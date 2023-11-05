Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Dario Osorio навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Команда Мидтьюлланн играла лучше в этом тайме.

48' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Макиенок Симон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

42' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Dario Osorio навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ингасон Сверрир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

32' Гуэ-Сон Чо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Г О О О О О Л - Гуэ-Сон Чо из команды Мидтьюлланн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Filip Djukic прыгнул не в ту сторону.

28' После проверки VAR судья изменил решение - Мидтьюлланн пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Видовре

25' Ингасон Сверрир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Симсир Араль пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

21' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Команда Мидтьюлланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О О Л - Франкулино из команды Мидтьюлланн легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

19' Хорошую попытку сделал Франкулино . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

13' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

13' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Dario Osorio пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

12' Удар от ворот произведет Видовре

12' Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Франкулино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Видовре начинает с центра поля