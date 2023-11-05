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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5559 Главный судья: Sandi Putros
Раннерс
2:4
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
4' Гол
Бундгаард Филип
1:1
7' Гол
Фальк Расмус
2:1
60' Гол
Нордли Симен Болькан
2:2
66' Гол
Классон Виктор
2:3
72' Гол
Ларссон Джордан
74' Желтая карточка
Карлгрен Патрик
88' Желтая карточка
Ачури Мохамед Элиас
2:4
90' Гол
Victor Froholdt
90'+7

Ход матча

4'
Бундгаард Филип
(Каллесеэ Миккель)
1:0
7'
1:1
Фальк Расмус
46'
 
Оскарссон Орри
Корнелиус Андреас
52'
 
Классон Виктор
Хойленд Оскар
52'
 
Соренсен Кристиан
Анкерсен Петер
60'
Нордли Симен Болькан
(Ольсен Оливер)
2:1
60'
 
Ларссон Джордан
Бардгджи Руни
66'
2:2
Классон Виктор
(Ачури Мохамед Элиас)
72'
2:3
Ларссон Джордан
(Оскарссон Орри)
74'
Карлгрен Патрик
 
76'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 
76'
Педерсен Миккель
Нордли Симен Болькан
 
76'
Hugo Andersson2
Хег Даниэль
 
85'
Эйджийри Эрнест
Энггаард Мэдс
 
88'
 
Victor Froholdt
Ачури Мохамед Элиас
88'
 
Ачури Мохамед Элиас
90'
Mustapha Isah
Ольсен Оливер
 
90'
2:4
Victor Froholdt
(Оскарссон Орри)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 528 Количество передач 404
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
4
Даммерс
Вессель
3
Хег
Даниэль
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
10
Бундгаард
Филип
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
19
Йелерт
Элиас
39
Хойленд
Оскар
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
40
Бардгджи
Руни
14
Корнелиус
Андреас
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Раннерс
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Копенгаген

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
56.3%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

30 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 4 ничьи 26 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 9 ничьих 23 победы

46 матчей

26.1%
17.4%
56.5%
12 побед 8 ничьих 26 побед

Первый тайм

21.7%
37%
41.3%
10 побед 17 ничьих 19 побед

Второй тайм

21.7%
28.3%
50%
10 побед 13 ничьих 23 победы

История матчей

СД
4:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
4:0
СД
5:1
СД
0:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:1
К
2:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
1:1
К
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:3
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
3:3
СЛ
0:3
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
0:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.95
0.81

Среднее время на гол

94
111

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

1.96
1.45

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

70
50

Голов в среднем за матч

1.52
1.09

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.29
Одей Стивен 3 0.21
Копплин Бьорн 2 0.14
Нордли Симен Болькан 2 0.14
Эйджийри Эрнест 1 0.07
Хег Даниэль 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Hugo Andersson2 1 0.07
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.5
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.36
Эльюнусси Мохамед 3 0.21
Оскарссон Орри 3 0.21
Ачури Мохамед Элиас 2 0.14
Фальк Расмус 2 0.14
Лерагер Лукас 2 0.14
Классон Виктор 2 0.14
Ларссон Джордан 2 0.14
Дикс Кевин 1 0.07
Вавро Денис 1 0.07
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.07
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Даммерс Вессель 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикс Кевин 2 1
Ларссон Джордан 3 0
Ачури Мохамед Элиас 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Jacob Neestrup 2 0
Фальк Расмус 2 0
Гонсалвеш Диогу 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Вавро Денис 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Грабара Камиль 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Раннерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Копенгаген
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
3
Раннерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Копенгаген
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

6
14
Раннерс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Копенгаген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
57%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
3
20%
4
57%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

16
29
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
4
25%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
4
25%
2
7%
31-45
2
13%
5
17%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
3
19%
8
28%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
5
21%
8
57%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2
Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1
АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0

Результаты матчей

Раннерс
Копенгаген

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
6 раз 46%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
10
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 14 10 2 2 32 - 17 32
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 14 8 2 4 24 - 12 26
4.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
5.
Мидтьюлланн
 0:0 14 7 4 3 19 - 17 25
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 14 3 5 6 17 - 29 14
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 0:0 14 0 4 10 5 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 0:0 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 0:0 7 0 1 6 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Мидтьюлланн
 0:0 7 3 2 2 9 - 11 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 0:0 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5559 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Раннерс: 57%, Копенгаген: 43%.
  • 96'
    Orri Oskarsson сделал результативную передачу.
  • 96'
    Г О О О О Л - Victor Froholdt забивает с правой ноги!
  • 96'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 96'
    Раннерс пытается что-то создать.
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