс 1 0.07
Маттссон Пелле 1 0.07
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Anosike Ementa 4 0
Мбом Жан-Мануэль 2 0
Томас Найджел 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бюрги Николас 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 4 0
Бринк Марк 3 0
Буш Александер Магнус 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Мусонда Лубамба 1 0

Результаты матчей

Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Силькеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
3
Виборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

3
12
Виборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Силькеборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
13%
3
13%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
5
33%
6
25%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
5
25%
3
25%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Виборг - Норшелланн 2:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Норшелланн 0:2 Брондбю - Виборг 1:0
Виборг - АГФ Орхус 2:1 Эсбьерг - Виборг 3:4 Силькеборг - Виборг 2:0 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0 Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1

Результаты матчей

Виборг
Силькеборг

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
6 раз 43%
1
2 раза 14%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Виборг
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
8
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:1 14 9 3 2 29 - 16 30
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 14 8 2 4 24 - 12 26
4.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
5.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 1:1 14 3 6 5 16 - 26 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 1:1 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Раннерс
 1:1 7 2 4 1 8 - 11 10
9.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 1:1 7 4 3 0 14 - 9 15
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 1:1 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
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  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6084 болельщиков
  • 99'
    Виборг заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Виборг: 39%, Силькеборг: 61%.
  • 99'
    Шанс! Клинг Андерс из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
  • 99'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 98'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 95'
      Судья свистит. Джатта Алассана атаковал сзади соперника. Это Сальквист Тобиас заработал своей команде штрафной
    • 95'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 95'
      Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 94'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 94'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Куск Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 93'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 93'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 2:1 Силькеборг онлайн

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