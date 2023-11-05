Тур: 14. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
29
Паулиньо
VI
11
Dario
Osorio
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Dario OsorioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоПолузащитник
-
17 ФранкулиноНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Видовре
Мидтьюлланн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.23
|Andreas Smed
|1
|0.08
|Томсен Тобиас
|1
|0.08
|Камили Лирим
|0
|0
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|5 (1)
|0.38
|Серенсен Оливер
|3
|0.23
|Франкулино
|3
|0.23
|Симсир Араль
|2
|0.15
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.15
|Dario Osorio
|2
|0.15
|Габриэль Адам
|1
|0.08
|Шарлес
|1
|0.08
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|5
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Ильязовски Ахмед
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Линдберг Маркус
|1
|0
|Спельманн Мартин
|1
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Габриэль Адам
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Мидтьюлланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
4
Видовре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мидтьюлланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
10
Видовре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Мидтьюлланн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
27%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
40%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
5
20
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 15
1 Забивали первыми 9
9 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
60%
1
5%
31-45
1
20%
7
35%
46-60
1
20%
4
20%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
26
16
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
6
23%
2
13%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
6
23%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1
Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Видовре
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Видовре
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
51
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
112
112
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|32 - 17
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|25 - 13
|28
|3.
|14
|8
|2
|4
|24 - 12
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|25 - 11
|25
|5.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 17
|25
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|7.
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|9.
|14
|3
|5
|6
|17 - 29
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|14
|2
|3
|9
|14 - 20
|9
|12.
|0:0
|14
|0
|4
|10
|5 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 10
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|6
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3