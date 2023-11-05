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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 29. Стадион: .
Мьёндален
2:3
Конец матча
Конгсвингер
0'
0:1
14' Гол
Martin Hellan
1:1
40' Гол
Love Reuterswaerd
57' Желтая карточка
Свеен Оле
57' Желтая карточка
Kevin Nicol
72' Желтая карточка
Эверби Сиверт
1:2
78' Гол
Martin Hoel Andersen
1:3
87' Гол
Хокенстад Матс
2:3
90' Гол
Сольберг Йоаким
90'+6
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
9
Брингакер
Матиас
24
Mats
Pedersen
15
Love
Reuterswaerd
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
19
Kristian
Jahr
10
Герсон
Ларс
16
Martin
Hellan
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
21
Daniel
Lysgaard
22
Ludvig
Langrekken
23
Martin
Tangen
Vinjor
9
Adem
Gueven
Мьёндален
4-3-3
Конгсвингер
3-4-3

История личных встреч

Мьёндален
Конгсвингер

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

52.4%
4.8%
42.8%
11 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

47.6%
4.8%
47.6%
10 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
2:0
ТМК
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
4:1
К
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:1
А
2:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

23
6

Голов в среднем за матч

1.77
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

42
19

Голов в среднем за матч

2
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

45
99

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.34
Брингакер Матиас 6 (2) 0.21
Love Reuterswaerd 4 0.14
Овенстад Мартин 3 (1) 0.1
Скистад Эрик Ставас 3 0.1
Токстад Кристоффер 2 0.07
Сольберг Йоаким 2 0.07
Mats Pedersen 1 0.03
Свеен Оле 1 0.03
Эверби Сиверт 1 0.03
Sondre Granaas 1 0.03
Янсен Квинт 1 0.03
Скоген Сондре 1 0.03
Хансен Адриан Александер 1 0.03
Sander Bratvold 1 0.03
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 11 (1) 0.38
Adem Gueven 10 0.34
Martin Tangen Vinjor 5 0.17
Ludvig Langrekken 5 0.17
Martin Hoel Andersen 4 0.14
Хокенстад Матс 3 0.1
Jesper Grundt 3 0.1
Моберг Вегар 3 0.1
Martin Hellan 2 0.07
Elias Myrlid 2 0.07
Eric Taylor 2 0.07
Герсон Ларс 1 (1) 0.03
Victor Grodaas 1 0.03
Harald Holter 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 6 0
Сольберг Йоаким 4 0
Овенстад Мартин 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Эверби Сиверт 3 0
Sondre Granaas 3 0
Love Reuterswaerd 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Холтен Расмус 2 0
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 7 0
Моберг Вегар 4 0
Герсон Ларс 2 1
Стрёмберг Август 2 1
Victor Grodaas 3 0
Ludvig Langrekken 3 0
Joacim Holtan 3 0
Холме Фредрик 3 0
Martin Hellan 3 0
Хокенстад Матс 2 0
Adem Gueven 2 0
Martin Tangen Vinjor 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

10
7
Мьёндален
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

13
25
Мьёндален
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Конгсвингер
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

23
32

Голы по времени матча

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
5%
3
12%
1-15
5
23%
6
24%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
4
18%
8
32%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
5
26%
2
10%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
5
24%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
2
11%
2
7%
31-45
5
28%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
6
33%
8
28%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Забито

40
54
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
3
8%
7
13%
1-15
8
20%
11
20%
16-30
6
15%
4
7%
31-45
9
23%
9
17%
46-60
4
10%
7
13%
61-75
10
25%
16
30%
30%
76-90

Пропущено

39
35
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
8
21%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
7
18%
9
26%
31-45
3
8%
7
20%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
8
21%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0
КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3
Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0

Результаты матчей

Мьёндален
Конгсвингер

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
7
1.5
7
7
2
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
8
7
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
26
3
14
15
1.5
15
14
4
25
2.5
7
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 29 17 10 2 49 - 23 61
2.
КФУМ Осло
 29 17 6 6 50 - 30 57
3.
Конгсвингер
 29 16 4 9 52 - 37 52
4.
ФК Кристиансунн
 29 13 8 8 51 - 38 47
5.
ИК Старт
 29 12 9 8 48 - 35 45
6.
Согндаль
 29 12 6 11 44 - 44 42
7.
Брюне
 29 12 5 12 39 - 36 41
8.
Ранхейм
 29 12 3 14 36 - 53 39
9.
Рёуфосс
 29 10 8 11 35 - 35 38
10.
Санднес
 29 10 7 12 42 - 43 37
11.
Мьёндален
 29 10 6 13 38 - 41 36
12.
Мосс
 29 9 8 12 35 - 39 35
13.
Осане
 29 8 10 11 39 - 44 34
14.
Хёдд
 29 8 8 13 29 - 38 32
15.
Дьерв
 29 8 7 14 40 - 58 31
16.
Скейд
 29 3 5 21 24 - 57 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 14 10 3 1 31 - 13 33
2.
КФУМ Осло
 15 10 3 2 27 - 12 33
3.
Фредрикстад
 14 9 4 1 25 - 9 31
4.
Брюне
 15 9 4 2 24 - 12 31
5.
ФК Кристиансунн
 15 8 3 4 29 - 16 27
6.
Конгсвингер
 14 8 2 4 27 - 16 26
7.
Мосс
 15 8 2 5 20 - 13 26
8.
Согндаль
 14 7 3 4 24 - 20 24
9.
Осане
 14 6 4 4 23 - 21 22
10.
Рёуфосс
 14 5 6 3 19 - 12 21
11.
Санднес
 15 6 3 6 25 - 22 21
12.
Ранхейм
 14 6 1 7 22 - 31 19
13.
Мьёндален
 15 5 4 6 22 - 19 19
14.
Хёдд
 15 4 7 4 16 - 15 19
15.
Дьерв
 15 4 4 7 18 - 25 16
16.
Скейд
 14 2 2 10 15 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 15 8 6 1 24 - 14 30
2.
Конгсвингер
 15 8 2 5 25 - 21 26
3.
КФУМ Осло
 14 7 3 4 23 - 18 24
4.
ФК Кристиансунн
 14 5 5 4 22 - 22 20
5.
Ранхейм
 15 6 2 7 14 - 22 20
6.
Согндаль
 15 5 3 7 20 - 24 18
7.
Мьёндален
 14 5 2 7 16 - 22 17
8.
Рёуфосс
 15 5 2 8 16 - 23 17
9.
Санднес
 14 4 4 6 17 - 21 16
10.
Дьерв
 14 4 3 7 22 - 33 15
11.
Хёдд
 14 4 1 9 13 - 23 13
12.
ИК Старт
 15 2 6 7 17 - 22 12
13.
Осане
 15 2 6 7 16 - 23 12
14.
Брюне
 14 3 1 10 15 - 24 10
15.
Мосс
 14 1 6 7 15 - 26 9
16.
Скейд
 15 1 3 11 9 - 29 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 14 (3)
Дьерв Педру Самуэл 14 (3)
Санднес Хейланн Томми 12 (6)
Фредрикстад Бьярталид Йоаннес 11 (5)
Конгсвингер Joacim Holtan 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 8
Санднес Kristoffer Hey 1 6
ИК Старт Вормгор Вито 7
Весь список
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    • 57'
      Свеен Оле получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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