Тур: 27. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Крингстад Сигурд
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
37' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
44' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
1:0
57' ГолГарнас Эспен
90'+5
Ход матча
33'
57'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Madiodio Dia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
История личных встреч
Лиллестрём
Хёугесунн
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
28 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
12 побед 12 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.8
1.62
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.6
Среднее время на гол
61
150
Всего голов
46
30
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.56
|Ольсен Томас
|12 (1)
|0.44
|Осен Йермунд
|3
|0.11
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.11
|Гарнас Эспен
|3
|0.11
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|1
|0.04
|Vetle Skjaervik
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.04
|Болли Матис
|1
|0.04
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|7 (1)
|0.26
|Теркильдсен Петер
|3
|0.11
|Нжи Билал
|3
|0.11
|Содерлунд Александер
|2
|0.07
|Лейте Бруно
|2
|0.07
|Claus Niyukuri
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Реесе Сёрен
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|1
|0.04
|Anders Baertelsen
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
|Troy Nyhammer
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Скогволд Хенрик
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|4
|1
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Sorry Diarra
|2
|2
|Крюгор Кевин Мартин
|3
|1
|Лейте Бруно
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Содерлунд Александер
|2
|1
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Хёугесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
4
Лиллестрём
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Хёугесунн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
12
15
Лиллестрём
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
19% (5)
30% (8)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
12
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
31
9
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
4
13%
2
22%
1-15
6
19%
3
33%
16-30
5
16%
0
0%
31-45
4
13%
1
11%
46-60
3
10%
1
11%
61-75
9
29%
29%
2
22%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
28%
3
17%
31-45
6
33%
6
33%
46-60
3
17%
6
33%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
5
33%
7
37%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
14%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
6
29%
6
30%
61-75
6
29%
5
25%
76-90
Забито
46
28
20 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
5
11%
5
18%
1-15
8
17%
4
14%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
6
13%
3
11%
61-75
14
30%
9
32%
76-90
Пропущено
39
38
14 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 21
4
10%
3
8%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
8
21%
9
24%
46-60
9
23%
12
32%
61-75
8
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2
Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3
Результаты матчей
Лиллестрём
Хёугесунн
Точный счет
3:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
86
49
68
310
311
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
68
49
212
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1710
1215
621
720
423
423
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|20
|4
|3
|73 - 34
|64
|2.
|27
|17
|4
|6
|49 - 30
|55
|3.
|0:0
|27
|17
|4
|6
|43 - 29
|55
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|27
|13
|5
|9
|57 - 37
|44
|6.
|27
|13
|3
|11
|45 - 40
|42
|7.
|27
|12
|5
|10
|53 - 45
|41
|8.
|27
|10
|6
|11
|38 - 43
|36
|9.
|0:0
|27
|10
|4
|13
|30 - 33
|34
|10.
|27
|9
|7
|11
|33 - 37
|34
|11.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|12.
|27
|8
|6
|13
|30 - 36
|30
|13.
|27
|6
|7
|14
|28 - 44
|25
|14.
|27
|6
|6
|15
|36 - 49
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|31 - 13
|35
|2.
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|14
|9
|0
|5
|30 - 19
|27
|5.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|7.
|14
|8
|2
|4
|34 - 21
|26
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 17
|24
|9.
|0:0
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|10.
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|37 - 18
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|14
|5
|3
|6
|25 - 22
|18
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|7.
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|10.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|11.
|14
|3
|3
|8
|16 - 25
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6