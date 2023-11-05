Тур: 27. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Сагги Рохит
0'
1:0
19' ГолТорвальдссон Исак
1:1
24' ГолБрейвик Эмиль
28' Желтая карточкаРостен Хокон
36' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
41' Желтая карточкаХауган Эйрик
41' Желтая карточкаПерейра Адриан
44' Красная карточкаСэтер Оле Кристиан
45' Желтая карточкаЛовик Матиас
45' Вторая желтая карточкаЛовик Матиас
Ход матча
19'
1:0
24'
1:1
28'
41'
41'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
48 Владение мячом, % 52
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Simen Havig
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Русенборг
Молде
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
35 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
15 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.82
1.06
Среднее время на гол
49
85
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
63
38
Голов в среднем за матч
1.8
1.09
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
82
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (3)
|0.3
|Нельсон Джейден
|3
|0.11
|Хольсе Карло
|3
|0.11
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.11
|Торвальдссон Исак
|3
|0.11
|Бьёрло Мортен
|2
|0.07
|Скарсем Олаус
|2
|0.07
|Йенссен Ульрик
|2
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.04
|Перейра Адриан
|1
|0.04
|Ага Оскар
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.04
|Ростен Хокон
|1
|0.04
|Magnus Holte
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.04
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|7 (1)
|0.26
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.26
|Эйкрем Магнус
|6
|0.22
|Грёдем Магнус
|6
|0.22
|Линнес Мартин
|5
|0.19
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.15
|Китолано Эрик
|4
|0.15
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.11
|Бериша Ветон
|3 (1)
|0.11
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.11
|Хестад Эйрик
|2
|0.07
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.04
|Ловик Матиас
|1
|0.04
|Эллингсен Мартин
|1
|0.04
|Эдегор Никлас
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельсон Джейден
|4
|1
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|5
|0
|Корник Лео
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|1
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Сельнес Оле
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|4
|1
|Ловик Матиас
|4
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Молде
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
9
Русенборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Молде
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
8
29
Русенборг
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Молде
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
13
38
Голы по времени матча
Забито
20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
3
15%
5
22%
76-90
Пропущено
16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
25%
4
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Забито
14
35
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
21%
4
11%
1-15
2
14%
7
20%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
2
14%
5
14%
46-60
4
29%
6
17%
61-75
3
21%
7
20%
76-90
Пропущено
27
12
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
7
26%
0
0%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
6
22%
3
25%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
6
22%
3
25%
76-90
Забито
34
58
12 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
5
15%
8
14%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
3
9%
11
19%
31-45
8
24%
9
16%
46-60
8
24%
9
16%
61-75
6
18%
12
21%
76-90
Пропущено
43
32
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
11
26%
4
13%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
9
21%
6
19%
31-45
7
16%
8
25%
46-60
3
7%
4
13%
61-75
9
21%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0
Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3
Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0
Результаты матчей
Русенборг
Молде
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
49
85
310
67
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
76
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
233
917
1511
422
917
224
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|27
|20
|4
|3
|72 - 34
|64
|2.
|26
|17
|3
|6
|43 - 29
|54
|3.
|0:0
|27
|16
|5
|6
|47 - 29
|53
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|1:1
|27
|13
|6
|8
|57 - 35
|45
|6.
|3:1
|27
|12
|5
|10
|53 - 44
|41
|7.
|0:0
|27
|12
|4
|11
|44 - 40
|40
|8.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|32 - 35
|35
|9.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|36 - 43
|34
|10.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|11.
|0:0
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|12.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|13.
|0:3
|27
|6
|7
|14
|28 - 43
|25
|14.
|1:3
|27
|6
|6
|15
|35 - 49
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|29 - 12
|33
|2.
|3:0
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|3:1
|14
|8
|2
|4
|34 - 20
|26
|7.
|0:0
|14
|8
|1
|5
|29 - 19
|25
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|1:3
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|10
|2
|2
|36 - 18
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|25 - 20
|19
|6.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|7.
|3:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|10.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|0:3
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6