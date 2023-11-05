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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Видовре
0:0
Первый тайм: 8'
Мидтьюлланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Видовре
Ничья
Мидтьюлланн
8.00
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5.10
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1.41
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Все Коэффициенты
1
Filip
Djukic
30
Magnus
Fredslund
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
10
Спельманн
Мартин
6
Геммер
Йонас
28
Геертсен
Николай
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
14
Якобсен
Кристиан
II
50
Фрайсль
Мартин
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Dario
Osorio
2
Рёмер
Андре
8
Олссон
Кристоффер
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
Видовре
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Видовре
Мидтьюлланн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 3 0.23
Andreas Smed 1 0.08
Томсен Тобиас 1 0.08
Камили Лирим 0 0
Ильязовски Ахмед 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 5 (1) 0.38
Серенсен Оливер 3 0.23
Франкулино 3 0.23
Симсир Араль 2 0.15
Брюнхильдсен Ола 2 0.15
Dario Osorio 2 0.15
Габриэль Адам 1 0.08
Шарлес 1 0.08
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Рёмер Андре 0 0
Гигович Армин 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 5 0
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Ильязовски Ахмед 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Линдберг Маркус 1 0
Спельманн Мартин 1 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Marc Nielsen 1 0
Пер Франдсен 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Шарлес 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Мидтьюлланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4
Видовре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мидтьюлланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
10
Видовре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Мидтьюлланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

5
20
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 9
9 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
60%
1
5%
31-45
1
20%
7
35%
46-60
1
20%
4
20%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
6
23%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1
Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Видовре
Мидтьюлланн

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Видовре
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
11
2
1
12
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 14 10 2 2 32 - 17 32
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 14 8 2 4 24 - 12 26
4.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
5.
Мидтьюлланн
 0:0 14 7 4 3 19 - 17 25
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 14 3 5 6 17 - 29 14
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 0:0 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 0:0 7 0 1 6 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Мидтьюлланн
 0:0 7 3 2 2 9 - 11 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 0:0 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
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    • 3'
      Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Киилерик Мальте из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Мидтьюлланн контролирует мяч.
    • 1'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
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      Видовре начинает с центра поля
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    Мидтьюлланн
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