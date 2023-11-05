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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 15098 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Бранн
2:1
Конец матча
Одд
0'
53' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
1:0
57' Гол
Хорн Майер
59' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
2:0
62' Гол
Нильсен Сиверт
64' Желтая карточка
Dennis Gjengaar
2:1
90' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
90'+5

Ход матча

53'
 
Свендсен Тобиас
56'
Кастро Никлас
Картум Сандер Эрик
 
57'
Хорн Майер
(Матисен Ульрик)
1:0
59'
Кнудсен Фредрик
 
62'
Нильсен Сиверт
(Солтведт Йоахим)
2:0
64'
 
Dennis Gjengaar
72'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Thomas Rekdal
75'
Педерсен Торе
Сери Яфет
 
82'
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
 
82'
Симба Мунга
Матисен Ульрик
 
82'
 
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
90'
2:1
Faniel Temesgen Tewelde

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
18
Картум
Сандер
Эрик
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
5
Томас
Диого
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
16
Casper
Glenna
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Свендсен
Тобиас
20
Thomas
Rekdal
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
19
Faniel
Temesgen
Tewelde
Бранн
4-3-3
Одд
3-4-2-1

История личных встреч

Бранн
Одд

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
2:0
Э
3:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
0:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.29

Среднее время на гол

77
70

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.52
Нильсен Сиверт 9 (6) 0.33
Бёстринг Фредерик 5 0.19
Кастро Никлас 4 0.15
Хорн Майер 3 0.11
Картум Сандер Эрик 3 0.11
Матисен Ульрик 2 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.07
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Faniel Temesgen Tewelde 5 0.19
Рууд Эспен 4 (1) 0.15
Йоргенсен Филип 4 0.15
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.11
Ингебритсен Микаэль 2 0.07
Dennis Gjengaar 2 0.07
Юхансен Сондре 2 0.07
Овусу Соломон 1 0.04
Валлем Конрад 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 1 0.04
Томас Диого 1 0.04
Евтович Милан 1 0.04
Свендсен Тобиас 1 0.04
Thomas Rekdal 1 0.04
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.04
Leon Hien 1 0.04
Овусу Леонард 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 5 0
Кнудсен Фредрик 4 0
Финне Бор 2 1
Бёстринг Фредерик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Солтведт Йоахим 1 0
Кроне Свенн 1 0
Педерсен Торе 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 5 1
Валлем Конрад 6 0
Рууд Эспен 5 0
Томас Диого 5 0
Овусу Леонард 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Свендсен Тобиас 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Магиес Закария 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Бранн
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
13
Бранн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Одд
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

15
16
Бранн
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Одд
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

17
29

Голы по времени матча

Забито

32
18
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
3
9%
4
22%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
7
22%
2
11%
31-45
7
22%
2
11%
46-60
5
16%
3
17%
61-75
6
19%
4
22%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
17%
8
35%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
17%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Забито

49
34
23 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
5
10%
5
15%
1-15
7
14%
4
12%
16-30
11
22%
6
18%
31-45
10
20%
6
18%
46-60
5
10%
5
15%
61-75
11
22%
8
24%
76-90

Пропущено

30
36
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
13%
3
8%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
2
7%
7
19%
46-60
6
20%
9
25%
61-75
10
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2
Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1
Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1

Результаты матчей

Бранн
Одд

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бранн
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
10
4
1.5
5
8
6
8
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
7
1.5
4
10
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
20
7
16
11
1.5
9
18
7
20
2.5
3
24
2
25
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 0:0 27 17 4 6 43 - 29 55
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 10 4 13 30 - 33 34
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
14.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Тромсё
 0:0 14 8 3 3 21 - 13 27
6.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
7.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 0:0 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 3 8 11 - 19 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Г О О О О Л - Томас Диого бьет в цель!
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