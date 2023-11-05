Тур: 27. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0:3
Второй тайм: 50'
Ход матча
23'
0:1
25'
44'
0:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
19
Кабран
Кевин
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Стабек
Будё-Глимт
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.25
Среднее время на гол
55
72
Всего голов
32
11
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
50
26
Голов в среднем за матч
2.17
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
41
79
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|8 (1)
|0.3
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.19
|Кабран Кевин
|2
|0.07
|Костадинов Калоян
|2
|0.07
|Вангберг Симен
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Несс Николай
|1
|0.04
|Педерсен Каспер
|1
|0.04
|Оттесен Стурла
|1
|0.04
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.04
|Эдвардс Кертис
|1
|0.04
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (4)
|0.85
|Мумбанья Фарис
|15
|0.56
|Грёнбек Альберт
|9
|0.33
|Салтнес Ульрик
|5
|0.19
|Берг Патрик
|3
|0.11
|Ветлесен Уго
|3
|0.11
|Мугиша Джоэл
|3
|0.11
|Сёрли Сондре
|3
|0.11
|Вембангомо Брис
|1
|0.04
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Кабран Кевин
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Будё-Глимт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
2
8
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Будё-Глимт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
6
36
Стабек
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Будё-Глимт
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
15% (4)
46% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
27
11
Упущенные победы
8
44
Голы по времени матча
Забито
13
33
6 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
3
23%
7
21%
1-15
2
15%
5
15%
16-30
1
8%
4
12%
31-45
2
15%
8
24%
46-60
3
23%
7
21%
61-75
2
15%
2
6%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
1
8%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
46%
2
11%
76-90
Забито
12
36
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
3
25%
7
19%
1-15
2
17%
6
17%
16-30
2
17%
2
6%
31-45
2
17%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
3
25%
10
28%
76-90
Пропущено
30
16
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
17%
5
31%
1-15
7
23%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
1
3%
3
19%
61-75
8
27%
1
6%
76-90
Забито
25
69
13 В 1-м тайме 31
12 Во 2-м тайме 38
8 Забивали первыми 17
11 Не забивали 2
6
24%
14
20%
1-15
4
16%
11
16%
16-30
3
12%
6
9%
31-45
4
16%
15
22%
46-60
3
12%
11
16%
61-75
5
20%
12
17%
76-90
Пропущено
43
34
22 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
6
14%
9
26%
1-15
10
23%
5
15%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
5
12%
5
15%
46-60
2
5%
6
18%
61-75
14
33%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2
Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3
Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0
Результаты матчей
Стабек
Будё-Глимт
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
3
8 раз 31%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стабек
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
49
121
211
76
112
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
112
112
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
242
719
233
323
1412
125
620
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|27
|20
|4
|3
|72 - 34
|64
|2.
|26
|17
|3
|6
|43 - 29
|54
|3.
|0:0
|27
|16
|5
|6
|47 - 29
|53
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|1:1
|27
|13
|6
|8
|57 - 35
|45
|6.
|3:1
|27
|12
|5
|10
|53 - 44
|41
|7.
|0:0
|27
|12
|4
|11
|44 - 40
|40
|8.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|32 - 35
|35
|9.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|36 - 43
|34
|10.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|11.
|0:0
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|12.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|13.
|0:3
|27
|6
|7
|14
|28 - 43
|25
|14.
|1:3
|27
|6
|6
|15
|35 - 49
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|29 - 12
|33
|2.
|3:0
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|3:1
|14
|8
|2
|4
|34 - 20
|26
|7.
|0:0
|14
|8
|1
|5
|29 - 19
|25
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|1:3
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|10
|2
|2
|36 - 18
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|25 - 20
|19
|6.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|7.
|3:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|10.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|0:3
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6