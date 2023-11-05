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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Раннерс
1:1
Первый тайм: 37'
Копенгаген

Ход матча

4'
Бундгаард Филип
(Каллесеэ Миккель)
1:0
7'
1:1
Фальк Расмус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Копенгаген
6.70
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Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
4
Даммерс
Вессель
3
Хег
Даниэль
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
10
Бундгаард
Филип
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
19
Йелерт
Элиас
39
Хойленд
Оскар
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
40
Бардгджи
Руни
14
Корнелиус
Андреас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Раннерс
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Копенгаген

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 23 победы

46 матчей

26.1%
17.4%
56.5%
12 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.7%
37%
41.3%
10 побед 17 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.7%
28.3%
50%
10 побед 13 ничьих 23 победы

История матчей

СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.95
0.81

Среднее время на гол

94
111

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.45

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

70
50

Голов в среднем за матч

1.52
1.09

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.29
Одей Стивен 3 0.21
Копплин Бьорн 2 0.14
Эйджийри Эрнест 1 0.07
Хег Даниэль 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Нордли Симен Болькан 1 0.07
Hugo Andersson2 1 0.07
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.5
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.36
Эльюнусси Мохамед 3 0.21
Оскарссон Орри 3 0.21
Ачури Мохамед Элиас 2 0.14
Фальк Расмус 2 0.14
Лерагер Лукас 2 0.14
Дикс Кевин 1 0.07
Классон Виктор 1 0.07
Вавро Денис 1 0.07
Ларссон Джордан 1 0.07
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.07
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Гонсалвеш Диогу 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
3
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

6
14
Раннерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Копенгаген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
57%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
20%
4
57%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

16
29
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
25%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
19%
8
28%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
5
21%
8
57%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0

Результаты матчей

Раннерс
Копенгаген

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
10
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:1 14 9 3 2 29 - 16 30
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 14 8 2 4 24 - 12 26
4.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
5.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 1:1 14 3 6 5 16 - 26 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 1:1 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Раннерс
 1:1 7 2 4 1 8 - 11 10
9.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 1:1 7 4 3 0 14 - 9 15
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 1:1 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Копенгаген
    6.70
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    5.10
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    1.85
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    Раннерс
    Копенгаген
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