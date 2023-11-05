Тур: 27. Стадион: Бранн. Зрители: 15098 Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
53' Желтая карточкаСвендсен Тобиас
1:0
57' ГолХорн Майер
59' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
2:0
62' ГолНильсен Сиверт
64' Желтая карточкаDennis Gjengaar
2:1
90' ГолFaniel Temesgen Tewelde
90'+5
Ход матча
53'
57'
1:0
59'
62'
64'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Бранн
Одд
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.29
Среднее время на гол
77
70
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.52
|Нильсен Сиверт
|9 (6)
|0.33
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.19
|Кастро Никлас
|4
|0.15
|Хорн Майер
|3
|0.11
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.11
|Матисен Ульрик
|2
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.07
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Jonas Torsvik
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Faniel Temesgen Tewelde
|5
|0.19
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.15
|Йоргенсен Филип
|4
|0.15
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.11
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0.07
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Валлем Конрад
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.04
|Томас Диого
|1
|0.04
|Евтович Милан
|1
|0.04
|Свендсен Тобиас
|1
|0.04
|Thomas Rekdal
|1
|0.04
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.04
|Leon Hien
|1
|0.04
|Овусу Леонард
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|5
|0
|Кнудсен Фредрик
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Бёстринг Фредерик
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|5
|1
|Валлем Конрад
|6
|0
|Рууд Эспен
|5
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Овусу Леонард
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
13
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Одд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
16
Бранн
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Одд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
17
29
Голы по времени матча
Забито
32
18
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
9%
4
22%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
6
19%
4
22%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
17%
8
35%
61-75
5
42%
6
26%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
2
15%
76-90
Забито
49
34
23 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
5
10%
5
15%
1-15
7
14%
4
12%
16-30
11
22%
6
18%
31-45
10
20%
6
18%
46-60
5
10%
5
15%
61-75
11
22%
8
24%
76-90
Пропущено
30
36
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
13%
3
8%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
2
7%
7
19%
46-60
6
20%
9
25%
61-75
10
33%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2
Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1
Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1
Результаты матчей
Бранн
Одд
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бранн
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
104
58
68
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
113
67
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
207
1611
918
720
324
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|4
|3
|73 - 34
|64
|2.
|27
|17
|4
|6
|49 - 30
|55
|3.
|0:0
|27
|17
|4
|6
|43 - 29
|55
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|27
|13
|5
|9
|57 - 37
|44
|6.
|27
|13
|3
|11
|45 - 40
|42
|7.
|27
|12
|5
|10
|53 - 45
|41
|8.
|27
|10
|6
|11
|38 - 43
|36
|9.
|0:0
|27
|10
|4
|13
|30 - 33
|34
|10.
|27
|9
|7
|11
|33 - 37
|34
|11.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|12.
|27
|8
|6
|13
|30 - 36
|30
|13.
|27
|6
|7
|14
|28 - 44
|25
|14.
|27
|6
|6
|15
|36 - 49
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|2.
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|5.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|10.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6