Тур: 29. Стадион: Consto Arena.
2:3
Конец матча
0'
0:1
14' ГолMartin Hellan
1:1
40' ГолLove Reuterswaerd
57' Желтая карточкаСвеен Оле
57' Желтая карточкаKevin Nicol
72' Желтая карточкаЭверби Сиверт
1:2
78' ГолMartin Hoel Andersen
1:3
87' ГолХокенстад Матс
2:3
90' ГолСольберг Йоаким
90'+6
Ход матча
14'
40'
57'
57'
72'
78'
87'
1:3
90'
2:3
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Keerat Singh
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Elias Myrlid
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Мьёндален
Конгсвингер
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
52.4%
4.8%
42.8%
11 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
47.6%
4.8%
47.6%
10 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
23
6
Голов в среднем за матч
1.77
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
42
19
Голов в среднем за матч
2
0.9
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
45
99
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.34
|Брингакер Матиас
|6 (2)
|0.21
|Love Reuterswaerd
|4
|0.14
|Овенстад Мартин
|3 (1)
|0.1
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.1
|Токстад Кристоффер
|2
|0.07
|Сольберг Йоаким
|2
|0.07
|Mats Pedersen
|1
|0.03
|Свеен Оле
|1
|0.03
|Эверби Сиверт
|1
|0.03
|Sondre Granaas
|1
|0.03
|Янсен Квинт
|1
|0.03
|Скоген Сондре
|1
|0.03
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.03
|Sander Bratvold
|1
|0.03
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|11 (1)
|0.38
|Adem Gueven
|10
|0.34
|Martin Tangen Vinjor
|5
|0.17
|Ludvig Langrekken
|5
|0.17
|Martin Hoel Andersen
|4
|0.14
|Хокенстад Матс
|3
|0.1
|Jesper Grundt
|3
|0.1
|Моберг Вегар
|3
|0.1
|Martin Hellan
|2
|0.07
|Elias Myrlid
|2
|0.07
|Eric Taylor
|2
|0.07
|Герсон Ларс
|1 (1)
|0.03
|Victor Grodaas
|1
|0.03
|Harald Holter
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|6
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Эверби Сиверт
|3
|0
|Sondre Granaas
|3
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|7
|0
|Моберг Вегар
|4
|0
|Герсон Ларс
|2
|1
|Стрёмберг Август
|2
|1
|Victor Grodaas
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|3
|0
|Joacim Holtan
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Martin Hellan
|3
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Конгсвингер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
10
7
Мьёндален
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Конгсвингер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
13
25
Мьёндален
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Конгсвингер
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
23
32
Голы по времени матча
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
5%
3
12%
1-15
5
23%
6
24%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
4
18%
3
12%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
4
18%
8
32%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
5
26%
2
10%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
4
21%
5
24%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
2
11%
4
14%
1-15
3
17%
5
17%
16-30
2
11%
2
7%
31-45
5
28%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
6
33%
8
28%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
4
20%
3
21%
76-90
Забито
40
54
17 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 3
3
8%
7
13%
1-15
8
20%
11
20%
16-30
6
15%
4
7%
31-45
9
23%
9
17%
46-60
4
10%
7
13%
61-75
10
25%
16
30%
30%
76-90
Пропущено
39
35
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
8
21%
3
9%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
7
18%
9
26%
31-45
3
8%
7
20%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
8
21%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0
КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3
Скейд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1 Хёдд - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Согндаль - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Осане 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 1:4 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 Мосс - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0
Результаты матчей
Мьёндален
Конгсвингер
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
3
4 раза 14%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
87
77
213
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
132
68
87
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
263
1415
1514
425
722
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|14 (3)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (3)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (6)
|Фредрикстад
|Бьярталид Йоаннес
|11 (5)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|11 (3)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|8
|Санднес
|Kristoffer Hey
|1 6
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7