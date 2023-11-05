Тур: 27. Стадион: Бранн. Главный судья: Marius Hansen Groetta
Ход матча
45'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Бранн
Одд
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.52
|Нильсен Сиверт
|8 (6)
|0.3
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.19
|Кастро Никлас
|4
|0.15
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.11
|Хорн Майер
|2
|0.07
|Матисен Ульрик
|2
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.07
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Jonas Torsvik
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.15
|Йоргенсен Филип
|4
|0.15
|Faniel Temesgen Tewelde
|4
|0.15
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.11
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.07
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Томас Диого
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Овусу Леонард
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|5
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Бёстринг Фредерик
|3
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|5
|1
|Валлем Конрад
|6
|0
|Рууд Эспен
|5
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Леонард
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
12
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Одд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
16
Бранн
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Одд
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
30
17
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
10%
4
24%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
7
23%
2
12%
31-45
6
20%
2
12%
46-60
4
13%
3
18%
61-75
6
20%
3
18%
76-90
Пропущено
11
21
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
9%
1
5%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
1
9%
3
14%
46-60
2
18%
7
33%
61-75
4
36%
6
29%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Забито
47
33
23 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
5
11%
5
15%
1-15
7
15%
4
12%
16-30
11
23%
6
18%
31-45
9
19%
6
18%
46-60
4
9%
5
15%
61-75
11
23%
7
21%
76-90
Пропущено
29
34
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
4
14%
3
9%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
7
21%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
6
21%
8
24%
61-75
9
31%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2
Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1
Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Результаты матчей
Бранн
Одд
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бранн
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
94
58
67
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
197
1511
917
719
323
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|27
|20
|4
|3
|72 - 34
|64
|2.
|26
|17
|3
|6
|43 - 29
|54
|3.
|0:0
|27
|16
|5
|6
|47 - 29
|53
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|1:1
|27
|13
|6
|8
|57 - 35
|45
|6.
|3:1
|27
|12
|5
|10
|53 - 44
|41
|7.
|0:0
|27
|12
|4
|11
|44 - 40
|40
|8.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|32 - 35
|35
|9.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|36 - 43
|34
|10.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|11.
|0:0
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|12.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|13.
|0:3
|27
|6
|7
|14
|28 - 43
|25
|14.
|1:3
|27
|6
|6
|15
|35 - 49
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|29 - 12
|33
|2.
|3:0
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|3:1
|14
|8
|2
|4
|34 - 20
|26
|7.
|0:0
|14
|8
|1
|5
|29 - 19
|25
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|1:3
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|10
|2
|2
|36 - 18
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|25 - 20
|19
|6.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|7.
|3:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|10.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|0:3
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6