Тур: 14. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Кристофферсен Мадс
1:4
Конец матча
0'
0:1
19' ГолФранкулино
0:2
28' ПенальтиГуэ-Сон Чо
0:3
43' Гол в свои воротаМакиенок Симон
61' Желтая карточкаГеммер Йонас
1:3
67' ГолMagnus Fredslund
1:4
90' ГолБрюнхильдсен Ола
90' Желтая карточкаСпельманн Мартин
90'+7
Ход матча
19'
0:1
28'
0:2
43'
0:3
61'
67'
88'
90'
1:4
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
22 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
295 Количество передач 455
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
29
Паулиньо
VI
11
Dario
Osorio
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
11 Dario OsorioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоПолузащитник
-
17 ФранкулиноНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Видовре
Мидтьюлланн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.21
|Томсен Тобиас
|1
|0.07
|Andreas Smed
|1
|0.07
|Magnus Fredslund
|1
|0.07
|Камили Лирим
|0
|0
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|6 (2)
|0.43
|Франкулино
|4
|0.29
|Серенсен Оливер
|3
|0.21
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.21
|Симсир Араль
|2
|0.14
|Dario Osorio
|2
|0.14
|Габриэль Адам
|1
|0.07
|Шарлес
|1
|0.07
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Han-Beom Lee
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Ильязовски Ахмед
|3
|0
|Спельманн Мартин
|2
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Линдберг Маркус
|1
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Габриэль Адам
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Мидтьюлланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
4
Видовре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
10
Видовре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Мидтьюлланн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
50%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
17%
1
8%
1-15
4
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
5
28%
4
33%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
7
23
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
9 Не забивали 2
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
4
57%
1
4%
31-45
1
14%
7
30%
46-60
2
29%
4
17%
61-75
0
0%
5
22%
76-90
Пропущено
29
18
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
6
21%
2
11%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
7
24%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1
Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Видовре
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Видовре
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
122
113
95
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3