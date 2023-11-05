Тур: 14. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Sandi Putros
1:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
4'
7'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
90
Одей
Стивен
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Копенгаген
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
30 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 9 ничьих 23 победы
46 матчей
26.1%
17.4%
56.5%
12 побед 8 ничьих 26 побед
Первый тайм
21.7%
37%
41.3%
10 побед 17 ничьих 19 побед
Второй тайм
21.7%
28.3%
50%
10 побед 13 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.95
0.81
Среднее время на гол
94
111
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
1.96
1.45
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
70
50
Голов в среднем за матч
1.52
1.09
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.29
|Одей Стивен
|3
|0.21
|Копплин Бьорн
|2
|0.14
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.07
|Хег Даниэль
|1
|0.07
|Даммерс Вессель
|1
|0.07
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.07
|Hugo Andersson2
|1
|0.07
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.5
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.36
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.21
|Оскарссон Орри
|3
|0.21
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0.14
|Фальк Расмус
|2
|0.14
|Лерагер Лукас
|2
|0.14
|Дикс Кевин
|1
|0.07
|Классон Виктор
|1
|0.07
|Вавро Денис
|1
|0.07
|Ларссон Джордан
|1
|0.07
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.07
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Кулибали Лассо
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Jacob Neestrup
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Гонсалвеш Диогу
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
3
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
6
14
Раннерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Копенгаген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
8
14
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
57%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
20%
4
57%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
16
29
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
25%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
19%
8
28%
76-90
Пропущено
24
14
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
5
21%
8
57%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0
Результаты матчей
Раннерс
Копенгаген
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
24
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
58
103
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|29 - 16
|30
|2.
|13
|9
|1
|3
|25 - 13
|28
|3.
|14
|8
|2
|4
|24 - 12
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|25 - 11
|25
|5.
|13
|7
|3
|3
|19 - 17
|24
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|7.
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|9.
|1:1
|14
|3
|6
|5
|16 - 26
|15
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|14
|2
|3
|9
|14 - 20
|9
|12.
|13
|0
|3
|10
|5 - 26
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|2.
|1:1
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|8 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|6
|0
|0
|6
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|3.
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|6
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3