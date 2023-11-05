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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Тромсё
0:0
Первый тайм: 25'
Стрёмсгодсет
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Стрёмсгодсет
1.55
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7.90
7.50
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Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
8
Антонсен
Кент-Аре
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
26
Malick
Diouf
15
Vegard
Oestraat
Erlien
18
Нордас
Лассе
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Тромсё
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Тромсё
Стрёмсгодсет

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:6
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 13 (4) 0.48
Yaw Paintsil 5 0.19
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.19
Вестерлунн Никлас 4 (1) 0.15
Траоре Маи 4 0.15
Йенсен Рубен 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Malick Diouf 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.22
Стенгель Херман 4 (4) 0.15
Валсвик Густав 4 0.15
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.15
Менерт Маркус 3 0.11
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Томассон Логи 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 4 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Malick Diouf 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 4 1
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Стенгель Херман 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Валсвик Густав 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Тромсё
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Стрёмсгодсет
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
8
Тромсё
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Стрёмсгодсет
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

20
16
Тромсё
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Стрёмсгодсет
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
46% (12)
38% (10)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
4
18%
5
42%
61-75
5
23%
3
25%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
17%
2
11%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
7
39%
76-90

Забито

22
19
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
0
0%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
5
23%
5
26%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
1
7%
76-90

Забито

44
31
13 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
4
9%
4
13%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
12
27%
2
6%
46-60
9
20%
8
26%
61-75
10
23%
8
26%
76-90

Пропущено

28
32
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
3
11%
4
13%
1-15
3
11%
7
22%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
9
32%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1
Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2

Результаты матчей

Тромсё
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
18
8
13
13
1.5
7
19
6
20
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 0:0 27 17 4 6 43 - 29 55
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 10 4 13 30 - 33 34
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
14.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Тромсё
 0:0 14 8 3 3 21 - 13 27
6.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
7.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 0:0 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 3 8 11 - 19 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Стрёмсгодсет
1.55
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7.90
7.50
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