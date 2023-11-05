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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Лиллестрём
0:0
Второй тайм: 49'
Хёугесунн
0'
33' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
37' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
44' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен

Ход матча

33'
 
Эскесен Юлиус
37'
Габриэльсен Рубен
 
44'
Ибрахимай Илльдрен
 
46'
Болли Матис
Скогволд Хенрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хёугесунн
2.45
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4.35
4.30
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Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
21
Эскесен
Юлиус
23
Уйсман
Дан
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
Лиллестрём
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Хёугесунн

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

28 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
ТМК
4:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
3:3
Э
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.62

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.6

Среднее время на гол

61
150

Всего голов

46
30

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.56
Ольсен Томас 12 (1) 0.44
Осен Йермунд 3 0.11
Тённесен Кристоффер 3 0.11
Ибрахимай Илльдрен 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Росет Мартин-Уве 2 0.07
Драгснес Ветле 1 0.04
Vetle Skjaervik 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.04
Болли Матис 1 0.04
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 7 (1) 0.26
Теркильдсен Петер 3 0.11
Нжи Билал 3 0.11
Содерлунд Александер 2 0.07
Лейте Бруно 2 0.07
Claus Niyukuri 2 0.07
Эскесен Юлиус 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Ибрахимай Илльдрен 4 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Габриэльсен Рубен 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Скогволд Хенрик 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Крюгор Кевин Мартин 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Эскесен Юлиус 4 0
Содерлунд Александер 2 1
Фредриксен Ульрик 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Хёугесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
4
Лиллестрём
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Хёугесунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

12
15
Лиллестрём
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
19% (5)
31% (8)
Хёугесунн
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

30
9
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
4
13%
2
22%
1-15
6
20%
3
33%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
3
10%
1
11%
46-60
3
10%
1
11%
61-75
9
30%
2
22%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
6
33%
5
29%
29%
46-60
3
17%
6
35%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
5
33%
7
37%
76-90

Пропущено

21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
6
29%
6
30%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Забито

45
28
20 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 9
5
11%
5
18%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
7
16%
4
14%
31-45
5
11%
3
11%
46-60
6
13%
3
11%
61-75
14
31%
9
32%
76-90

Пропущено

39
37
14 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
4
10%
3
8%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
8
21%
8
22%
46-60
9
23%
12
32%
61-75
8
21%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3

Результаты матчей

Лиллестрём
Хёугесунн

Точный счет

1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
4
9
6
7
2.5
3
10
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
17
9
12
14
1.5
6
20
7
19
2.5
4
22
4
22
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 27 20 4 3 72 - 34 64
2.
Тромсё
 26 17 3 6 43 - 29 54
3.
Бранн
 0:0 27 16 5 6 47 - 29 53
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 1:1 27 13 6 8 57 - 35 45
6.
Сарпсборг-08
 3:1 27 12 5 10 53 - 44 41
7.
Лиллестрём
 0:0 27 12 4 11 44 - 40 40
8.
Одд
 0:0 27 9 8 10 32 - 35 35
9.
Русенборг
 1:1 27 9 7 11 36 - 43 34
10.
Стрёмсгодсет
 26 10 3 13 30 - 33 33
11.
Хёугесунн
 0:0 27 8 7 12 30 - 35 31
12.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
13.
Стабек
 0:3 27 6 7 14 28 - 43 25
14.
Волеренга
 1:3 27 6 6 15 35 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 0:0 14 10 3 1 29 - 12 33
2.
Будё-Глимт
 3:0 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Молде
 1:1 13 8 2 3 32 - 15 26
5.
Тромсё
 13 8 2 3 21 - 13 26
6.
Сарпсборг-08
 3:1 14 8 2 4 34 - 20 26
7.
Лиллестрём
 0:0 14 8 1 5 29 - 19 25
8.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
9.
Одд
 0:0 13 6 4 3 17 - 12 22
10.
Русенборг
 1:1 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 0:0 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 0:3 14 5 3 6 15 - 14 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 1:3 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3:0 14 10 2 2 36 - 18 32
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 0:0 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 1:1 14 5 4 5 25 - 20 19
6.
Волеренга
 1:3 14 4 4 6 17 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 3:1 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 0:0 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Одд
 0:0 14 3 4 7 15 - 23 13
10.
Русенборг
 1:1 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Стрёмсгодсет
 13 3 2 8 11 - 19 11
12.
Хёугесунн
 0:0 14 2 5 7 9 - 17 11
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 0:3 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ибрахимай Илльдрен получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Эскесен Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хёугесунн
2.45
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4.35
4.30
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Все Коэффициенты
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