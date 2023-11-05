  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4852 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Тромсё
0:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
29' Желтая карточка
Валсвик Густав
45' Желтая карточка
Псише Кристоф
57' Желтая карточка
Лейфссон Ари
0:1
85' Гол
Marko Lawk Farji
90' Желтая карточка
Опсал Сакариас
90'+8

Ход матча

29'
 
Валсвик Густав
45'
Псише Кристоф
 
57'
 
Лейфссон Ари
64'
 
Стеневик Халлдор
Менерт Маркус
70'
Винтер Феликс
Jakob Napoleon Romsaas
 
70'
 
Marko Lawk Farji
Андерсен Эйрик Улланд
78'
Isak Vadebu
Антонсен Кент-Аре
 
78'
Траоре Маи
Нордас Лассе
 
85'
0:1
Marko Lawk Farji
90'
Мелькерсен Элиас Хофф
Malick Diouf
 
90'
Опсал Сакариас
 
90'
Yaw Paintsil
Энерсен Оле
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Хаугор
Якоб
8
Антонсен
Кент-Аре
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
26
Malick
Diouf
15
Vegard
Oestraat
Erlien
18
Нордас
Лассе
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Тромсё
3-5-2
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Тромсё
Стрёмсгодсет

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
20.7%
37.9%
12 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:6
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Среднее время на гол

57
75

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 13 (4) 0.48
Yaw Paintsil 5 0.19
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.19
Вестерлунн Никлас 4 (1) 0.15
Траоре Маи 4 0.15
Йенсен Рубен 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Malick Diouf 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.04
Опсал Сакариас 1 0.04
Енссен Андерс 1 0.04
Басси Даниэль 1 0.04
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.22
Стенгель Херман 4 (4) 0.15
Валсвик Густав 4 0.15
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.15
Менерт Маркус 3 0.11
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.04
Стеневик Халлдор 1 0.04
Ипалибо Джек 1 0.04
Лейфссон Ари 1 0.04
Ханссен Сондре 1 0.04
Энерсен Оле 1 0.04
Marko Lawk Farji 1 0.04
Jostein Ekeland 0 0
Красники Крешник 0 0
Томассон Логи 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Malick Diouf 2 1
Йенсен Рубен 3 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Опсал Сакариас 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 4 1
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Fredrik Kristensen Dahl 4 0
Валсвик Густав 3 0
Стенгель Херман 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Лейфссон Ари 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Тромсё
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Стрёмсгодсет
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
8
Тромсё
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

20
16
Тромсё
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

24
24

Голы по времени матча

Забито

22
13
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
5
23%
1
8%
46-60
4
18%
5
38%
61-75
5
23%
4
31%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
15%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
3
23%
7
39%
76-90

Забито

22
19
5 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
4
21%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
7
32%
1
5%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
5
23%
5
26%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
4
29%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
1
7%
76-90

Забито

44
32
13 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
4
9%
4
13%
1-15
3
7%
4
13%
16-30
6
14%
5
16%
31-45
12
27%
2
6%
46-60
9
20%
8
25%
61-75
10
23%
9
28%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
7
22%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
10
34%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Молде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1
Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2

Результаты матчей

Тромсё
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
4
9
3
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
6
6
7
1.5
3
11
3
10
2.5
1
13
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
8
13
14
1.5
7
20
6
21
2.5
3
24
2
25
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 27 17 3 7 43 - 30 54
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Стрёмсгодсет
 27 11 3 13 31 - 33 36
9.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
14.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Псише Кристоф получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Валсвик Густав получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     