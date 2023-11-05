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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 16723 Главный судья: Сагги Рохит
Русенборг
3:1
Конец матча
Молде
0'
1:0
19' Гол
Торвальдссон Исак
1:1
24' Гол
Брейвик Эмиль
28' Желтая карточка
Ростен Хокон
36' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
41' Желтая карточка
Хауган Эйрик
41' Желтая карточка
Перейра Адриан
44' Красная карточка
Сэтер Оле Кристиан
45' Желтая карточка
Ловик Матиас
45' Вторая желтая карточка
Ловик Матиас
72' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
2:1
80' Гол
Нипан Сверре Халсет
84' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
3:1
90' Гол
Фредериксен Эмиль
90'+7

Ход матча

19'
Торвальдссон Исак
(Корник Лео)
1:0
24'
1:1
Брейвик Эмиль
(Эйкрем Магнус)
28'
Ростен Хокон
 
36'
 
Гульбрандсен Фредрик
41'
 
Хауган Эйрик
41'
Перейра Адриан
 
44'
Сэтер Оле Кристиан
 
45'
 
Ловик Матиас
45'
 
Ловик Матиас
46'
 
Эриксен Кристиан
Эйкрем Магнус
46'
Андерссон Адам
Перейра Адриан
 
63'
 
Бериша Ветон
Гульбрандсен Фредрик
72'
 
Брейвик Эмиль
73'
 
Хестад Эйрик
Коса Маркус Андреас
74'
 
Грёдем Магнус
Хауган Эйрик
74'
Вяянянен Сантери
Скарсем Олаус
 
80'
Нипан Сверре Халсет
(Корник Лео)
2:1
84'
Торвальдссон Исак
 
84'
Шелбред Пер-Сильян
Нельсон Джейден
 
85'
 
Эдегор Никлас
Эллингсен Мартин
90'
Торвальдссон Исак
 
90'
Фредериксен Эмиль
3:1
90'
Видесхейм-Пауль Расмус
Нипан Сверре Халсет
 
90'
Конрадсен-Сейде Миккель
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 48 Владение мячом, % 52
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
17
Торвальдссон
Исак
11
Нельсон
Джейден
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
31
Ловик
Матиас
15
Коса
Маркус
Андреас
6
Эллингсен
Мартин
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
Русенборг
4-3-3
Молде
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Молде

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

35 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
15 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:1
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
КН
4:2
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
КН
3:4
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:2
ТМС
1:0
Э
0:2
КН
5:0
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:2

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Среднее время на гол

49
85

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

63
38

Голов в среднем за матч

1.8
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
82

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (3) 0.3
Нипан Сверре Халсет 4 0.15
Нельсон Джейден 3 0.11
Хольсе Карло 3 0.11
Торвальдссон Исак 3 0.11
Фредериксен Эмиль 2 0.07
Бьёрло Мортен 2 0.07
Скарсем Олаус 2 0.07
Йенссен Ульрик 2 0.07
Корник Лео 1 0.04
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.04
Перейра Адриан 1 0.04
Ага Оскар 1 0.04
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.04
Ростен Хокон 1 0.04
Magnus Holte 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.04
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 7 (1) 0.26
Брюнхильдсен Ола 7 0.26
Эйкрем Магнус 6 0.22
Грёдем Магнус 6 0.22
Линнес Мартин 5 0.19
Эриксен Кристиан I 4 0.15
Китолано Эрик 4 0.15
Хёуген Кристоффер 3 0.11
Бериша Ветон 3 (1) 0.11
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.11
Хестад Эйрик 2 0.07
Гульбрандсен Фредрик 2 0.07
Хансен Беньямин 1 0.04
Ловик Матиас 1 0.04
Эллингсен Мартин 1 0.04
Эдегор Никлас 1 0.04
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торвальдссон Исак 6 0
Нельсон Джейден 4 1
Тагсет Эдвард 5 0
Перейра Адриан 5 0
Корник Лео 4 0
Сэтер Оле Кристиан 2 1
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Сельнес Оле 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Ростен Хокон 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 4 1
Ловик Матиас 4 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Брейвик Эмиль 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Эйкрем Магнус 2 1
Бьорнбак Мартин 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Карлстрём Якоб 1 1
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Петерсен Оливер 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0

Результаты матчей

Русенборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Молде
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
10
Русенборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Молде
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

8
29
Русенборг
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Молде
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

13
39

Голы по времени матча

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
9%
4
17%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
5
22%
5
21%
76-90

Пропущено

17
23
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
24%
4
17%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
1
6%
6
26%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
3
18%
7
30%
76-90

Забито

14
35
5 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
3
21%
4
11%
1-15
2
14%
7
20%
16-30
0
0%
6
17%
31-45
2
14%
5
14%
46-60
4
29%
6
17%
61-75
3
21%
7
20%
76-90

Пропущено

27
12
14 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
7
26%
0
0%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
6
22%
3
25%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
1
4%
2
17%
61-75
6
22%
3
25%
76-90

Забито

37
59
13 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
5
14%
8
14%
1-15
5
14%
10
17%
16-30
3
8%
11
19%
31-45
8
22%
9
15%
46-60
8
22%
9
15%
61-75
8
22%
12
20%
76-90

Пропущено

44
35
25 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 18
11
25%
4
11%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
9
20%
6
17%
31-45
7
16%
8
23%
46-60
3
7%
4
11%
61-75
9
20%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0
Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2
Молде
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3
Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Клаксвик - Молде 2:1 Молде - ХИК 2:0 Стабек - Молде 0:1 ХИК - Молде 1:0

Результаты матчей

Русенборг
Молде

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
4
5 раз 19%
0
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
8
5
4
10
2.5
6
7
2
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
7
7
1
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
24
3
10
17
1.5
15
12
5
22
2.5
9
18
2
25
3.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 0:0 27 17 4 6 43 - 29 55
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 10 4 13 30 - 33 34
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
14.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Тромсё
 0:0 14 8 3 3 21 - 13 27
6.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
7.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 0:0 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 3 8 11 - 19 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Эйкрем Магнус сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Брейвик Эмиль бьет в цель!
    • 19'
      Корник Лео сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Isak Snaer Thorvaldsson бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 3:1 Молде онлайн

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