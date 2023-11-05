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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Стабек
0:4
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
23' Гол
Сёрли Сондре
0:2
25' Гол
Мумбанья Фарис
0:3
44' Гол
Бьоркан Фредерик
0:4
90' Гол
Салтнес Ульрик
90'+3
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
24
Костадинов
Калоян
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Стабек
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Будё-Глимт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:3
Э
4:1
Э
5:2
Э
2:2
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
6:1
Э
3:2
ТМС
1:1
Э
1:1
КН
0:2
Э
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

32
11

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

50
26

Голов в среднем за матч

2.17
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

41
79

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 8 (1) 0.3
Kasper Waarst Hoegh 5 0.19
Кабран Кевин 2 0.07
Костадинов Калоян 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.04
Несс Николай 1 0.04
Педерсен Каспер 1 0.04
Оттесен Стурла 1 0.04
Rasmus Eggen Vinge 1 0.04
Эдвардс Кертис 1 0.04
Крогстад Фредрик 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (4) 0.85
Мумбанья Фарис 15 0.56
Грёнбек Альберт 9 0.33
Салтнес Ульрик 6 0.22
Берг Патрик 3 0.11
Ветлесен Уго 3 0.11
Мугиша Джоэл 3 0.11
Сёрли Сондре 3 0.11
Вембангомо Брис 1 0.04
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Сёренсен Адам 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Кабран Кевин 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0

Результаты матчей

Стабек
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Будё-Глимт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

2
8
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Будё-Глимт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

6
36
Стабек
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Будё-Глимт
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

27
11

Упущенные победы

8
44

Голы по времени матча

Забито

13
37
6 В 1-м тайме 19
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 14
3
23%
7
19%
1-15
2
15%
7
19%
16-30
1
8%
5
14%
31-45
2
15%
8
22%
46-60
3
23%
7
19%
61-75
2
15%
3
8%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
41%
2
11%
76-90

Забито

12
36
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
3
25%
7
19%
1-15
2
17%
6
17%
16-30
2
17%
2
6%
31-45
2
17%
7
19%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
3
25%
10
28%
76-90

Пропущено

30
16
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
17%
5
31%
1-15
7
23%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
1
3%
3
19%
61-75
8
27%
1
6%
76-90

Забито

25
73
13 В 1-м тайме 34
12 Во 2-м тайме 39
8 Забивали первыми 18
12 Не забивали 2
6
24%
14
19%
1-15
4
16%
13
18%
16-30
3
12%
7
10%
31-45
4
16%
15
21%
46-60
3
12%
11
15%
61-75
5
20%
13
18%
76-90

Пропущено

47
34
25 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
6
13%
9
26%
1-15
12
26%
5
15%
16-30
7
15%
6
18%
31-45
5
11%
5
15%
46-60
2
4%
6
18%
61-75
15
32%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2
Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3
Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0

Результаты матчей

Стабек
Будё-Глимт

Точный счет

0:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
9 раз 33%
3
8 раз 30%
4
5 раз 19%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стабек
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
12
1
2
12
2.5
7
6
1
13
3.5
4
9
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
3
10
1.5
12
2
1
12
2.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
25
2
7
20
1.5
24
3
3
24
2.5
15
12
1
26
3.5
7
20
1
26
4.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 27 17 4 6 49 - 30 55
3.
Тромсё
 0:0 27 17 4 6 43 - 29 55
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 27 10 4 13 30 - 33 34
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 27 8 6 13 30 - 36 30
13.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
14.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
15.
Саннефьёрд
 26 5 7 14 39 - 51 22
16.
Олесунн
 26 5 3 18 22 - 61 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Тромсё
 0:0 14 8 3 3 21 - 13 27
6.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
7.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 13 6 2 5 21 - 18 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 13 4 3 6 13 - 20 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 0:0 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
4.
Бранн
 13 6 2 5 18 - 17 20
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
10.
Стрёмсгодсет
 0:0 14 3 3 8 11 - 19 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
15.
Саннефьёрд
 13 1 2 10 17 - 36 5
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Бьоркан Фредерик бьет в цель!
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