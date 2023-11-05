Г О О О О Л - Victor Froholdt забивает с правой ноги!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Orri Oskarsson оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

86' Фальк Расмус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Вавро Денис пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

85' Оооо... вот это был удар! Ачури Мохамед Элиас должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Ачури Мохамед Элиас . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Энггаард Мэдс не смог попасть в створ ударом издали

83' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

82' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Orri Oskarsson задерживает мяч рукой

80' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' ШТАНГА! Пробил головой Энггаард Мэдс прямо в каркас ворот!

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Рефери не любит споров - именно за это Карлгрен Патрик сейчас получил желтую

74' Соренсен Кристиан I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Orri Oskarsson сделал результативную передачу.

72' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Ларссон Джордан из команды Копенгаген

72' Orri Oskarsson создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Копенгаген

70' Orri Oskarsson из команды Копенгаген в офсайде

67' Команда Копенгаген сравняла счет! Игра продолжается!

66' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Классон Виктор из команды Копенгаген

66' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Удар от ворот произведет Раннерс

64' Соренсен Кристиан I решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан забивает с правой ноги!

55' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Кулибали Лассо . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Orri Oskarsson