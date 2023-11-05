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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Русенборг
1:1
Второй тайм: 50'
Молде
0'
1:0
19' Гол
Торвальдссон Исак
1:1
24' Гол
Брейвик Эмиль
28' Желтая карточка
Ростен Хокон
36' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
41' Желтая карточка
Хауган Эйрик
41' Желтая карточка
Перейра Адриан
44' Красная карточка
Сэтер Оле Кристиан
45' Желтая карточка
Ловик Матиас
45' Вторая желтая карточка
Ловик Матиас

Ход матча

19'
Торвальдссон Исак
(Корник Лео)
1:0
24'
1:1
Брейвик Эмиль
(Эйкрем Магнус)
28'
Ростен Хокон
 
36'
 
Гульбрандсен Фредрик
41'
 
Хауган Эйрик
41'
Перейра Адриан
 
44'
Сэтер Оле Кристиан
 
45'
 
Ловик Матиас
45'
 
Ловик Матиас
46'
 
Эриксен Кристиан
Эйкрем Магнус
46'
Андерссон Адам
Перейра Адриан
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Молде
4.05
3.95
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4.30
Все Коэффициенты
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
15
Коса
Маркус
Андреас
6
Эллингсен
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Русенборг
4-3-3
Молде
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Молде

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
15 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
КН
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
КН
3:4
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:2
ТМС
1:0
Э
0:2
КН
5:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Среднее время на гол

49
85

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

63
38

Голов в среднем за матч

1.8
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
82

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (3) 0.3
Нельсон Джейден 3 0.11
Хольсе Карло 3 0.11
Нипан Сверре Халсет 3 0.11
Торвальдссон Исак 3 0.11
Бьёрло Мортен 2 0.07
Скарсем Олаус 2 0.07
Йенссен Ульрик 2 0.07
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 7 (1) 0.26
Брюнхильдсен Ола 7 0.26
Эйкрем Магнус 6 0.22
Грёдем Магнус 6 0.22
Линнес Мартин 5 0.19
Эриксен Кристиан I 4 0.15
Китолано Эрик 4 0.15
Хёуген Кристоффер 3 0.11
Бериша Ветон 3 (1) 0.11
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.11
Хестад Эйрик 2 0.07
Гульбрандсен Фредрик 2 0.07
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Эллингсен Мартин 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельсон Джейден 4 1
Тагсет Эдвард 5 0
Перейра Адриан 5 0
Торвальдссон Исак 5 0
Корник Лео 4 0
Сэтер Оле Кристиан 2 1
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Сельнес Оле 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Ростен Хокон 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 4 1
Ловик Матиас 4 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Эйкрем Магнус 2 1
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Карлстрём Якоб 1 1
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Петерсен Оливер 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Молде
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
9
Русенборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Молде
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

8
29
Русенборг
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Молде
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
5
22%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
3
15%
5
22%
76-90

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
25%
4
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Забито

14
35
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
3
21%
4
11%
1-15
2
14%
7
20%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
2
14%
5
14%
46-60
4
29%
6
17%
61-75
3
21%
7
20%
76-90

Пропущено

27
12
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
7
26%
0
0%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
6
22%
3
25%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
6
22%
3
25%
76-90

Забито

34
58
12 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 30
8 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
5
15%
8
14%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
3
9%
11
19%
31-45
8
24%
9
16%
46-60
8
24%
9
16%
61-75
6
18%
12
21%
76-90

Пропущено

43
32
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 17
11
26%
4
13%
1-15
4
9%
2
6%
16-30
9
21%
6
19%
31-45
7
16%
8
25%
46-60
3
7%
4
13%
61-75
9
21%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0
Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3
Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0

Результаты матчей

Русенборг
Молде

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
4
5 раз 19%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
8
5
3
10
2.5
6
7
2
11
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
15
11
4
22
2.5
9
17
2
24
3.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 27 20 4 3 72 - 34 64
2.
Тромсё
 26 17 3 6 43 - 29 54
3.
Бранн
 0:0 27 16 5 6 47 - 29 53
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 1:1 27 13 6 8 57 - 35 45
6.
Сарпсборг-08
 3:1 27 12 5 10 53 - 44 41
7.
Лиллестрём
 0:0 27 12 4 11 44 - 40 40
8.
Одд
 0:0 27 9 8 10 32 - 35 35
9.
Русенборг
 1:1 27 9 7 11 36 - 43 34
10.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
11.
Хёугесунн
 0:0 27 8 7 12 30 - 35 31
12.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
13.
Стабек
 0:3 27 6 7 14 28 - 43 25
14.
Волеренга
 1:3 27 6 6 15 35 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 14 10 3 1 29 - 12 33
2.
Будё-Глимт
 3:0 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 1:1 13 8 2 3 32 - 15 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 3:1 14 8 2 4 34 - 20 26
7.
Лиллестрём
 0:0 14 8 1 5 29 - 19 25
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 0:0 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 1:1 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 0:0 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 0:3 14 5 3 6 15 - 14 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 1:3 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 14 10 2 2 36 - 18 32
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 0:0 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 1:1 14 5 4 5 25 - 20 19
6.
Волеренга
 1:3 14 4 4 6 17 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 3:1 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 0:0 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Одд
 0:0 14 3 4 7 15 - 23 13
10.
Русенборг
 1:1 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
12.
Хёугесунн
 0:0 14 2 5 7 9 - 17 11
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 0:3 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ловик Матиас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 45'
    Ловик Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    УДАЛЕНИЕ! - Сэтер Оле Кристиан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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    Лучшие коэффициенты
    Русенборг
    Ничья
    Молде
    4.05
    3.95
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    4.30
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    Молде
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