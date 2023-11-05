Тур: 27. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 4852 Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаВалсвик Густав
45' Желтая карточкаПсише Кристоф
57' Желтая карточкаЛейфссон Ари
0:1
85' ГолMarko Lawk Farji
90' Желтая карточкаОпсал Сакариас
90'+8
Ход матча
29'
45'
57'
85'
0:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
11
Йенсен
Рубен
26
Malick
Diouf
18
Нордас
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Тромсё
Стрёмсгодсет
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Среднее время на гол
57
75
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
56
81
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (4)
|0.48
|Yaw Paintsil
|5
|0.19
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.19
|Вестерлунн Никлас
|4 (1)
|0.15
|Траоре Маи
|4
|0.15
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Malick Diouf
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.04
|Опсал Сакариас
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|1
|0.04
|Басси Даниэль
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.22
|Стенгель Херман
|4 (4)
|0.15
|Валсвик Густав
|4
|0.15
|Мелькерсен Элиас Хофф
|4
|0.15
|Менерт Маркус
|3
|0.11
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.07
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.04
|Стеневик Халлдор
|1
|0.04
|Ипалибо Джек
|1
|0.04
|Лейфссон Ари
|1
|0.04
|Ханссен Сондре
|1
|0.04
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Marko Lawk Farji
|1
|0.04
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Красники Крешник
|0
|0
|Томассон Логи
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Крешник
|4
|1
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|4
|0
|Валсвик Густав
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Лейфссон Ари
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стрёмсгодсет
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
8
Тромсё
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
20
16
Тромсё
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
24
24
Голы по времени матча
Забито
22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
4
18%
5
38%
61-75
5
23%
4
31%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
7
39%
76-90
Забито
22
19
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
5
23%
5
26%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
1
7%
76-90
Забито
44
32
13 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
4
9%
4
13%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
12
27%
2
6%
46-60
9
20%
8
25%
61-75
10
23%
9
28%
76-90
Пропущено
29
32
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
7
22%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
10
34%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1
Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Результаты матчей
Тромсё
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
77
49
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
86
67
311
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
198
1314
720
621
324
225
126
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6