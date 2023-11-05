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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Видовре
1:4
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
0:1
19' Гол
Франкулино
0:2
28' Пенальти
Гуэ-Сон Чо
0:3
43' Гол в свои ворота
Макиенок Симон
61' Желтая карточка
Геммер Йонас
1:3
67' Гол
Magnus Fredslund
1:4
90' Гол
Брюнхильдсен Ола
90' Желтая карточка
Спельманн Мартин
90'+7

Ход матча

19'
0:1
Франкулино
28'
0:2
Гуэ-Сон Чо
43'
0:3
Макиенок Симон
46'
Matti Olsen
Marc Nielsen
 
61'
Геммер Йонас
 
65'
Томсен Тобиас
Геммер Йонас
 
65'
Линдберг Маркус
Камили Лирим
 
66'
 
Дюр Николас
Паулиньо VI
67'
Magnus Fredslund
(Томсен Тобиас)
1:3
72'
 
Серенсен Оливер
Dario Osorio
72'
 
Брюнхильдсен Ола
Франкулино
80'
Andreas Smed
Якобсен Кристиан
 
81'
Mathias Andreasen
Макиенок Симон
 
88'
 
Шарлес
Симсир Араль
88'
 
Han-Beom Lee
Габриэль Адам
90'
1:4
Брюнхильдсен Ола
(Han-Beom Lee)
90'
Спельманн Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 22 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 295 Количество передач 455
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Filip
Djukic
30
Magnus
Fredslund
25
Киилерик
Мальте
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
10
Спельманн
Мартин
6
Геммер
Йонас
28
Геертсен
Николай
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
14
Якобсен
Кристиан
II
50
Фрайсль
Мартин
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
11
Dario
Osorio
2
Рёмер
Андре
8
Олссон
Кристоффер
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
Видовре
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Видовре
Мидтьюлланн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 3 0.21
Томсен Тобиас 1 0.07
Andreas Smed 1 0.07
Magnus Fredslund 1 0.07
Камили Лирим 0 0
Ильязовски Ахмед 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 6 (2) 0.43
Франкулино 4 0.29
Серенсен Оливер 3 0.21
Брюнхильдсен Ола 3 0.21
Симсир Араль 2 0.14
Dario Osorio 2 0.14
Габриэль Адам 1 0.07
Шарлес 1 0.07
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Рёмер Андре 0 0
Гигович Армин 0 0
Han-Beom Lee 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Ильязовски Ахмед 3 0
Спельманн Мартин 2 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Линдберг Маркус 1 0
Томсен Тобиас 1 0
Камили Лирим 1 0
Marc Nielsen 1 0
Пер Франдсен 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Шарлес 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Мидтьюлланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
4
Видовре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
10
Видовре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Мидтьюлланн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
50%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
4
33%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
57%
1
4%
31-45
1
14%
7
30%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90

Пропущено

29
18
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
6
21%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
7
24%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1
Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Видовре
Мидтьюлланн

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Видовре
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
12
2
1
13
1.5
9
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 14 10 2 2 32 - 17 32
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 23 - 18 27
4.
Силькеборг
 14 8 2 4 24 - 12 26
5.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 14 3 5 6 17 - 29 14
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
5.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
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