Тур: 27. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Daniel Higraff
3:1
Второй тайм: 49'
0'
1:0
7' ГолМайгор Миккел
1:1
26' ГолИлич Андрей
2:1
30' ГолСандберг Никлас
35' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
3:1
41' ГолМайгор Миккел
42' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
Ход матча
7'
1:0
26'
1:1
30'
2:1
35'
41'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Сарпсборг-08
Волеренга
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
2.07
0.77
Среднее время на гол
43
117
Всего голов
51
31
Голов в среднем за матч
1.89
1.15
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
78
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|9
|0.33
|Упсет Кристиан
|8
|0.3
|Торп Виктор
|7
|0.26
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.22
|Солтведт Йоахим
|5
|0.19
|Утвик Бьорн
|4
|0.15
|Бергет Йо Инге
|3
|0.11
|Вишне Эйрик
|2
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.07
|Сандер Кристиансен
|2
|0.07
|Henrik Meister
|1
|0.04
|Баа Кристофер
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|7
|0.26
|Ятта Сиди
|5
|0.19
|Хоканс Даниэль
|4
|0.15
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.11
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.11
|Офкир Мохамед
|2
|0.07
|Странд Петтер
|2
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.04
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Борвен Торгейр
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.04
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|3
|1
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Торп Виктор
|2
|0
|Сандберг Никлас
|0
|1
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Волеренга
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
7
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Волеренга
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
24
Упущенные победы
13
8
Сарпсборг-08
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Волеренга
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
27
27
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
32
16
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
13%
1
6%
1-15
7
22%
0
0%
16-30
5
16%
4
25%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
3
9%
4
25%
61-75
9
28%
4
25%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
22%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
4
22%
3
17%
76-90
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
10%
2
12%
1-15
5
25%
5
29%
29%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
13%
6
21%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
7
30%
6
21%
76-90
Забито
52
33
27 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
6
12%
3
9%
1-15
12
23%
5
15%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
3
6%
5
15%
61-75
14
27%
7
21%
76-90
Пропущено
41
47
18 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
7
17%
12
26%
1-15
3
7%
4
9%
16-30
8
20%
5
11%
31-45
5
12%
8
17%
46-60
7
17%
9
19%
61-75
11
27%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Волеренга
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2
Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Волеренга
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:3
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
94
58
58
310
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
206
1511
917
719
521
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|27
|20
|4
|3
|72 - 34
|64
|2.
|26
|17
|3
|6
|43 - 29
|54
|3.
|0:0
|27
|16
|5
|6
|47 - 29
|53
|4.
|27
|16
|4
|7
|54 - 42
|52
|5.
|1:1
|27
|13
|6
|8
|57 - 35
|45
|6.
|3:1
|27
|12
|5
|10
|53 - 44
|41
|7.
|0:0
|27
|12
|4
|11
|44 - 40
|40
|8.
|0:0
|27
|9
|8
|10
|32 - 35
|35
|9.
|1:1
|27
|9
|7
|11
|36 - 43
|34
|10.
|26
|10
|3
|13
|30 - 33
|33
|11.
|0:0
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|12.
|27
|9
|3
|15
|37 - 56
|30
|13.
|0:3
|27
|6
|7
|14
|28 - 43
|25
|14.
|1:3
|27
|6
|6
|15
|35 - 49
|24
|15.
|26
|5
|7
|14
|39 - 51
|22
|16.
|26
|5
|3
|18
|22 - 61
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|10
|3
|1
|29 - 12
|33
|2.
|3:0
|13
|10
|2
|1
|36 - 16
|32
|3.
|13
|9
|2
|2
|36 - 22
|29
|4.
|1:1
|13
|8
|2
|3
|32 - 15
|26
|5.
|13
|8
|2
|3
|21 - 13
|26
|6.
|3:1
|14
|8
|2
|4
|34 - 20
|26
|7.
|0:0
|14
|8
|1
|5
|29 - 19
|25
|8.
|13
|7
|1
|5
|19 - 14
|22
|9.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|10.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|11.
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|12.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|21 - 18
|20
|13.
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|22 - 15
|17
|15.
|13
|4
|3
|6
|13 - 20
|15
|16.
|1:3
|13
|2
|2
|9
|18 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|10
|2
|2
|36 - 18
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|22 - 16
|28
|3.
|14
|7
|2
|5
|18 - 20
|23
|4.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|5.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|25 - 20
|19
|6.
|1:3
|14
|4
|4
|6
|17 - 21
|16
|7.
|3:1
|13
|4
|3
|6
|19 - 24
|15
|8.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|9.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|10.
|1:1
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|11.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|13.
|13
|3
|0
|10
|16 - 36
|9
|14.
|0:3
|13
|1
|4
|8
|13 - 29
|7
|15.
|13
|1
|2
|10
|17 - 36
|5
|16.
|13
|1
|0
|12
|9 - 41
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6